5 lojas de alimentos saudáveis que fazem Delivery em Salvador

Os lares brasileiros tiveram uma redução drástica no consumo de alimentos saudáveis durante a pandemia. Em mais de 60% das casas do Brasil, houve uma queda de 85% no consumo de carnes, frutas, queijos, hortaliças e legumes. É o que indica estudo de pesquisadores da Universidade Livre de Berlim, em parceria com pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade de Brasília, divulgado em 2020.

Porém, apesar do consumo de produtos ultraprocessados ter aumentado, é possível observar uma tendência de busca por melhores hábitos alimentares no país. E, como aqui na coluna sempre trago assuntos como criatividade, cultura, produtividade, relacionamentos saudáveis e empreendedorismo, não poderia deixar de incluir o lembrete de que cuidar da saúde física e mental é também cuidar de todos esses tópicos.

Para colaborar com este processo, preparei uma seleção especial de marcas confiáveis e certeiras para quem busca sabor em conjunto com refeições mais orgânicas e realmente saudáveis. Essas lojas soteropolitanas surpreendem pelos pratos, pelas marmitas e por cada possibilidade, ainda incluindo o delivery como opção constante. Confira:

1. Fazenda Esperança | @fazenda_esperanca_

A Fazenda Esperança comercializa alimentos diversos, artesanais e preparados diretamente em uma fazenda, como o nome já simboliza perfeitamente. A marca é ideal para quem quer aquela comida com gostinho caseiro ou para quem busca consumir itens puros e sem conservantes, ou que sejam possíveis para intolerantes e pessoas com restrições alimentares.

Além de ser preocupada com o bem-estar, a saúde e a qualidade de vida dos consumidores, a Fazenda fomenta a agricultura familiar e o trabalho dos pequenos produtores, fortalecendo a economia desses pequenos núcleos.

Atualmente, a empresa soma mais de 60 mil seguidores nas redes sociais, uma carteira com mais de 16 mil clientes no WhatsApp e mais de mil produtos no catálogo. A loja física traz um pouquinho da Fazenda para a cidade, oferecendo aos clientes não apenas os produtos puros e sem conservantes, mas também o contato com plantas, que também são comercializadas para cultivo doméstico.

➨ As possibilidades são diversas: existe o Delivery da loja através do site, o contato via WhatsApp e a loja física, que fica na Rua Marechal Andréa, 252 - Pituba. O Delivery é feito para Salvador e Lauro de Freitas, com taxa de entrega fixa (por R$ 10) e frete grátis em compras a partir de R$ 100.

2. Cuca Alimentos Saudáveis | @cucaalimentos

Com opções veganas e vegetarianas, a Cuca Alimentos Saudáveis apresenta um cardápio semanal variado, com alimentos a base de ingredientes frescos e da estação. Cada prato é pensado e composto por cinco elementos, que juntos formam uma refeição nutritiva, saborosa e equilibrada, promovendo a saúde e o bem-estar.

É possível conferir todas as opções novas em cada início de semana, tanto no Instagram da página quanto no cardápio semanal completo. Além das opções disponíveis para degustação no local, é possível adquirir opções congeladas e fazer seu pedido via Delivery.

O espaço oferece 10% de desconto para os associados da Sociedade Vegetariana Brasileira. Para usufruir do beneficio é necessário apresente a carteira de filiação (dentro da validade) no caixa do estabelecimento.

➨ Além do Delivery, a marca conta com loja física fica na Alameda Dilson Jatahy Fonseca, nº. 715 – Stella Maris. O WhatsApp também está sempre a postos: (71) 99963-0550.

3. HEALTHY por Victoria Cintra | @healthyporvc

O grande diferencial da Healthy é ser não apenas uma loja de comidas saudáveis, mas também uma confeitaria completa – obviamente, com foco também na saúde e bem-estar dos clientes. Tortas, bolos, crepes e outras opções mais saudáveis e criativas (com um visual impecável) estão inclusas nas possibilidades. As ideias, inclusive, podem servir para presentear pessoas queridas.

E foi justamente por conta das encomendas de doces saudáveis pelo WhatsApp que Victoria Cintra resolveu abrir a loja. Quando seus clientes passaram a desejar produtos pronta-entrega, nasceu a HEALTHY. Lá, há as opções já prontas, que variam de acordo com o dia, ou as opções do cardápio.

Dentre as opções saudáveis, estão alguns tipos de tapiocas, crepiocas, omeletes e cuscuz. É possível, ainda, montar opções low carb ou veganas, ou pedir pizzas e hambúrgueres. O prato executivo está disponível para almoço por R$ 38, sendo este trocado diariamente. Os famosos doces da Victoria são o destaque do local.

➨ Delivery, encomendas e até livros de receitas podem ser aderidos através do Linktree da Healthy. Os espaços físicos são: Ondina Apart hotel, que funciona 10h às 21h | Salvador Shopping L2, que funciona das 10h às 22h.

4. Da Vila | @alimentosdavila

A marca Da Vila surgiu como uma fábrica de produtos saudáveis e, em seguida, foi transformada em espaço físico. Possui a missão de expandir o acesso à uma alimentação saudável, natural e orgânica, pensando em soluções nutritivas, simples e sustentáveis. A empresa defende uma relação alternativa com o meio ambiente e o consumo, e por isso não vende água e nem disponibiliza canudo de plástico.

O restaurante tem dois ambientes: um climatizado e outro ao ar livre. A decoração repleta de verde e amadeirado casa muito bem com a proposta sustentável da marca. O cardápio é diverso, e vai de cafés e chás à pratos executivos, satisfazendo qualquer nível de fome.

Todos os produtos não possuem glúten e nem proteína animal (alguns poucos pratos possuem apenas ovos). Esse diferencial foi inserido para fazer com que todos os clientes vivam uma experiência alimentar diferente das que estão acostumados. Em resumo: tudo é vegano, sem trigo e sem aditivos químicos.

➨ A marca tem todo o processo de e-commerce (com descontos) dentro do site oficial. Além disso, existe a loja física na Rua das Hortênsias, 448.

5. NutriMaster | @nutrimaster

A Nutrimaster possui o conceito de oferecer tudo para uma boa nutrição a fim de promover a cultura da saúde através dos alimentos. Em um ambiente climatizado, aromatizado, com uma equipe treinada e nutricionistas disponíveis, é possível encontrar alimentos naturais, integrais, orgânicos, veganos, funcionais, sem glúten, sem lactose, para situações especiais, nutrição enteral, infantil, suplementos esportivos, para estética, para cuidados com a pele, e muito mais.

As lojas ainda possuem um Espaço-conceito, formado por auditório e cozinha equipada, com capacidade para 40 pessoas, onde são realizadas palestras e cursos, e a Clínica Nutrimaster, onde é possível marcar consultas com nutricionistas para identificar as necessidades de quem busca um estilo de vida mais saudável. O melhor do local é participar do Clube de Vantagens, onde suas compras viram pontos que, após acumulados, podem ser trocados por mais produtos.

➨ O Delivery pode ser feito através do WhatsApp ou do Linktree da marca, que também tem um site oficial para compras e mais informações. Já o espaço físico é diverso, já que a marca tem lojas na Pituba, Barra, no Parque Shopping Bahia, em Alphaville e no Horto Florestal.