5 perfis de Instagram com inspirações para as suas fotos em casa

Em tempos de isolamento social, cuidar da autoestima é ainda mais imprescindível para que ampliemos a criatividade, a produtividade e o bem-estar mental. Gerar atividades lúdicas, reconhecer o próprio corpo e cuidar do exterior, portanto, também são fundamentais nesse processo (que sempre foi tão essencial).

Uma das formas de aguçar a criatividade e ainda unir a tantos desses pontos cruciais, é tirar um tempo para fazer fotos nada clichês dentro de casa. Não é necessário perder a segurança para criar bons cliques. É isto o que diversos perfis do Instagram comprovam – e foi justamente para ajudar nessa empreitada que separei alguns deles para a lista de hoje.

Mas, antes, confira algumas dicas rápidas para as suas fotos:

• Faça do seu corpo e rosto uma tela para a criação de uma obra de arte. Use tinta, hidrocor, glitter... existe uma vasta gama de ferramentas que podem ser utilizadas para expressar metáforas em artes imagéticas. Pense em pinturas ou ilustrações e teste a brincadeira artística de pintar o próprio corpo, risque-se, 'suje-se' e observe o quanto essas expressões podem limpar a alma e passar a verdade que você tanto busca.

• Inverta a utilidade de objetos. Que tal, por exemplo, ao invés de sentar no sofá, ficar em pé nele? Que tal encostar os pés na parede ao invés do chão? Que tal usar uma mala como banco de espera? No fim, ao dar essas novas 'funções' aos utensílios, você pode perceber que fez uma metáfora acontecer.

• Segure algo: uma flor, um lápis, uma fruta, um colar pendurado nas mãos... segurar alguma coisa, além de trazer um clique ainda mais significativo, abre alas para poses mais 'soltas' e inovadoras. Aquela coisa de "não sei onde colocar as mãos", desaparece e ganha uma segurança que pode ajudar você a ousar das formas mais positivas. Imagine, com um colar em mãos, por exemplo, a construção de uma pose em que você 'pendure' o colar na frente do seu rosto, fazendo-o escorregar pela sua face.

• E, claro, pense bem na luz, no que mais pode utilizar do cenário e em quem pode interagir com você nas imagens: seja seu bichinho de estimação ou um familiar.

E, agora sim, vamos para a lista inspiradora:

1. Portrait Goal | @portraitgoal

O Portrait Goal seleciona fotos criativas e poéticas de diversos(as) fotógrafos(as) pelo mundo e reposta com os devidos créditos no perfil. A curadoria busca imagens de ângulos diversos e por mais que o enquadramento principal seja em primeiro plano, vários outros também ficam presentes. É possível encontrar capturas de corpo inteiro, cliques que exibem bem o cenário e outros variados estilos – que trazem fotos externas e internas, mas que podem inspirar para qualquer canto.

Ainda que a maior parte das fotos sejam de mulheres, homens também aparecem no projeto e ambos podem servir para cliques de todos os gêneros. Estão presentes, por exemplo, imagens brincando com luzes e sombras, usando objetos para passar mensagens, interagindo com o que o cenário pode oferecer e utilizando o corpo dos(as) modelos para pinturas e outras artes.

2. Filipe Abras | @filipeabras

Filipe Abras, de Belo Horizonte, é fotógrafo desde 2012 e já trabalhou para grandes veículos de comunicação, como o Jornal Estado De Minas e revistas nacionais. O profissional, que brinca com diversos estilos e variadas paletas em seus cliques (entre tons quentes e mais frios), apresenta inspiradoras imagens de casais, assim como de pessoas sozinhas – com excelente equilíbrio entre homens e mulheres. Famílias e grupos também não ficam de fora de alguns dos trabalhos exibidos por Abras no seu perfil de Instagram.

O bacana de navegar pelo perfil de Filipe é encontrar a variedade de perfis dos modelos e das fotos em geral. É difícil não se identificar em algum momento. Além disso, o fotógrafo deixa nos Stories várias dicas para quem quer fotografar melhor – e também oferece cursos e workshops diversos.

3. Vinicius Yoshioka | @yoxiok

O fotógrafo paulistano Vinicius Yoshioka tem um dos melhores perfis para quem busca inspirações consecutivas para fotos dentro de casa. A maior parte dos seus cliques é feita em ambientes fechados e a criatividade aparece de diferentes maneiras. Objetos como cadeiras, molduras de quadros, lençóis, copos, livros, mesas e espelhos ganham novas utilizações e significados nas capturas.

Com muita poesia possível de encontrar nos seus cliques, Yoshioka apresenta ideias e inspirações que podem servir para homens e mulher, além de vez ou outra compartilhar seus trabalhos para casais.

4. Rafael Lange | @rglange

Rafael Lange, de Curitiba, é graduado em design e fez pós-graduação em marketing, mas foi na fotografia que encontrou maneiras curiosas de expressar tudo o que aprendeu. O profissional, com seu olhar sensível, busca transmitir sentimentos e capturar experiências através de retratos, fotografia fine art e fashion.

Lange apresenta cliques de homens e mulheres em seu perfil de Instagram e já teve fotos publicadas na Vogue da Itália. As imagens variam entre as de ambientes externos e internos, mas sempre apresentam poses inusitadas ou, no mínimo, algum detalhe a mais que pode gerar boas inspirações fora dos clichês.

5. Nanny Santos | @nannyfotografia

A fotógrafa soteropolitana Nanny Santos exibe o seu olhar sensível em cliques feitos especialmente para ensaios femininos ou de gestantes, mas, apesar dos casais aparecerem menos em seu perfil, eles também fazem parte das possibilidades que disponibiliza.

Ainda que boa parte do trabalho da profissional ocorra em conexão com a natureza, todas as fotos podem inspirar para ambientes internos, além de muitas serem diretamente feitas neles. Inspirações de poses, ideias de looks, ângulos diferentes e muitas composições criativas fazem parte do trabalho da profissional, que ainda movimenta o cenário da arte com muita representatividade, já que mostra uma variedade de mulheres: com todos os tipos de corpos, estilos e cores.

EXTRA: 6. Clube dos Retratos | @clubedosretratos

O projeto Clube dos Retratos foi criado pelo fotógrafo Marcos Lemes, que prossegue fazendo a curadoria do perfil. A iniciativa segue a mesma linha do Portrait Goal e mostra cliques de diversos fotógrafos pelo mundo, incluindo muitos brasileiros. As imagens são inspiradoras e podem dar excelentes ideias de como utilizar itens e objetos para a composição dos cliques.

Outras boas inspirações podem ser encontradas em: @bob_sala, @rafaelfontanaphotography, @tiagogdias e @philchester.