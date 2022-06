5 lugares em Salvador para aproveitar em dias chuvosos

A capital baiana não vive só de sol e deixa diversas opções para quem quer fazer algo inusitado em dias chuvosos. Confira espaços para curtir um jogo de tabuleiro, assistir a uma série, degustar da culinária, conferir exposições interativas, fazer um tour e mais.

1. São Jogue | @saojogue

O São Jogue não é apenas para os que se consideram mais nerds ou geeks, mas sim para qualquer um que aprecia uma boa diversão. O espaço é uma luderia, ou seja, um bar especializado em jogos de tabuleiro. Lá é possível esquecer um pouco o celular, lembrar dos tempos antigos e encontrar centenas de tipos diferentes de passatempos, desde os mais curtos até aos que levam horas pra terminar uma partida (incluindo até jogos criados mais recentemente).

São Jogue, na Pituba (divulgação)

Além disso, o espaço oferece comidas, bebidas, espaços isolados e uma programação diversificada com eventos exclusivos. É importante ficar ligado nas redes sociais e reservar a sua mesa sempre que houver algo diferente.

Dá para pedir petiscos enquanto se concentra no jogo. As mesas ficam espalhadas pelo local e, enquanto o pessoal se delicia com os comes e bebes, cada uma das mesas tem uma competição acontecendo. É possível, portanto, jogar com gente desconhecida e fazer novas amizades, assim como ficar em um grupo já fechado.

Há monitores presentes para ajudar e instruir à todos sobre os jogos. Convidar os amigos ou a família para visitar o espaço é garantir uma tarde ou noite de muita diversão.

➨ Endereços: Av. Paulo VI, 1535 – Pituba | Shopping Bela Vista, L2, Asa Norte.

➨ Horário de funcionamento: Pituba: segunda à quinta, das 18h às 23h. Sexta, das 19h à 01h. Sábado, das 14h à 01h. Domingo, das 14h às 22h. Bela Vista: Segunda à sábado, das 14h às 22h. Domingo, das 13h às 21h.

➨ Valor da entrada: para utilizar os jogos disponíveis é necessário pagar uma taxa de R$ 10 (seg-qui) ou R$ 15 (sex-dom) por pessoa.

➨ Telefone: (71) 99298-5046

2. Spa no Hotel Fasano | @fasano

O Hotel Fasano Salvador nasceu em um prédio histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC). Com vista privilegiada da Baía de Todos os Santos e uma piscina de tirar o fôlego, o espaço mistura o estilo sofisticado com a atmosfera descontraída de Salvador.

Mas uma parte que poucos conhecem é o Wellness Spa Fasano Salvador, que é uma atração à parte. Além dos hóspedes, o local pode ser usufruído também por passantes que queiram aproveitar os serviços do Wellness SPA, com hora marcada.

Spa do Hotel Fasano, na Praça Castro Alves (divulgação)

São serviços como rituais que revitalizam o corpo e a mente para garantir total bem-estar. Com três salas de massagem e sauna úmida (fechada provisoriamente por conta dos protocolos de prevenção ao covid19), o espaço é assinado pela massoterapeuta e terapeuta holística Fabrícia Nogueira, que elaborou um menu exclusivo de tratamentos para a experiência baiana.

➨ Endereço: Praça Castro Alves, Centro Histórico, Salvador – BA.

➨ Telefone: (71) 2201-6300

➨ Wellness Spa Fasano Salvador | Atende com hora marcada.

➨ Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 20h (último horário começando às 19h). Aos domingos, de 10h às 18h (último horário começando às 17h).

Restaurante Fasano – Atende hóspedes e visitantes, com hora marcada ou não. Serve café da manhã, almoço e jantar.

➨ Não tem Day Use.

3. Forte Santa Maria

Correr para o Porto da Barra quando o sol abre é uma das paixões dos soteropolitanos. Mas, e se a chuva chegar? Existe outro local além do Farol da Barra para abrigar você! Trata-se do Forte Santa Maria! Ele abriga o Espaço Pierre Verger da fotografia baiana e o restaurante Mirante Santa Maria.

O Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana é um projeto dedicado à valorização, reconhecimento e divulgação da fotografia baiana. Além do legado do etnólogo e fotógrafo franco-baiano Pierre Verger, tem o trabalho de mais 60 fotógrafos que nasceram ou fixaram residência na Bahia.

O Forte de Santa Maria fica no Porto da Barra (divulgação)

Quer saber qual é a melhor parte? Então, aproveite o espaço interno e, quando a chuva passar, vá ao pátio do forte para tomar um drink assistindo ao pôr do sol.

➨ Endereço: Forte de Santa Maria, Porto da Barra, Salvador.

➨ Funcionamento: de quarta a segunda, das 10h às 18h (entrada até às 17h).

➨ Ingresso: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia). | Gratuidade às quartas-feiras.

➨ Mirante Santa Maria | Horário de funcionamento: de quinta a domingo, das 17h às 23h.

4. Cine Metha - Glauber Rocha | https://cinemethaglauberrocha.com.br/

Que tal ir a um cinema não óbvio? O espaço Glauber Rocha mistura cafeteria, cinema (do Espaço Itaú), livraria e diversos toques artísticos e poéticos.

O Cine Metha Glauber Rocha (divulgação)

As grandes janelas de vidro do local dão espaço para vistas de prédios históricos no Centro de Salvador. O mais bacana é que a rede de cinemas promove eventos culturais e exibe lançamentos de filmes com salas 3D e IMAX. Lá, é possível encontrar títulos diversos em cartaz: desde os mais famosos até aqueles que fazem parte de circuitos cults.

Quando a chuva passar, aproveite para curtir o terraço do local, que traz uma vasta e belíssima vista da Baía de Todos os Santos.

➨ Endereço: Praça Castro Alves, Centro Histórico

➨ Horário de funcionamento: todos os dias, das 9h às 22h.

➨ Valor da entrada: segunda e terça: R$24,00 (inteira) e R$ 12 (meia). Quarta: R$23,00 (inteira) e R$ 11,50 (meia). Quinta, sexta, sábado e domingo: R$31,00 (inteira) e R$ 15,50 (meia). Benefício ATARDE+: 50% de desconto no valor da inteira. Alunos UFBA pagam R$9 em qualquer dia. Para acesso à cafeteria, a entrada é franca.

➨ Telefone: (71) 3237-2331

5. Espaço Caixa Cultural Salvador

Uma boa opção cultural para qualquer época é visitar o Espaço Caixa Cultural Salvador. Por lá sempre acontecem exposições interativas, oficinas, peças teatrais ou shows musicais. É comum ouvir elogios de quem não tinha costume de ir a museus ou outros espaços mais artísticos e que se surpreende ao passar pelo local.

Shows, peças teatrais e exposições ocupam a Caixa Cultura, na Rua Carlos Gomes (divulgação)

O espaço existe há mais de 20 anos e funciona na Antiga Casa de Oração dos Jesuítas, imóvel do século XVII tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, que foi restaurado integralmente pela CAIXA.

Além da programação variada que o lugar oferece, é possível apreciar as escavações do sítio arqueológico e todos os detalhes ricos em história presentes. Vale a pena tirar um dia para visitar o ambiente cultural, independente da condição climática da cidade.

➨ Endereço: Rua Carlos Gomes, 57 – Centro.

➨ Horário de funcionamento: terça a domingo, das 9h às 18h.

➨ Valor da entrada: geralmente é franca, mas vale conferir a programação atual através das mídias sociais ou por telefone.

➨ Telefone: (71) 3421-4200