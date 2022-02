5 roteiros não óbvios pelo Brasil para curtir a lua de mel

Felicidade é lembrar que tudo sempre traz inovações. Ser feliz é focar no que vale a pena. E é nisso que os casais querem focar em tempos de Lua de Mel, seja com pouca grana no bolso ou com aquela sede de conhecer diferentes locais pelo próprio país.

Para ajudar em todo esse processo, a seleção da coluna nesta semana é super especial, principalmente para quem quer fazer uma viagem que dure menos de uma semana, mas que mesmo assim seja intensa e cheia de novidades.

Com alguns espaços gratuitos, dicas realmente fora dos clichês e muitas opções, esta lista pode ser o que estava faltando para você programar a sua próxima viagem romântica.

Você vai encontrar, abaixo, os seguintes roteiros:

1. Roteiro não óbvio em Gramado

2. Roteiro não óbvio pela Linha Verde

3. Roteiro por Caldas Novas

4. Roteiro não óbvio por São Paulo

5. Mais roteiros não óbvios pela Bahia

Venha se jogar:

1. Roteiro não óbvio em Gramado:

Gramado (divulgação)

A cidade parece ser de outro país e encanta pelas construções, que seguem o mesmo estilo de arquitetura, sempre com chalés alpinos e outros formatos influenciados pelos colonos alemães do século XIX. Gramado é também conhecida pelas suas exibições de luzes de Natal e pelas hortênsias em flor na primavera. Mas, além de todas essas vertentes, existem novos parques, passeios e destinos curiosos pelo local – que fazem os passeios valer ainda mais. Conheça:

DIA 1: Acqua Motion Gramado (parque de águas quentes)

O parque Acqua Motion (divulgação)

O local me fez lembrar de cenários de Game of Thrones na parte Outono, onde a piscina com bar fica em meio a árvores temáticas belíssimas (olá, Winterfell!). O espaço também traz muito led e até pequenos ofurôs, além de piscina de ondas, externas e diversas outras, que também fazem parte do local. Tudo é abastecido com águas termais aquecidas por si só, além de climatização especial para a garantia do conforto térmico em qualquer clima. | Preço: R$ 169 por pessoa.

DIA 2: Passeio de Balão completo nos cânions + Alpen Park com mais atrações de Canela

Passeio de Balão na Serra Gaúcha (acervo pessoal)

A baita experiência de passear de balão na Serra Gaúcha é possível de diversas maneiras. Perto de Gramado existem diversas agências que proporcionam esse momento no melhor Estilo Capadócia. No TripAdvisor dá para encontrar uma lista e buscar a melhor opção para você. Geralmente, os passeios ocorrem em locais que ficam a 1h de Gramado e é bom se preparar bem, porque é necessário acordar antes do sol nascer para chegar lá. | Preço médio: R$ 640 por pessoa (em passeios compartilhados com outros casais).

DIA 3: Lago Negro + Jardim do Amor

Jardim do Amor (acervo pessoal)

A qualquer hora do dia você vai encontrar pessoas caminhando, correndo e pedalando pelo Lago Negro, que por ter um visual tão lindo, inspira as pessoas a diversas práticas de atividades esportivas. Muita gente leva toalhas para estender na grama e fazer um piquenique. Aberto diariamente, o destino também oferece passeio de pedalinhos (geralmente R$ 40 por pessoa).

Já o Jardim do Amor é poético e super romântico. O espaço inclui diferentes cenários, mais de 30 áreas que lembram filmes antigos, balanços, banquinhos… tudo com partes ideais para tirar fotos, namorar e até para fazer um pedido de casamento (ou para garantir cliques e momentos belíssimos em Lua de Mel, como foi o meu caso).

Há até um cercado para que os apaixonados possam fazer seus pedidos. O valor de entrada é R$ 60/inteira (ou R$ 90, para quem quer garantir em conjunto a entrada também no @museudaselfieoficial de Gramado).

DIA 4: Tour Uva e Vinho e Passeio de Maria Fumaça

Passeio da Maria Fumaça (acervo pessoal)

O passeio reúne degustações de queijos e vinhos, aulas sobre o processo de feitura das bebidas (com muitas dicas e curiosidades) e, até, paradas em restaurantes e em uma apresentação com belíssimos cenários sobre a história de imigrantes italianos. Para finalizar, há ainda o passeio no tem Maria Fumaça, com apresentações musicais. É possível verificar valores e agendar o passeio clicando aqui.

DIA 5: Parque Olivas com piquenique

Piquenique no Parque Olivas (divulgação)

O melhor lugar para curtir um belo pôr do sol em Gramado é este aqui. O Olivas fica em cima de um canyon na Linha Nova, interior da cidade, rodeado de Mata Atlântica e com o solo permeado de cristais que emanam muita energia e boas vibrações. Além de uma pequena Fazenda, o espaço ainda conta com um restaurante repleto de opções e com áreas para piqueniques. E o melhor: ainda dá para pedir um piquenique completo por lá: são diversas as opções que o próprio local oferece. É possível conferir preços e mais informações pelo site.

E, claro, por fim, não esqueça de passear por Gramado, principalmente na vila principal. A Rua Torta, os museus e todas as opções podem valer a pena de diferentes maneiras.

2. Roteiro não óbvio na Linha Verde (Bahia)

A BA-099, mais conhecida como Linha Verde, é uma rodovia estadual da Bahia, que liga a cidade de Lauro de Freitas (Região Metropolitana de Salvador) às praias do Litoral Norte do estado, terminando na divisa da Bahia com Sergipe. E o destino pode ser super romântico, tanto pelas praias e pelos resorts quanto pelas pousadas e outras opções. Inclusive, veja mais opções sobre onde se hospedar na Linha Verde: é só clicar aqui. Mas, para sair do óbvio e fazer mais do que aproveitar apenas a hospedagem, siga com a leitura.

DIA 1: Pegue o Day Use em algum resort da região | Sugestão: Iberostar (Praia do Forte)

Iberostar Resort All Inclusive – Praia do Forte (divulgação)

Arcar com os custos de hospedagens em resorts pode doer no bolso, mas o Day Use é uma opção bacana para quem deseja passar ao menos um dia com as mordomias que esses espaços oferecem. O Iberostar Resort All Inclusive – Praia do Forte, por exemplo, é conhecido como um dos melhores resorts da Bahia e oferece acesso às piscinas, café da manhã, almoço e bebidas: tudo incluso no Day Use. O preço é de R$ 375 por pessoa.

DIA 2: Massarandupió

Massarandupió (divulgação)

Essa é para quem quer curtir o naturismo: a única praia de nudismo oficial da Bahia fica a 88 km da capital. Rodeada de rios, coqueirais e dunas, a praia faz parte de uma APA (Área de Proteção Ambiental). Só é possível entrar "de casal" e a praia é repleta de regras para que haja respeito entre os visitantes. Lá existe um restaurante e funcionários que cuidam para que tudo fique dentro das 'leis combinadas'.

DIA 3: Praia de Santo Antônio

Praia de Santo Antônio (divulgação)

Rústica e selvagem, a Praia de Santo Antônio é ideal para quem só quer tranquilidade. Fica em meio às dunas e a vila possui deliciosos restaurantes de frutos do mar e comida baiana.

DIA 4: Praia do Forte

A noite em Praia do Forte (divulgação)

Um dos destinos mais famosos do litoral baiano, a Praia do Forte fica no município de Mata de São João e conta com águas cristalinas e piscinas naturais, além do Projeto Tamar, que ajuda na preservação e reprodução das tartarugas marinhas. O espaço também é ótimo para ficar até a noite e curtir os bares badalados.

DIA 5: Praia de Jacuípe

Jacuípe (divulgação)

Jacuípe é a praia que está na sequência de Arembepe e é compartilhada entre pescadores e moradores da região, pelos condomínios de luxo e os turistas. As águas são muito tranquilas e as dunas e os coqueiros complementam as belas paisagens locais. O encontro do Rio Jacuípe com o mar é deslumbrante.

DIA 6: Praia Siribinha

Siribinha (divulgação)

A praia conta com passeio de barco que vai até a Barra de Siribinha, onde ficam barracas de praia na beira do rio (Encontro do rio e o mar). O passeio custa R$ 10 por pessoa: você combina a hora de voltar e o barqueiro retorna no horário marcado. Também é possível ir caminhando pela areia (são 3 km de caminhada na areia molhada).

3. Roteiro por Caldas Novas

Caldas Novas (divulgação)

Apesar de preços salgados para as passagens (o que pode ser reduzido com promoções em sites diversos), Caldas Novas pode ser considerado um destino barato. Os preços de hotéis com all inclusive e dos parques aquáticos fazem tudo valer.

Chegando lá, a ideia principal é se jogar no Hot Park. Construído em meio a natureza, com uma paisagem deslumbrante, o parque aquático é o único do cerrado a ser abastecido apenas com as águas naturalmente quentes da região.

Os 55 mil m² do parque abrangem mais de 15 atrações para todos os gostos e todas as idades. Dentre elas, tirolezas, canoagem, escorregadores, mergulhos profissionais, Aerobike, Half Pipe, Acqua Race, Clubinho da Criança, Escola de Surf e muito mais.

É interessante também buscar por um hotel all inclusive, já que vários contam com os próprios parques aquáticos ou, ao menos, com várias opções de piscinas e ofurôs. Dentro do próprio Hot Park também há a possibilidade de hospedagem.

4. Roteiro não óbvio por São Paulo

Para passear em São Paulo (acervo pessoal)

Já fiz, no meu blog pessoal, uma seleção super especial de seis passeios para aproveitar os lados mais culturais e artísticos de São Paulo. É tudo gratuitão ou bem baratinho: e você pode conferir, com fotos, clicando aqui. Para que já saiba previamente as principais dicas, elas são:

✈ Embu das Artes | com dicas de galerias e outros locais para visitar por lá.

✈ Pinheiros | com sebo, teatro e cafeteria.

✈ Dica de cafeteria para visitar no Centro + Farol Santander (exposições, visitação e vista).

✈ Casa das rosas + Avenida Paulista aos domingos | com dicas de locais para fazer compras baratas e cantos culturais para visitar.

✈ Vila Madalena + Beco do Batman.

✈ Jardim da Luz + Pinacoteca + Museu da Lingua Portuguesa.

✈ Extra: Doceria Amor aos Pedaços.

5. Mais roteiros não óbvios pela Bahia:

Ilhas paradisíacas e nada óbvias para conhecer pela Bahia

Pousadas e hotéis que podem ampliar o contato com a natureza em Salvador

Terraços em Salvador com vistas incríveis e abertos ao público

Veja muito mais em outras seleções deixadas aqui na coluna e também lá pelo Instagram: @vanessabrunt