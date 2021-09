5 influencers que estão inovando as formas de indicar livros no TikTok

Costumo contar um segredo para quem quer escrever melhor ou convencer mais ao apresentar produtos que quer vender. Ele é simplesmente o seguinte: antes de elaborar o resultado final da sua fala ou de qualquer escrita, conte sobre o tema para si mesmo(a) como se estivesse explicando uma fofoca para um(a) amigo(a)! Isso mesmo.

Mas foram os booktokers que começaram a realmente disseminar esse estilo criativo no Brasil. Muitos deles criam vídeos curtos contando a sinopse dos livros como se a história fosse, na verdade, uma grande fofoca sendo passada adiante. Não fica muito mais interessante quando ouvimos algo que vem acompanhado daquele "você não sabe!"? É aí onde a magia acontece.

Mas não é apenas com esse formato fora das caixas que produtores de conteúdos têm ganhado os corações de todas as faixas etárias. Eles estão inovando as maneiras que temos para apresentar livros ao mundo e gerando mais sede literária em todos os seguidores. E é para mostrar esses jovens repletos de inovações que preparei uma seleção especial. Confira os baianos e os leitores de diferentes cantos do país que estão mudando a ideia da leitura nas cabeças de muitos:

Ah! E você vai encontrar aqui também as outras redes sociais deles (como o Instagram) para seguir onde quiser.

1. Gabriela | @zomerela

Gabriela – apenas com o primeiro nome, como gosta de ser chamada – tem 20 anos e é estudante de Publicidade. Dá para perceber facilmente a veia publicitária da jovem, já que não é à toa que os seus conteúdos trazem maneiras nada óbvias e super criativas de apresentar livros dos mais diversos gêneros.

Os vídeos são sempre muito bem roteirizados e, em geral, ela apresenta os enredos literários como se fossem uma fofoca vivida por si mesma. Um dos formatos que ela utiliza está em conversas de WhatsApp. Ela mostra um papo chocante que está acontecendo na plataforma e, no final, mostra que aquilo é, na verdade, algo que está acontecendo na vida de um personagem. Assim, ela indica os livros já deixando aquela curiosidade aguçada em todos!

2. Patrick Torres | @patzzic

O piauiense Patrick Torres, que atualmente cursa Medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, é também escritor. O seu livro O Cozer das Pedras, o Roer dos Ossos está em primeiro lugar na lista de mais vendidos na Amazon, na categoria Literatura e Ficção Negra e Afro-americana.

Em seu perfil do Tiktok, Patrick fala sobre os mais diversos tipos de livros (de José de Alencar à J.K. Rolling). Desta lista, é o perfil mais repleto de variedades entre os gêneros e estilos apresentados. De maneira inteligente, rápida e cheia de informações relevantes, ele aproveita para apresentar as obras e também inclui curiosidades – que são pouco conhecidas pelo público literário.

3. Tiago Valente | @otiagovalente

Tiago Valente, que atualmente está realizando um mestrado em letras pela Universidade Federal de São Paulo, é, obviamente, apaixonado pelo mundo literário. Em seu perfil do Tiktok, ele apresenta as narrativas dos livros que indica por meio de atuações rápidas em pequenas criações audiovisuais.

O produtor de conteúdos narra as tramas de maneiras criativas enquanto aparece interpretando os personagens para ilustrar as suas falas. Além disso, ele apresenta novidades de livrarias, lançamentos de obras e surpresas de Clubes de Assinaturas, deixando os leitores sempre bem informados. E para deixar tudo ainda mais repleto de trocas com os seus seguidores, ele criou o Clube dos Valenters, no Telegram (t.me/ClubeDosValenters).

4. Gabriela Rainá | @gabrielaraina

Gabriela faz faculdade de medicina veterinária na Universidade Federal de Goiás e é, claro, uma louca por livros. Em seu perfil do TikTok, ela apresenta tramas de livros com resumos escritos de formas curiosas. É como se ela tivesse contando algo que aconteceu com amigos próprios, o que gera uma sensação de proximidade ainda mais firme entre seus vídeos e seus seguidores.

5. Janaina Capinan | @janacapinan

A baiana Janaina utiliza seus vídeos para dividir com seus seguidores as leituras que a encantam, assim como outros conteúdos voltados para o público literário. Ela informa, por exemplo, sobre livrarias com preços acessíveis e pronúncias de nomes de personagens (principalmente quando eles soam mais interessante da maneira errada).

Com muito humor, informações relevantes e carisma, a soteropolitana de 21 anos costuma apresentar obras do gênero New Adult e romance, apesar de mesclar estilos e ir para outras possibilidades em alguns momentos.

6. Nadson Oliveira | @oliveroliver18

Nadson, 23, é baiano e trabalha como Sushiman. Nas horas vagas, ele escreve histórias na plataforma Wattpad. Em seu perfil do TikTok, Nadson compartilha memes, vídeos interativos e outro conteúdos consumidos pelo público literário, como as desventuras de encarar preços elevados no frete ou de lidar com livros maçantes.

Muitas obras de alta ficção ganham resumos criativos nas mãos do produtor de conteúdos, que também apresenta sinopses de obras famosas e outras curiosidades para o público.

