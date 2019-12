5 livros sobre casos reais que vão mexer com o seu emocional

Para quem quer iniciar a paixão pela leitura, obras sobre casos verídicos são excelentes indicações. As curiosidades matadas sobre figuras ou situações famosas podem levar qualquer um a devorar páginas, principalmente quando escritas de formas realmente humanizadas. E quando quem produz essas tramas é quem realmente viveu a própria história densa (ou a apurou de forma profunda), os detalhes podem ficar ainda mais sensíveis e repletos de lições de vida para além do óbvio.

Confira obras sobre casos nacionais e internacionais que trazem temas como assassinato, despedida, romance, negligência, política, sociedade, família, salvação, redenção e transtornos.

Indo de uma história de amor até a vida de um serial killer, esta lista traz alguns dos melhores livros que já li e que me surpreenderam não somente como leitora, mas também como autora. Ela é feita para quem quer ler algo inesquecível, ficando com o coração marcado: seja pelas lágrimas ou pelo choque.

1. Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz? | de Graziela Gonçalves

Quem nunca se emocionou ou refletiu com as letras escritas por Alexandre Magno Abrão, mais conhecido como Chorão? A viúva do vocalista e compositor da banda Charlie Brown Jr. vai mergulhar na história de amor e vida de ambos ao trazer, em seu livro de memórias, como o relacionamento de quase 20 anos foi repleto de intensidade e lições.

Ela conheceu o cantor antes de sua banda estourar e se tornar uma das mais populares do país. Com suas ideias e seu apoio, Grazi teve participação importante na construção do sucesso do grupo e foi a grande musa de Chorão, que escreveu inúmeras letras inspirado nela. Como companheira de Alexandre, passou com ele os melhores e os piores momentos, e o ajudou a enfrentar a dependência química, que o levou, tragicamente, à morte em 2013.

Escancarando erros e acertos de ambos, a história apresenta diversas reflexões sobre o que é um relacionamento saudável, sobre a importância de combinar limites para realmente existir liberdade e sobre jornadas de autoconhecimento. Assim, o livro mostra o quanto Chorão foi sortudo por ter Grazi ao seu lado (e não somente o contrário). Discussões sobre vícios e sobre como julgamentos podem destruir a vida alheia também permeiam a trama real.

"Tinha medo de que parecesse que eu estava tentando levar créditos", disse a autora, mas é quando mulheres se calam pelos seus próprios bons atos que outras deixam de ter coragens. Ela fez muito e ele também. Conheça o amor que me fez devorar sobreviveu à fama, às crises e até à morte. As descrições detalhadas da autora – e com linguagem de fácil acesso – podem encantar qualquer fã de ficção. Devorei a obra em dois dias e chorei rios ao final.

➨ Preço: R$ 49,90 (físico) | R$ 29,90 (e-book)

➨ Lançamento: 2018

➨ Editora: Companhia das Letras

➨ Idioma: Português

➨ Nacionalidade: Brasil

➨ Páginas: 262

2. Todo Dia a Mesma Noite: A História Não Contada da Boate Kiss | de Daniela Arbex

A negligência pode matar. E quantas delas não estão em todos os cantos brasileiros? O incêndio na boate Kiss foi uma tragédia que matou 242 pessoas e feriu 680 outras numa boate da cidade de Santa Maria, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. A tragédia ocorreu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, e foi provocada pela imprudência e pelas más condições de segurança no local.

O livro Todo Dia, a Mesma Noite foi escrito pela jornalista Daniela Arbex, que através de pesquisas aprofundadas e entrevistas delicadas sintetizou o que foi a tragédia da Kiss enquanto exibiu visões e dores daqueles que perderam seus entes queridos. A obra aprofunda desde a negligência dos empresários, políticos e sociedade civil até os trâmites do processo nos tribunais e as consequências do ocorrido que prosseguem a ecoar.

Com olhar sensível, Arbex retrata o que foi pouco dito sobre o crime e evidencia reflexões sobre a perda a partir dos relatos de quem fica. A autora dá uma aula de empatia, emocionando ao tornar visível cada pessoa que existe para além de um número.

➨ Preço: R$ 44,90 (físico) | R$ 19,90 (e-book)

➨ Lançamento: 2018

➨ Editora: Intrínseca

➨ Idioma: Português

➨ Nacionalidade: Brasil

➨ Páginas: 248

3. Ted Bundy: Um Estranho ao Meu Lado | de Ann Rule

Enquanto escrevo esta lista, lembro das cenas que assisti há algumas horas atrás e do impacto que é saber mais sobre a história de um serial killer. Finalizei o filme Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal (disponível na Netflix), o qual é baseado no livro The Phantom Prince: My Life with Ted Bundy (1981), escrito por Elizabeth Kendall, ex-namorada de Bundy. Esta obra ainda não recebeu tradução para o português e por isso não aparece como indicação principal na lista.

Para quem nunca ouviu o nome do assassino em série, Theodore Robert Bundy foi um dos mais temíveis da história dos Estados Unidos durante a década de 1970. Ele matou mais de 36 mulheres de formas bárbaras, chegando a decapitar vítimas.

São diversos os livros, documentários e produções sobre o homem que conseguiu convencer diversas pessoas de que era inocente antes de ser condenado à morte. Carismático, Bundy era um estudante de direito que não criava suspeitas para quem estava ao seu redor.

Mas é difícil encontrar um compilado tão completo, profundo e elogiado da vida do criminoso. É o que Ann Rule consegue fazer na sua obra, que chegou ainda neste ano ao Brasil. Quando Ann conheceu Ted em um centro de atendimento de prevenção ao suicídio, ela não fazia ideia de que aquele rapaz simpático e inteligente — que sentava ao lado dela e de quem até chegou a receber um cartão de Natal — se tornaria um dos serial killers mais proeminentes da história.

A autora, que conviveu com Bundy por anos, vai não somente apresentar sua visão e os lados que conheceu dele, mas também toda uma apuração sobre o serial killer, indo desde a infância de Ted. Após o mergulho, inclusive, leitores relatam pesadelos e angústias, por isso, fica o alerta para gatilhos. O livro é recomendado para maiores de 18 anos.

➨ Preço: R$ 55,42 (físico)

➨ Lançamento: 1980 (primeira versão) | 2019 (com tradução brasileira)

➨ Editora: Darkside

➨ Idioma: Português

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Páginas: 520

4. Fraser e Billy: Como o amor de um gato mudou para sempre a vida do meu filho autista | de Louise Booth

Amor e uma nova visão sobre o autismo se misturam na obra Fraser e Billy, contada através dos olhos da mãe de Fraser, um garoto com inúmeros problemas de relacionamento. Ao conhecer Billy, um gato resgatado de uma casa abandonada, a vida do menino vai ser transformada e gestos puros de afeto e amizade vão abrir portas para que o transtorno e sua relação com o mundo melhorem significativamente.

Fraser e Billy é o poderoso relato de uma mãe que viu crescer o amor entre o seu filho e o gato que adotou. Best-seller no Reino Unido, o livro deixa o gato como um terceiro protagonista, sendo o foco todos os obstáculos enfrentados pela mãe e pela criança.

Ainda que não tenha imenso enfoque no animal regastado, é justamente pelo ângulo diferenciado e por uma voz com propriedade para tratar de um tema tão delicado que a obra se destaca. Com leveza, o livro não deixa de ser um deleite para os amantes de bichinhos e para quem deseja se encantar com uma história de amizade, superação e críticas sociais em diversas entrelinhas.

➨ Preço: R$ 21,90 (físico) | R$ 20,80 (e-book)

➨ Lançamento: 2016

➨ Editora: Benvirá

➨ Idioma: Português

➨ Nacionalidade: Reino Unido

➨ Páginas: 240

5. Por um Fio | de Drauzio Varella

Após trazer em outros livros uma visão sensível e cuidadosa do maior presídio do Brasil (em obras como Estação Carandiru e Carcereiros), o médico, que já relatou dez anos de atendimento voluntário na Casa de Detenção, volta a contar histórias reais e reflete sobre o impacto da perspectiva da morte no comportamento de pacientes e seus familiares.

Drauzio Varella, que hoje participa de programas como o Fantástico (na Globo), especializou-se em oncologia numa época em que o câncer era basicamente um tabu. Com sua visão de quem tem sede por aprofundar detalhes, ele apresenta em Por um Fio a reação dos que se descobrem doentes: que vai da surpresa à revolta, do desespero ao silêncio e da aceitação às reflexões de vida.

Por um outro lado, o também autor vai apresentar, ainda, a atitude dos parentes, que varia da dedicação incondicional à pura mesquinharia, da solidariedade ao abandono. Com diversos casos verídicos norteando o livro, Drauzio apresenta, então, episódios emocionantes e surpreendentes de mudança de vida, capazes de deixar qualquer leitor analisando futilidades e atos próprios do dia a dia. O médico vai mostrar como, em muitos casos, a visão da morte vira quase uma libertação, um divisor de águas que confere novo sentido a muitos.

➨ Preço: R$ 52,90 (físico)

➨ Lançamento: 2004

➨ Editora: Companhia das Letras

➨ Idioma: Português

➨ Nacionalidade: Brasil

➨ Páginas: 224