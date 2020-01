5 lugares em Salvador para saborear drinks com vinho

Se você ainda não se convenceu a tomar mais vinhos neste Verão, seja na praia ou churrasco na piscina, nas tardes e noites quentes da estação, tenho uma sugestão: aposte nos drinks ou coquetéis com brancos, tintos, rosés, fortificados ou espumantes. Gelados e normalmente refrescantes, são excelentes para iniciar uma relação mais descontraída com os fermentados de uva e espantar o calor com muito sabor. A seguir, confira cinco locais para saborear estes mixes na capital baiana.

BLUE PRAIA BAR

Se a privilegiada vista para a Praia do Buracão, no Rio Vermelho, já não for suficientemente convidativa, a carta de drinks e cocktails do Blue Praia Bar certamente irá te convencer a visitar o local. Para o Verão 2020, o estabelecimento se inspirou nas tendências dos melhores bares de coquetelaria e beach clubs para renovar sua oferta de bebidas, com mixes leves e frescos.

O drink Negroni Spritz do Blue Praia (foto/Tércio Campelo/divulgação)

Na categoria fortes, o destaque vai para o Negroni Spritz (R$ 26,90), preparado com Campari, espumante, Cinzano 1757, bitters e gin. Entre os clássicos, o Belini (R$ 23,90) leva prosecco e suco de pêssego em sua composição. Já para quem prefere algo com maior frescor, as melhores opções são o French 75 (R$ 28), montado com gin, champagne, suco de limão e açúcar; e o Aperol Spritz, com Aperol, Prosecco, água gaseificada e uma fatia de laranja.

Blue Praia Bar | Rua Barro Vermelho, 310, Rio Vermelho. Funcionamento: Todos os dias das 10h às 20h, incluindo o terraço. Instagram: @bluepraiabar

COFFEETOWN

Com uma proposta de cafeteria-bistrô, a Coffeetown foi eleita a casa com Melhor Café da cidade (VEJA Comer & Beber 2019). Mas não se engane: o estabelecimento também oferece pratos saborosos, petiscos, brunchs alcoólicos, cervejas artesanais e excelentes drinks! Com Cava Freixenet na composição, há duas opções: a clássica Mimosa (R$ 22), que mistura o sparkling espanhol com suco de laranja; e o badalado Aperol Spritz (R$ 24), feito ali com o espumante, água com gás e laranja navel.

O drinque Lillet Vive, do Coffeetown, tem vinho, água tônica, pepino, morando e hortelã (foto/divulgação)

Destaque também para o Lillet Vive (R$ 24), preparado à base do aperitivo de vinho francês Lillet Blanc — feito com as uvas Sémillon, Grenache e Sauvignon Blanc, ervas, especiarias e frutas cítricas. O drink leva ainda tônica, pepino, morango e hortelã, transformando-se numa pedida frutada e certeira para os dias mais quentes. Até 18/01 os drinks vêm em dobro! Aproveite!

Coffeetown Salvador | Av. Sete de Setembro (Corredor da Vitória), 1755. Funcionamento: Todos os dias, das 9h às 22h. Instagram: @coffeetownsalvador

LARRIBAR

Difícil duvidar de um local premiado. E a carta de drinks do Larribar, bar balcão localizado no Garcia, já foi eleita duas vezes como a melhor de Salvador pela Veja Comer & Beber. O segredo pode estar na ousadia, na aposta em coquetéis clássicos e autorais, além da produção própria de vários insumos — como gelo e bitters. A iluminação baixa, música ambiente e as poucas banquetas são um convite para uma noite mais descontraída e cool.

Borbulhante, o drink French 75 do Larribar (foto/Tereza Carvalho/divulgação)

O espumante foi eleito como ingrediente de pelo menos dois drinks da casa, pensados pelo head bartender e proprietário Gabriel Guerra. Vá direto no French 75 (R$ 25), elaborado com um borbulhante brut, gin, limão siciliano e simple syrup; e o Sbagliato (R$ 30), que além do brut, leva Campari e vermute tinto. Para comer, diversos petiscos e amuse bouches com preços a partir de R$ 13.

LARRIBAR | Praça Alexandre Fernandes, 160, Garcia. Funcionamento: Quarta e quinta, das 18h30 à 0h30; e sexta e sábado, de 18h30 até 1h. Instagram: @larribar

LE CANARD

Localizado no bairro da Graça, o Restaurant Le Canard mistura influências das gastronomias francesa e mediterrânea em um espaço aconchegante e charmoso. E enquanto a área interna, com sua luz natural, é excelente para almoços e jantares intimistas; a área externa é ideal para se refrescar com vinhos e drinks.

Red Wine Gin, à base de gin com vinho, do Le Canard (foto/divulgação)

A dica é pedir o Red Wine Gin (R$ 28), um preparo à base de gin com vinho tinto criado pelo barman chef Juarez Amaral. Fresco e equilibrado, harmoniza bem com as carnes grelhadas da casa, como o Filé Mignon ao Molho Bordelaise com Risoto Brie; e com os frutos do mar, como o Polvo Grelhado com Risoto de Maçã Verde e Couli de Pimentão Vermelho.

Le Canard | Rua Deocleciano Barreto, 118, Graça (Casarão Centenário). Funcionamento: Funcionamento: Segunda a quarta das 18h às 24h; Quinta a sábado, 12h às 24h e domingo, das 12h às 16h. Instagram: @restaurantlecanard

PASTA EM CASA

Como não amar uma boa massa artesanal? E no Pasta em Casa, no Rio Vermelho, dá para viver esse amor sem limites tanto no almoço quanto no jantar, servindo-se no Restaurante ou dos preparos a lenha da Forneria. Para acompanhar com leveza todas as delícias do cardápio, a carta de drinks do estabelecimento faz bonito. Ela é assinada por Márcio Silva, único bartender brasileiro no ranking Bar World 100 mais influentes do mundo pela revista inglesa Drinks International; e premiado como Bartender do Ano pela Veja Comer & Beber (2017).

Coquetel Frizzantino, do Pasta em Casa (foto/Raul Spinassé/divulgação)

Levam espumante na composição três coquetéis especiais da casa. O Lampone (R$ 28) é elaborado com o borbulhante brut, Vermute tinto, Aperol, Campari, framboesa e xarope de hibisco. Já o Kata-Kavaco (R$ 28) tem ainda gin, Campari, suco de limão taiti, laranja, uvas e alecrim. O Frizzantino (R$ 22), por sua vez, é composto também por frutas e licores especiais.

Pasta Em Casa | Rua Professora Almerinda Dutra, 67, Rio Vermelho. Funcionamento: Restaurante (almoço de segunda a sexta, das 12h às 15h30; e sábado e domingo, das 12h às 17h. Jantar às terças e domingos, das 19h às 23h; quartas e quintas, das 19h às 23h30; e sextas e sábados das 19h à 0h). Forneria (somente jantar de terça a sexta, das 19h às 23h30; sábado das 19h à 0h; e domingo das 19h às 23h). Instagram: @pastaemcasa