5 motivos para Lumena ser 'descancelada' após eliminação no BBB

A jornada de Lumena foi um dos grandes destaques do BBB21. Com um itinerário repleto de polêmicas, palavras difíceis e dedo em caras alheias, a baiana conquistou a rejeição do público, que optou por eliminá-la com 61% dos votos num paredão disputado com os igualmente malquistos Projota e Arthur.

Mas isso já é passado. Bastou a primeira interlocução fora da casa que o 'shipp' dela com o público foi legitimado, com cancelamento dela sendo descancelado. Reunimos aqui 5 motivos para você também pegar seu respectivo pano e passá-lo grandão para a psicóloga.

1 - Bota isso pra fora

Vamos falar a verdade, né? O povo estava louco para amar Lumena Aleluia. Sem dizer um A ela conquistou a simpatia da nação, o que rendeu uma imunidade a baiana na primeira semana do reality - e como a mais votada, inclusive.

2 - Sinceridade

Enquanto Nego Di e Karol Conká jogaram seus erros nas costas de outros, Lumena assumiu seus B.O. Sincera, ela soube fazer uma auto-crítica logo no papo com Tiago Leifert após a eliminação. Isso sem precisar de um "tempinho a mais" entre a saída da casa e a entrada no estúdio, igual Mamacita.

3 - Apoio da galera

A postura dela no pós-confinamento conquistou a galera. Nas 24 horas depois da eliminação, Lumena angariou 100 mil seguidores em seu Instagram, além do apoio de famosos como Bruno Gagliasso e Nilce Moretto.

4 - BBB é outros 500

Se mesmo assim o rancor em seu coração ainda não é capaz de perdoar as atitudes dela na casa, lembre-se do seguinte detalhe: o BBB é outro rolê. Lá ela estava em um ambiente onde tudo, desde a decoração até as 'brincadeiras', é voltado para a discórdia. É fácil passar do ponto num ambiente caótico assim. Fora que os participantes não têm acesso ao pay-per-view da casa, com isso a visão deles sobre o que ocorre na casa fica limitada.

5 - DJ de pagodão

O último argumento é meramente bairrista. Não vamos deixar uma baiana ser lembrada de forma negativa numa edição que reuniu Karol Conká, Nego Di, Projota e Arthur. Ela não ganhou o líder para fazer uma festa cheia de pagodão baiano, mas ao menos matou a saudade do público de ver "barril" e "teile e zaga" utilizados em rede nacional - e não "meu rei".