5 livros que vão virar séries de TV e podem ser lidos digitalmente

Em 2019, a Netflix adquiriu os direitos de adaptação de As Crônicas de Nárnia. Não para fazer uma nova saga de filmes, mas para construir uma série, a qual ainda não possui título oficial e deve se basear completamente nos livros de C.S. Lewis, se separando da versão cinematográfica.

Notícias assim empolgam, principalmente, pelo conhecimento do público em relação aos livros e a trama que eles carregam. Game Of Thrones, Objetos Cortantes e tantas outras produções que foram adaptadas para a TV não deixaram de causar burburinhos iniciais pelo mesmo motivo. Mas tramas novas que estão surgindo em diversos streamings podem trazer títulos ainda não lidos por muitos.

Para quem quer ter a chance de devorar as páginas antes de conferir tudo nas telas (principalmente para conferir as diferenças possíveis entre a obra original e a série de TV), conheça algumas das adaptações recentes que ainda não chegaram no Brasil ou que nem foram lançadas. Veja abaixo:

1. Pequenos Incêndios Por Toda Parte (de Celeste Ng)

Um encontro entre duas famílias completamente diferentes vai afetar a vida de todos em Shaker Heights. Lá, tudo é planejado: da localização das escolas à cor usada na pintura das casas. E ninguém se identifica mais com esse espírito organizado do que Elena Richardson.

A trama tem início com a impactante cena de um incêndio na casa de Elena. São claros os indícios de que o fogo começou de forma proposital. “Os bombeiros disseram que havia pequenos incêndios por toda parte”, diz uma das filhas de exemplar cidadã da região. Com o mistério instaurado, a narrativa volta no tempo e aos poucos exibe a cadeia de eventos que levou àquela tragédia. É quando ganha espaço a personagem de Mia Warren, que chegou nessa bolha com a filha adolescente e alugou uma casa pertencente aos Richardson.

Mia é uma artista solteira e enigmática que vive para desafiar as regras. Porém, Mia carrega um passado misterioso e um desprezo pelo status quo dessa comunidade tão cuidadosamente ordenada. As duas famílias, ainda assim, se aproximam, sem que deixe de ficar no ar certa desconfiança.

Eleito nos Estados Unidos um dos melhores livros de 2017 por veículos como Entertainment Weekly, The Guardian e The Washington Post, Pequenos Incêndios Por Toda Parte explora o peso dos segredos, a natureza da arte, a idealização da maternidade, e a força da identidade, além de trazer diversos choques de diferentes visões de mundo.

Veja o trailer da série:



➨ Onde adquirir o livro: Amazon

➨ Onde assistir a série: Hulu

➨ Quando a série será lançada? Foi lançada em 18 de março de 2020, ainda sem previsão de estreia no Brasil. | São oito episódios e há possibilidade de segunda temporada.

➨ Preço do livro: R$ 25,14 (e-book) | R$ 32, 32 (físico)

➨ Ano de lançamento do livro: 2018

➨ Quantidade de páginas: 326

➨ Editora: Intrínseca

2. Os Bridgertons (de Julia Quinn)

Da mesma produtora de Grey’s Anatomy, Shonda Rhimes, a série Bridgertons está marcada para ter sua estreia na Netflix em 2021. O romance de época é dividido em nove livros e cada um dos oito primeiros traz detalhes da vida de um dos irmãos Bridgerton. Filhos da Viscondessa Violet, eles são conhecidos por toda a aristocracia londrina e seus nomes foram dados em ordem alfabética, começando pelo mais velho, Anthony, até chegar à filha mais nova, Hyacinth.

A primeira temporada da série trará a adaptação do primeiro livro, chamado O Duque e Eu. A obra foca na relação da quarta Bridgerton, Daphne, com o Duque de Hastings, Simon Basset. Na trama, Simon Basset, o duque, acaba de retornar a Londres depois de seis anos viajando pelo mundo. Ele é considerado um prato cheio para as mães da alta sociedade, que só pensam em arrumar o que seria o conceituado como 'bom partido' (na época) para suas filhas. Simon, porém, tem o firme propósito de nunca se casar. Assim, para se livrar das garras dessas mulheres, precisa de um plano.

É quando entra em cena Daphne Bridgerton, a irmã mais nova de seu melhor amigo. Apesar de espirituosa e dona de uma personalidade marcante, todos os homens que se interessam por ela são velhos demais, pouco inteligentes ou destituídos de qualquer tipo de charme. E os que têm, para ela, o potencial para ser bons maridos, só a veem como uma boa amiga. A ideia de Simon é fingir que a corteja. Dessa forma, de uma tacada só, ele conseguirá afastar as jovens obcecadas por um marido e atrairá vários pretendentes para Daphne.

Mas, à medida que a farsa dos dois se desenrola, fica cada vez mais difícil para Daphne lembrar que tudo não passa de fingimento. Ou seja, é uma obra repleta de clichês, mas daqueles que podem ter boas singularidades nas entrelinhas, nos trazendo bons suspiros e prometendo ser aquela série levinha para deixar o coração aquecido.

➨ Onde adquirir o livro: Amazon

➨ Onde assistir a série: Netflix

➨ Quando a série será lançada? Prevista para 2021. Ainda sem previsão de estreia exata. Clique no nome 'Netflix' (acima) para ativar o lembrete na plataforma.

➨ Preço do livro: R$ 22,41 (e-book do Livro 1) | R$ 80,91 (box com todos os livros)

➨ Ano de lançamento do livro: 2000 (primeira publicação)

➨ Quantidade de páginas: 321 (primeiro livro)

➨ Editora: Arqueiro

3. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo (de Taylor Jenkings Reid)

Lendária estrela de Hollywood, Evelyn Hugo sempre esteve sob os holofotes – seja estrelando uma produção vencedora do Oscar, protagonizando algum escândalo ou aparecendo com um novo marido: pela sétima vez. O que não deveria ser julgado pela sociedade, continua sendo, principalmente por Evelyn ser mulher.

Agora, prestes a completar oitenta anos e reclusa em seu apartamento no Upper East Side, a famigerada atriz decide contar a própria história – ou sua "verdadeira história" –, mas com uma condição: que Monique Grant, jornalista iniciante e até então desconhecida, seja a entrevistadora. Ao embarcar nessa misteriosa empreitada, a jovem repórter começa a se dar conta de que nada é por acaso – e que suas trajetórias podem estar profunda e irreversivelmente conectadas.

Ilene Chaiken e Jennifer Beals, respectivamente criadora e estrela da série The L Word, juntaram-se para fazer o piloto da adaptação de Os Sete Maridos, que traz a linha LGBTQ+. A obra é feita para o público new adult (novo adulto, em tradução livre) e temas como suicídio, violência doméstica, racismo, machismo, homofobia e bifobia são tratados no livro.

Com diferentes tipos de amor e com exibição de relacionamentos tóxicos, a protagonista é feita para ser amada e odiada enquanto a sua vida geram reflexões que tiram o fôlego de quem descobre cada detalhe que estava por trás. Uma curiosidade é que o livro mistura histórias reais para criar a de Evelyn. Eva Gardner e Elizabeth Taylor são algumas das inspirações.

➨ Onde adquirir o livro: Amazon

➨ Onde assistir a série: Freeform

➨ Quando a série será lançada? Ainda sem previsão.

➨ Preço do livro: R$ 25,14 (e-book) | R$ 35,92 (físico)

➨ Ano de lançamento do livro: 2017 (primeira versão)

➨ Quantidade de páginas: 486

➨ Editora: Paralela

4. Outlander (de Diana Gabaldon)

Confesso que aqui estou dando uma roubadinha. A primeira temporada da adaptação de Outlander foi lançada em 2014, mas a trama continua ativa e com sexta temporada já confirmada (com previsão para 2021). Como é uma das minhas adaptações favoritas de livros para série de TV, não poderia faltar nesta lista. Ela já foi, inclusive, um dos destaques no compilado de séries mais românticas da Netflix, que fiz aqui.

Para quem busca um romance maduro e intenso, Outlander é aquela série que não força a barra em nada, que formula um caso de amor sem pressa para criar clímax, mas que arrebata com as cenas de romance que vão surgindo. A saga literária traz oito títulos e a programação da autora é finalizar no décimo.

Na trama, a inglesa Claire Randall, enfermeira durante a Segunda Guerra Mundial, viaja com seu marido Frank à Escócia para uma tentativa de reaproximação após anos separados pelo embate. Entretanto, Claire acaba, por meio de uma incrível magia já traçada no seu destino, voltando 200 anos no tempo e descobre-se sozinha no ano de 1743.

No 'novo' ambiente, entre amigos e perigosas relações feitas, ela conhece o jovem guerreiro e romântico escocês Jamie Fraser, com quem dividirá, aos poucos, o seu coração preso entre duas vidas irreconciliáveis. Entre debates éticos e o desejo de provar que pode, como mulher, também ter voz em uma época tão machista, Claire passa a conquistar Jamie e a ter que lidar com a dúvida sobre voltar ou não para o futuro (que era o seu presente).

A série contém cenas sexuais que podem ser consideradas explícitas, porém, as imagens formulam sentidos firmes para o desenrolar da obra. Cada cena de intimidade pode ser considerada poética e fundamental.

Veja o trailer da série:



➨ Onde adquirir o livro: Amazon

➨ Onde assistir a série: Netflix

➨ Quando a série será lançada? Foi lançada em 2014 e tem quatro temporadas disponíveis na Netflix.

➨ Preço do livro: R$ 17,91 (e-book) | R$ 47,90 (físico)

➨ Ano de lançamento do livro: 2016

➨ Quantidade de páginas: 863

➨ Editora: Arqueiro

5. Normal People (de Sally Rooney)

Na escola, no interior da Irlanda, Connell e Marianne fingem não se conhecer. Ele é a estrela do time de futebol, ela é solitária e preza por sua privacidade. Mas a mãe de Connell trabalha como empregada na casa dos pais de Marianne, e quando o garoto vai buscar a mãe depois do expediente, uma conexão estranha e indelével cresce entre os dois adolescentes — contudo, um deles está determinado a esconder a relação.

Um ano depois, ambos estão na universidade, em Dublin, e o lugar de cada um no mundo começa a mudar. Ao longo dos anos da graduação, os dois permanecem conectados.

A trama, que vai amadurecendo junto com as novas fases de vida de cada um dos protagonistas, exibe duas pessoas que não se encaixam no mundo em que vivem e buscam descobrir quem são através de relações com o outro e com o meio, tropeçando muitas vezes e reformulando a bagagem emocional que carregam.

Poética e nada leve, a série para TV consegue ser uma boa adaptação da obra literária, trazendo cenas de sexo que têm algo a contar (sem nada gratuito). Assim, com uma pegada semelhante ao livro Um Dia (um dos meus romances favoritos e que chegou a virar filme), Normal People mostra, muitas vezes, o que não deve ser feito em uma relação para que ela seja saudável e fluida.

A imaturidade dos personagens serve como ensinamento no decorrer e exibe falhas de comunicação, desrespeitos com quem está ao lado e outros fatores que são demonstrados como erros a não serem repetidos. Confesso que por conta dos tantos erros, como a falta de demonstração de afeto em público, deixei de shippar o casal, mas tudo fica válido para refletir. Dentro disso, está até o lembrete de que não podemos julgar uma relação apenas pelo que é visto (ou não feito) fora das quatro paredes.

Veja o trailer da série:



➨ Onde adquirir o livro: Amazon

➨ Onde assistir a série: Hulu e BBC Three

➨ Quando a série será lançada? Foi lançada em abril de 2020, mas ainda não chegou oficialmente ao Brasil.

➨ Preço do livro: R$ 24,43 (e-book) | R$ 34,90 (físico)

➨ Ano de lançamento do livro: 2018

➨ Quantidade de páginas: 257

➨ Editora: Companhia das Letras

EXTRA: 6. Fundação (de Isaac Asimov)

Para quem ama tramas com um vasto universo e muitas possibilidades de criar teorias mirabolantes, Fundação (que, na verdade, é apenas o primeiro livro de uma trilogia) pode ser a melhor pedida. A distopia apresenta um futuro distante e exibe histórias espaçadas no tempo - em formato de contos. Todas elas se passam em realidades que existem após a humanidade ter conquistado o espaço e se estabelecido como o grande Império Galático.

➨ Onde adquirir o livro: Amazon

➨ Onde assistir a série: Apple TV+

➨ Quando a série será lançada? Ainda sem previsão.

➨ Preço do livro: R$ 24,60 (e-book) | R$ 35 (físico)

➨ Ano de lançamento do livro: 1951

➨ Quantidade de páginas: 290

➨ Editora: Aleph

Outras adaptações de livros para séries de TV, como Admirável Mundo Novo, The Nix, The Outsider e Wild Cards também já estão confirmadas.