5 locais com atividades físicas diferentonas para fazer em Salvador

A saúde física e a mental estão conectadas. É necessário zelar por uma para manter a outra. Isso não é segredo, mas com a pandemia de covid-19 ficou mais difícil de cuidar de ambas. Voltar para a academia pode ter se tornado um empecilho ainda maior para muitos, já que a falta de costume se alastrou e o receio existe, mesmo com os cuidados preservados.

Como, então, voltar a cuidar da saúde física de uma maneira menos convencional, mais privada e mais atrativa, para, então, fazer o bem necessário para a saúde mental? Foi o que me perguntei durante todos esses meses. Como escritora e criativa, vi a minha produtividade afetada, assim como o meu bem-estar geral. Mas foi há poucas semanas, quando iniciei algumas atividades físicas nada óbvias – e, claro, comecei na terapia –, que tudo mudou.

Para ajudar nesse seu processo também separei opções curiosas e confiáveis, incluindo algumas totalmente livres de quaisquer custos. Seguindo todos os cuidados necessários e com a possibilidade de aulas online (na maior parte dos indicados), esses locais conseguem nos tirar da zona de conforto sem que precisemos de tanto esforço. E o melhor é que alguns vão até a sua casa! Confira:

1. Lifecirco | Aulas de circo para coordenação, equilíbrio e queimas de calorias

• @lifecircosalvador

O LifeCirco é ideal para quem quer fazer atividade física de um jeito divertido, leve e sempre repleto de novidades. Lá, é possível aprender atividades circenses por uma hora inteira e em grupo, seguindo o distanciamento social, o uso de máscaras e outros cuidados necessários.

Além de focar nos exercícios para queimar calorias, o local também busca aprimorar a coordenação motora, o equilíbrio e outros aspectos de cada aluno. Trapézio, argolas, bambolês, acrobacias, mini trampolim, equilibrismo, malabarismo e muitas outras opções se misturam a brincadeiras e danças feitas nos momentos de aquecimento.

Eu, que não me considero alguém com o melhor dos equilíbrios, senti uma melhora gigantesca nesse aspecto em apenas duas semanas de aulas. Além disso, é maravilhoso "brincar" enquanto cumpre desafios e observa os resultados também para a saúde.

O espaço atende crianças e adultos de todas as idades.

➨ Local: R. Marquês de Monte Santo - Rio Vermelho, Salvador - BA, 41940-330

➨ Faixa de preço: a partir de R$ 159 mensal (dependendo do plano) | Duas vezes por semana: R$ 200

➨ Dias e horário de funcionamento: Segunda e quarta, às 10h40, 18h20h e 19h40 | Terça e quinta, às 8h, 18h20 e as 19h40 | Sexta, às 17h e 19h40 | Sábado, 8h (acima de 18 anos)

➨ Contato: 71 9661-2299 | salvadorlifecirco@gmail.com

➨ Instagram: @lifecircosalvador

➨ Cuidados com a pandemia: Uso obrigatório da máscara, álcool em gel e distanciamento social.

2. Antonio Cozido | Dança com misturas de estilos e acompanhamentos

• @nutridance_antoniocozido

Antonio Cozido é um renomado dançarino baiano e atualmente, além de atuar na área, também segue como professor. Com o objetivo de ajudar os alunos a aprimorarem a saúde física, ele elabora todo um acompanhamento especial, no qual, de mês em mês, analisa a idade metabólica e outros aspectos de cada cliente (comprovando os resultados do trabalho).

Nas aulas, Cozido costuma ouvir sobre os estilos favoritos dos seus alunos e mistura sonoridades com movimentos que levam ao resultado desejado por cada um. No meu caso, pop se misturou com samba e com muitos outros gêneros musicais durante as aulas. Quer hip hop, funk ou qualquer outro? Ele vai fazer acontecer!

É possível fazer as aulas de forma online ou dentro do espaço, com uma aula por pessoa (ou, no máximo, em pequenos grupos de conhecidos).

➨ Local: Av. Manoel Dias da Silva, 506 - Pituba, Salvador - BA, 41900-325

➨ Faixa de preço: R$ 200 (por 8 aulas no mês, 2x por semana).

➨ Dias e horário de funcionamento: 7h às 8h e 17h às 18h de segunda a sexta.

➨ Contato: (71) 98628-8666

➨ Instagram: @nutridance_antoniocozido

➨ Cuidados com a pandemia: Uso obrigatório da máscara, álcool em gel e distanciamento social.

3. Boxe Tailandês na sua casa com Rebeca Bosi

• @rebecabosi

Popularmente conhecido como Muay Thai, a arte das "oito armas" utiliza estrategicamente 8 regiões do corpo: os dois punhos, os dois cotovelos e os joelhos, além das duas canelas e dos pés. De acordo com a história, essa arte marcial foi criada pelos tailandeses na tentativa de se defenderem na guerra e com o objetivo de imobilizar o seu adversário utilizando golpes certeiros como socos, golpes com os pés, joelhadas e cotoveladas.

E para a batalha que travamos todos os dias na tentativa de ter uma boa saúde, essa arte marcial possui muitas vantagens para a saúde, como melhora o contorno corporal, já que as aulas são intensas e os músculos são bem trabalhados. Além disso, melhora o condicionamento físico, fortalece e tonifica os músculos, aumenta a elasticidade, melhora a autoestima e a lista continua.



Sabendo dos benefícios e querendo aprender a arte marcial, Rebeca Bosi, 33, professora e instrutora de Muay Thai entra na história. Atendendo a domicílio para aulas individuais ou em turmas, a prática que pode mudar vidas de um jeito nada óbvio fica a apenas um clique.

As aulas são para todas as idades e a versão kids é especial, com todos os cuidados necessários para os pequenos.

➨ Local: Atendimento a domicilio

➨ Faixa de preço: Pacotes mensais de 2 a 3x na semana, varia de R$ 650 a R$ 850.

➨ Dias e horário de funcionamento: Depende da disponibilidade do cliente e do aluno

➨ Contato: Rebeca da Motta, (71) 99166-7352

➨ Instagram: @rebecabosi

➨ Cuidados com a pandemia: Por ser atendimento em domicílio, caso o treinamento seja com apenas um aluno ou com parentes do mesmo, a atividade física de alto rendimento pode ser realizada sem máscara enquanto Rebeca usará sua máscara esportiva durante todo o treino.

4. Centro de Treinamento de Artes Marciais: Jiu Jitsu, Cross Fight (Boxe, Muay Thai, Funcional)

• @ricardokimurark

Para promover o desenvolvimento humano através das artes marciais e a melhora de performance e disciplina, Ricardo Kimura atende na Escola de Artes Marciais e mistura Cross fight, boxe, Muay Thai e Funcional. Tudo isso é também conectado ao distanciamento social e a todos os cuidados que são requeridos no momento.

O local atende crianças, adolescentes e adultos de todas as faixas etárias. É possível combinar combos especiais unindo diversas das artes marciais disponibilizadas.

➨ Local: Via Leste 5, Quadra 11, n° 1 Parque São Caetano

➨ Faixa de preço: a partir de R$ 50

➨ Dias e horário de funcionamento: Jiu Jitsu Kids, às 18h nas segundas e quartas | Cross Fight, às 19h de segunda a sexta | Jiu Jitsu, às 20h de segunda a sexta.

➨ Contato: (71) 98710-2967

➨ Instagram: @ricardokimurark

➨ Cuidados com a pandemia: Uso obrigatório da máscara, álcool em gel e distanciamento social.

5. Grupo Pedal Salompas | Para andar de bike em segurança e de formas divertidas

• @pedalsalompas

O grupo, que nasceu em meados de 2020 com o objetivo inicial de evitar os riscos de quem pedala sozinho por Salvador, ainda hoje é uma alternativa mais segura para manter o exercício físico na ativa. São quase 200 integrantes apaixonados por andar de bike.

Nessa comunidade viva e integrada todos costumam trocar uma série de dicas, ideias e experiências. O grupo resolve em conjunto qual o próximo "giro" que irão dar, qual será o trajeto percorrido e as recomendações pertinentes. A partir disso, cada um decide se vai ou não participar.

Para Lucas Guida, 37, cofundador do grupo Pedal Salompas, pedalar é uma paixão de infância: "Com a pandemia e as limitações impostas, sobretudo com o home office e com o fechamento das academias, senti uma necessidade enorme de me movimentar! Não apenas pela vontade de retomar as atividades físicas, mas também para preservar minha saúde mental, e é o que consegui com o grupo".

Para pedalar com eles, basta ter uma bike, equipamentos básicos de segurança e força de vontade!

➨ Base: Arena Aquática, praça Wilson Lins, Pituba.

➨ Faixa de preço: gratuito

➨ Dias e horário de funcionamento: Terças e quintas, às 20h | Sábados, às 05h30

➨ Contato: pelo direct do Instagram.

➨ Instagram: @pedalsalompas

➨ Cuidados com a pandemia: Uso de máscara e álcool em gel.