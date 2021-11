5 lugares para cuidar do bem-estar e da saúde enquanto relaxa em Salvador

1. CISVIVER | @cisviver

Imagine um espaço onde você pode relaxar, receber um atendimento premium, ter refeições enriquecedoras e especiais e ainda fazer o seu check-up completo de uma só vez: tudo em um dia e em um só lugar.

O CISVIVER é o primeiro núcleo de saúde voltado para medicina preventiva no estado, com foco em qualidade de vida e longevidade. Ele oferece todo esse suporte para quem deseja cuidar da saúde sem precisar ir em vários lugares para fazer diferentes exames. O espaço conta com coworking, salas de banho e muito mais, trazendo, ainda, uma estrutura de alto padrão tecnológico para a realização de exames e procedimentos.

O corpo clínico conta com cardiologia, clínica geral, arritmologia, angiologia, dermatologia, endocrinologia, fonoaudiologia, geriatria, neurologia, nutrição, gineco e obstetrícia, urologia, radiologia, psicologia, pediatria, oftalmologia e odontologia. Além disso, disponibilizam 14 tipos de exames e 5 procedimentos médicos. No CISVIVER há 4 tipos de check-ups: o corporativo, fitness, senior e pró-saúde. E ainda há muitas outras opções! Confira mais no perfil de Instagram da marca: @cisviver.

➨ Endereço: R. Adelaide Fernandes da Costa, 700, Costa Azul.

➨ Contato: 71 99128-1713 (WhatsApp) / 71 3505-6500.

➨ Horário de funcionamento: de segunda a sábado das 08h às 18h.

2. Spa Express | @spaexpress_ssa

O Spa Express deixa claro que o melhor lugar para se cuidar é na sua casa. E é assim que o serviço funciona: os profissionais vão até você, sem que precise sair do seu conforto e, principalmente, da sua segurança. Com todos os protocolos contra Covid-19 sendo seguidos, a marca segue crescendo e se tornou a maior franquia de SPA em domicílio do Brasil.

Os serviços são diversos, com variados estilos de massagens e de cuidados estéticos corporais e faciais. Além de incluir mantas térmicas e outros detalhes que ajudam a ampliar toda a sensação de um Spa completo, ainda é possível que o cliente monte um pacote personalizado com tudo o que deseja na "visita especial".

As possibilidades são divididas entre: detox, relax, renova e redux: com diferentes objetivos e áreas de corpo e mente a serem bem cuidadas.

➨ Contato (WhatsApp e site): https://linktr.ee/spaexpress_ssa

3. SPA URBANO | @spaurbano

A necessidade de se criar espaços que contemplem o bem-estar, a saúde e o relaxamento da população e que não estivessem longe do alcance geográfico dos soteropolitanos fez com que o Spa Urbano nascesse, em 2009.

No ambiente é possível encontrar diversas intervenções para o seu bem-estar, como bambuterapia, banho relaxante, gomagem, massagem clássica e ayurvédica, Shiatsu, Terapia de pedras quentes, Pontos Gatilhos e muito mais! Já entre os serviços de estética estão banho de lua, drenagem facial e linfática, limpeza de pele, peeling de diamante e mais.

O Spa Urbano cumpre a sua promessa de ser um oásis de bem-estar em meio à selva de pedra soteropolitana, ao oferecer serviços que contribuem para o equilíbrio físico e mental dos seus clientes.

Os preços das diárias variam, a jornada de quatro horas custa em média R$ 600 reais, incluindo serviços mais comuns, como sauna e banho termal em banheiras de hidromassagem redondas. Outros serviços como tratamento de pele e massagens podem ser encontrados entre R$ 200 e R$ 400 reais, a depender da modalidade escolhida.

➨ Endereço: Rua das Dalias, 564 – Pituba, Salvador.

➨ Contato: 71 3011-4019 / 71 98261-0103 (WhatsApp).

➨ Horário de funcionamento: de terças a sábados, das 9h às 19h.

4. Studio Stella Alencar | @studiostellaalencar

Beleza, saúde e bem estar reunidos em um só lugar. Essa é a proposta do Studio Stella Alencar, que é inspirado em espaços semelhantes existentes em capitais europeias, como Paris, Londres e Portugal.

O local é direcionado a um público vip, que prioriza qualidade e não abre mão dos melhores produtos e marcas. Os serviços incluem desde procedimentos de salão de beleza até consultas com médicos e outros profissionais de saúde (psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, personal trainer), além de massagens, terapias corporais e procedimentos estéticos.

Outro diferencial do empreendimento diz respeito à qualificação da equipe de profissionais selecionados para prestar os serviços oferecidos no Studio. Um dos médicos, por exemplo, o Cardiologista e Nutrólogo Robson Mendes, que é referência em implantes hormonais biodinâmicos, vem de Belo Horizonte uma vez por mês para atender no espaço. A “nutricionista das celebridades”, Mirian Vargas, também faz a ponte aérea Minas-Bahia mensalmente para atender a clientes baianas no Studio.

➨ Endereço: Empresarial Mundo Plaza (Av. Tancredo Neves, 620, Caminho das Árvores).

➨ Contato: (71) 3565-0057.

➨ Horário de funcionamento: segundas a sábados, das 9h às 19h.





*Por @vanessabrunt, com colaboração da jornalista Bárbara Carolina.