5 perfis do Instagram para curtir Salvador com outros olhos

Agenda cultural, gastronomia, produtos criativos, locais curiosos e achados variados. Qualquer capital do país pode ter tópicos principais semelhantes quando o assunto é: dicas do que fazer ou comprar pela cidade. Mas Salvador tem um diferencial. Terra da mistura, a capital baiana é repleta de ângulos que podem gerar diversas indicações nada óbvias não somente para os turistas, mas também para quem já é nascido no meio do axé.

É indo para fora do que já é tradicional que o @nao.obvio, por exemplo, traz, no próprio perfil do Instagram, dicas preciosas para quem quer curtir a Bahia com outro olhar. O projeto, apesar de trazer listas com dicas para quem é de todo o Brasil (como indicações de filmes, aplicativos e outros detalhes), inclui também listagens específicas como 11 lugares de Salvador para apreciar a vista e o pôr do sol, 5 museus de Salvador que são bem mais que museus e 6 lugares não óbvios para fazer trilhas pela natureza baiana.

Confira, para além do projeto, outros cinco perfis com dicas valiosas para quem quer aproveitar e observar a capital baiana de novas formas:

Perfil Dica de Migs (divulgação)

1. Dica de Migs

Sabe aquele produto criativo que não existe em qualquer canto, aquele utensílio super prático que você nem sabia que existia ou aquele sapato que agora está com um preço mais baixo? O que uma amiga faria se encontrasse algo assim por aí? Tiraria uma foto e correria para berrar a dica no seu WhatsApp, por exemplo? Pois é exatamente isso o que Adla Larine e Vivian Maciel fazem no perfil Dica de Migs, com produtos para todos os gêneros.

As donas do projeto caçam itens com aquele preço bacanudo por aí e fazem cliques rapidamente para contar tudo no Instagram. Nas legendas das fotos, é possível encontrar as utilidades e os preços dos produtos indicados nas imagens, além das indicações de lojas que disponibilizam o item em Salvador.

Muitas vezes, em meio aos achados, as jovens ainda produzem legendas mais longas com dicas de turismo pela Bahia, dando detalhes curiosos sobre os locais que chegaram a visitar.

Dicas do perfil Onde Comer em Salvador (divulgação)

2. Onde Comer em Salvador

Para quem está buscando um perfil do Instagram focado apenas em dicas voltadas para a gastronomia, o Onde Comer em Salvador, criado por Gabriela Martinez, vai dos doces aos salgados e dos lanches aos jantares completos em legendas repletas de dicas curiosas.

Não somente com restaurantes não óbvios, mas também com alimentos pouco convencionais, o perfil serve para quem quer descobrir novos sabores, mas também não deixa a desejar para quem busca gostinhos mais tradicionais como do chocolate de páscoa ou da pizza.

Marcando perfis de restaurantes diversos, o Onde Comer ainda atualiza os seguidores sobre promoções ou pratos mais baratos que estão saindo nos locais indicados. E, para quem quer expandir ainda mais as possibilidades deliciosas, o @comerebeberemsalvador é outro perfil que pode servir como lupa para preços também saborosos.

Muitas opções no perfil As Melhores Coisas de Salvador (divulgação)

3. As Melhores Coisas de Salvador

Gastronomia, cultura e lazer são os três pilares do perfil As Melhores Coisas de Salvador. O perfil vai desde grafites baianos até saraus não óbvios. Nas fotos com legendas bem explicadas, estão indicações de shows e eventos que estão para acontecer na capital, além de cliques com artes encontradas nas ruas soteropolitanas ou que fazem parte de algum movimento cultural que está acontecendo na cidade.

Nas dicas gastronômicas, o perfil deixa claro o que achou após experimentar pratos e, assim, faz uma resenha completa sobre restaurantes e outros cantos de Salvador que servem para quem quer descobrir gostos diferentes.

O projeto, criado por Larissa d'Eça, ainda conta com um site no qual aprofunda as resenhas e indicações. Para quem busca mais um perfil com dicas não óbvias variadas e mescladas pela cidade, outra boa pedida seria o clique no @coisasprafazersalvador.

Aqui, as dicas são só para os frequentadores do Rio Vermelho (divulgação)



4. O Melhor do Rio Vermelho

O Rio Vermelho é ponto de encontro para quem quer baladar à noite, para quem bater perna durante o dia, para quem busca eventos fora do comum na capital baiana ou, até, para quem quer somente sentar em uma área mais externa e experimentar delícias da cozinha baiana. Tem de tudo.

Foi pensando na enorme variedade de descobertas que podem ser feitas pelo local que Giovana Bandeira criou o perfil O Melhor do Rio Vermelho. Nele, além de cliques inspiradores de paisagens do local, estão também cards com informações completas de eventos diversos que vão acontecer nos espaços que fazem parte do RV.

E não para por aí. Com dicas que difíceis de envelhecer, como de praias ou restaurantes, o perfil do Instagram ainda usa e abusa dos Stories, trazendo detalhes extras e dicas a mais que ficam fixadas também nos destaques da rede social.

Pousadas e dicas de livros no perfil Indico Bahia (divulgação)

5. Indico Bahia

Hotéis, pousadas e dicas de livros são os diferenciais do perfil Indico Bahia. Com fotos de paisagem que ilustram respiros entre as dicas e, até, com projetos sociais inclusos para inspirar nas boas ações, os cliques, em geral, focam em legendas que formulam resenhas completas sobre locais para quem quer se hospedar na capital.

Com colaboradores específicos para dicas literárias, o perfil ainda conta com indicações de livrarias e com resenhas de obras que tenham algo a ver com o cenário baiano. Além disso, o projeto inclui outros temas extras, como restaurantes e curiosidades sobre cantos diversos da cidade.

Para quem busca mais dicas gastronômicas, mas que também acabam trazendo curiosidades sobre cantos de Salvador e que não deixa as dicas de eventos atuais de lado, o @bahiaempauta também é outra boa pedida extra para o seu clique.