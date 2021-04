5 séries leves e sem comédia pastelão para você assistir antes de dormir

Assistir, ler ou fazer coisas mais densas, tensas ou "pesadas" poucas horas antes de ir dormir pode ser um grande empecilho para uma boa noite de sono e, até, para o seu humor no dia seguinte.

É fundamental, então, criar uma espécie de higiene do sono, principalmente neste momento de pandemia, em que estamos vivendo tantos aspectos difíceis nos momentos diários. E, para seguir da melhor maneira, o ideal é tirar o celular do lado, não ingerir bebidas que contenham cafeína, não consumir álcool e não optar por comidas mais pesadas, assim como cuidar do que vai assistir ou ler: é o que explica a Psicóloga, especialista em Psicologia da Saúde, e escritora Elizza Barreto, 25.

"Não existe uma pesquisa científica que deixa claro qual o melhor horário para iniciar esses cuidados, mas os nutricionistas costumam indicar que 2h antes de dormir as ingestões de alimentos já sejam mais leves, então o ideal é que, pelo menos a partir desse horário, já haja um cuidado maior", afirma a profissional.

Elizza também esclarece que após assistir algo mais pesado, o indivíduo pode ter complicações no dia seguinte, como acabar ficando mais distraído. "Recorrer à arte é ideal nesses tempos delicados, mas é fundamental esta cautela", conclui.

Como uma apaixonada por filmes, séries e livros, já senti na pele essas complicações diárias. Após optar por obras de contos e séries mais leves antes de ir dormir, tudo mudou na minha rotina. E para ajudar também na sua vivência, fiz uma seleção apenas com tramas levinhas desta vez.

Porém, esqueça a ideia de comédia pastelão ou de obras que não trazem conteúdos também para sair das caixas. Essas são produções para se deleitar e aumentar a autoestima, mas que também apresentam roteiros inteligentes e boas reflexões. Confira:



➨ Antes de tudo, confira algumas das séries levinhas que já foram indicadas aqui na coluna (em diferentes compilados). Clique nos títulos para ler mais sobre cada uma:

● Jane The Virgin

● The Bold Type

● Emily in Paris

● Begin Erica

● Glow Up

● The Marvelous Mrs. Maisel

● Valéria

● The Fosters

● One Day at a Time

● Ah, e claro que Friends não pode ficar de fora de qualquer lista sobre séries leves. Então, fica desde já como um extra por aqui.

Agora sim, vamos para a nossa lista com novas indicações:

1. Supermães

Supermães (divulgação)

A trama apresenta as vidas de quatro mães trabalhadoras e amigas, que tentam balancear trabalho, família e romance no dia a dia da cidade de Toronto. Com humor ácido, a produção é recheada de críticas sobre como a sociedade enxerga mulheres que recém tiveram filhos.

E, apesar da obra não hesitar em mostrar situações de machismo sendo combatidas com o humor e diálogos bem construídos, a série é uma opção leve e descontraída para quem quer dar um bom respiro nos pesos cotidianos.

Para quem quer episódios curtos, algumas pitada de aprendizados e uma trama que não cai nos clichês, esta é a opção ideal.

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Duração por episódio: 30 min

➨ Gênero: Comédia Dramática

➨ Nacionalidade: Canadá

➨ Número de temporadas: 4 (já renovada para a 5ª)

➨ Episódios por temporada: 13

➨ Lançamento: 2017

2. The Kominsky Method

O Método Kominsky (divulgação)

Protagonizada pela dupla Michael Douglas e Alan Arkin e vencedora de dois títulos do Globo de Ouro, a série The Kominsky Method – que no português leva o nome de Método Kominsky – conta a vida Sandy Kominsky, um ator de Hollywood que não teve um grande papel em anos. Ele passa, então, a ganhar a vida como um renomado professor para uma classe de atuação.

Por outro lado, Norman, amigo e agente de Sandy, é um homem que também está passando da meia-idade e se tornou obcecado pela batalha de sua esposa contra o câncer.

Sarcástica, a trama brinca com sua comédia dramática e usa uma linha que consegue divertir mesmo ao tratar de temas delicados.

Juntos, os protagonistas têm que aprender a lidar com a mortalidade e outras questões humanas como solidão, declínio profissional e problemas de próstata. Em meio às reflexões de vida, o ponto de base para o telespectador se torna o de testemunhar a resiliência pela amizade.

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Duração por episódio: 28 minutos, aproximadamente

➨ Gênero: Comédia Dramática

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Número de temporadas: 3ª e última temporada já foi confirmada

➨ Episódios por temporada: 8

➨ Lançamento: 2018

3. Doces Magnólias

Doces Magnólias (divulgação)

Baseada nos livros da coleção Sweet Magnolias, de Sherryl Woods, a série ganha o espectador por mostrar a simplicidade e os problemas do dia a dia de três mulheres da Carolina do Sul. Elas são melhores amigas desde o colegial e, juntas, vivem as complexidades no romance, na carreira e na família.

Essas amigas decidem realizar o sonho de abrir um spa voltado apenas para o público feminino. Só que Maddie está passando por um divórcio, Dana Sue Sullivan está completamente focada no seu restaurante e Helen Decatur é uma advogada de sucesso super requisitada pelos moradores da cidade. E, no meio disso tudo, os filhos de Maddie e Dana Sue tentam passar pelo Ensino Médio com o mínimo de trauma possível.

Para quem ama outras produções levinhas como Virgin River, Gilmore Girls e Everwood (que ficam aqui também como dicas extras), esta é a opção ideal. Sabe quando você só precisa sentar na frente da TV, ligar em uma série e esquecer de todos os problemas? Essa trama está aqui exatamente para isso.

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Duração por episódio: 60 min

➨ Gênero: Drama, Romance

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Número de temporadas: 1 (mas 2ª já foi confirmada)

➨ Episódios por temporada: 10

➨ Lançamento: 2020

4. Modern Love

Modern Love (divulgação)

Baseada na coluna do The New York Times, a série conta casos reais sobre relacionamentos – que não necessariamente são românticos, mas que trazem lições de vida e empatia.

Cada episódio, portanto, apresenta uma rápida história de forma independente. Os atores selecionados se encaixam de forma ideal, levando a identificação ao espectador com carisma. Alguns já são conhecidos do grande público, como Anne Hathaway, que interpreta uma mulher que luta contra ela mesma; Tina Fey, que retrata uma esposa tentando salvar o casamento; Dev Patel, que é um criador de aplicativo de paquera que sofre de amor; e o cantor Ed Sheeran, que faz uma ponta em um dos episódios.

São oito situações retratadas na primeira temporada, umas muito boas e outras nem tanto assim – como é afirmado pelo consenso do público –, mas nada que chegue ao ponto de não merecer a sua atenção, muito pelo contrário. Cada uma passa a sua mensagem e, com certeza, algumas tocarão mais a fundo.

➨ Onde assistir: Prime Video

➨ Duração por episódio: 30 min

➨ Gênero: Comédia Dramática

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Número de temporadas: 1 (mas 2ª já foi confirmada, com lançamento previsto ainda para 2021)

➨ Episódios por temporada: 8

➨ Lançamento: 2019

5. Hart of Dixie

Hart of Dixie (divulgação)

A comédia dramática acompanha a história da Dra. Zoe Hart, uma médica recém-formada que acaba aceitando o convite de um estranho e vai morar no Alabama. A virada em sua vida se dá após perder uma bolsa de estudos em Nova York, por acharem que ela trata os pacientes como objetos e não pessoas.

Porém, a vida na pequena cidade de Bluebell não é tão simples assim. Além de ter problemas com o outro médico da cidade, Zoe ainda percebe que de pacata Blueball não tem nada. Trabalhando em uma pequena clínica do local, ela precisa aprender a lidar com diferentes tipos de crenças e seres humanos.

Lá, ela encontra não apenas um caminho para o seu autoconhecimento e para a vida que descobre querer levar, mas também conhece mais sobre seu passado e entende melhor a relação conturbada existente entre ela e seus pais.

A série, que marcou o retorno da atriz Rachel Bilson – a Summer de The O. C. – para o mundo da televisão, foi cancelada na sua quarta temporada (apesar da boa recepção), recebendo o seu final fechado.



➨ Duração por episódio: 42 min

➨ Gênero: Comédia Dramática, Romance

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Número de temporadas: 4 (finalizada/cancelada)

➨ Episódios por temporada: 22

➨ Lançamento: 2011