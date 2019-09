5 séries leves para rir e chorar ao mesmo tempo

Séries como Anne With an E, Disque Amiga Para Matar e The Boldy Type misturam leveza e debates reflexivos em suas cenas.Tramas assim têm ganhado novas temporadas após alcançarem sorrisos e choros em uma mesma cena.

Em meio às tantas problemáticas do mundo atual e às pressas que ele imprime, acompanhar personagens que ajudam a rir dos problemas pode ser um dos melhores remédios para sentir que tudo pode ter solução. Talvez seja justamente por isso que tramas como as citadas acima consigam cada vez mais audiência nos dias de hoje.

Sem nada de comédia do estilo pastelão e sem clichês do humor, fui atrás de outras tantas séries que não são tão indicadas por aí e que também deixam o coração quentinho. Com vozes para todas as idades e para diversas realidades, confira tramas que vão da fantasia à dramédia e dos anos 50 aos dias atuais sem perder temas que falam muito sobre o agora e ajudam tudo a parecer mais simples.

1. Os Experientes

Produção indicada ao Emmy Internacional 2016 na categoria de melhor Minissérie e de Filme para a TV, a série Os Experientes trata de um tema delicado, ainda carregado de esterótipos: a velhice. Feita para quebrar paradigmas sobre a temática e trazer lições de vida variadas, a trama uniu quatro histórias independentes, mas que se ligam por meio das reflexões de seus personagens.

Os quatro protagonistas vivem dramas pessoais durante a velhice e discutem sobre a vida em si, pontuando também as doçuras e amarguras da etapa de vida. Uma senhora inteligente que vira refém em um banco e um adgovado bem sucedido que tem apenas dois meses de vida são alguns dos destaques da obra.

➨ Onde assistir: Globoplay

➨ Gênero: comédia + drama

➨ Temporadas: 1 (preparando para a segunda)

➨ Duração por episódio: 45 min

➨ Finalizada? A série já teve a sua 2ª temporada confirmada (comprevisão de lançamento ainda para 2019).

➨ Lançamento: 2015

➨ Direção: Antonio Prata, Márcio Alemão Delgado

➨ Elenco: Beatriz Segall, Selma Egrei, Joana Fomm

➨ Nacionalidade: Brasil

2. Jane The Virgin

Provavelmente a mais conhecida da lista, mas ainda muito subestimada pelo público que não a conferiu. Assim é que podemos iniciar as reflexões sobre Jane The Virgin, trama que se tornou a minha favorita nos últimos tempos. Com protagonistas femininas repletas de força e romances para quem quer suspirar, Jane é a pedida ideal para quem deseja inspiração, criatividade, surpresas e uma leveza sem igual – mas que também nos faz derramar lágrimas em diversos momentos.

Aos 23 anos, a vida de Jane tornou-se tão dramática e complicada quanto as telenovelas que ela sempre amou. A jovem, que deseja manter a sua virgindade até o casamento, passa por uma inseminação artificial e acaba grávida de um outro homem que não é o seu namorado. E este é só o começo de uma caminhada de reviravoltas.

Jane The Virgin trata de questões como a imigração, debates sobre ética, quebras de estigmas religiosos, feminismo e outros temas de importância. Confesso que durante a primeira temporada ainda tinha algumas dúvidas sobre a trama, até perceber como o estilo da edição e de tudo ali proposto era totalmente intencional e poético. A partir do meio da primeira temporada foi impossível de largar a tela. Finalizei a série ontem e é como o fim de um relacionamento belo: parece que nada vai superar.

➨ Onde assistir: Netflix – até a 4ª tempodada

➨ Gênero: comédia + drama e romance

➨ Temporadas: 5

➨ Duração por episódio: 42 min

➨ Finalizada? Sim

➨ Lançamento: 2014-2019

➨ Direção: Jennie Snyder

➨ Elenco: Gina Rodriguez, Justin Baldoni, Brett Dier

➨ Nacionalidade: EUA

3. Six Feet Under

Uma obra prima metafórica da televisão que conta a história da família Fisher e sua funerária: é assim que podemos definir rapidamente a reflexiva Six Feet Under. Não é simplesmente uma série que retrata a morte de uma forma endurecida e rasa, como um mero ímpeto conveniente para a solução de um assassinato, mas sim, uma trama de aprofundamento sobre a vida, sobre as mortes fora do literal que temos durante as respirações e como pessoas que vivem rodeadas pelas despedidas tentam seguir em frente.

Com ângulos pessoais, religiosos e filosóficos, a série mostra um drama convencional de família, lidando com cenas cômicas intercaladas e mensagens dentro de temas como infidelidade, homossexualidade e religião. Cada episódio da premiada trama começa com uma morte — e por consequência, um cliente da funerária. Esta morte, geralmente, dá o tom de cada episódio, permitindo aos personagens refletirem sobre as suas vidas e infortúnios, baseando-se na morte do cliente e suas consequências.

➨ Onde assistir: HBO

➨ Gênero: Dramédia (comédia + drama)

➨ Temporadas: 5

➨ Duração por episódio: 42 min

➨ Finalizada? Sim

➨ Lançamento: 2001-2005

➨ Direção: Alan Ball

➨ Elenco: Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy

➨ Nacionalidade: EUA

4. The Marvelous Mrs. Maisel

Inteligente e feminista seriam duas palavras ideias para descrever a série The Marvelous Mrs. Maisel. Repleta de diálogos rápidos e peculiares, a trama passeia por tons cômicos e dramáticos. Nela, Miriam "Midge" Maisel vive nos anos 50 e tinha um plano para a sua vida. Ele incluia se formar na faculdade, arranjar um marido, ter duas ou três crianças e um apartamento em Manhattan elegante o bastante para oferecer os melhores jantares de Yom Kippur.

A vida, porém, apronta para a jovem, e ela precisa depender do que mais consegue fazer bem. Após ser deixada pelo marido e repleta de interrogações, Miriam passa a viver entre dois mundos: ser a dona-de-casa de elite e a comediante stand-up em um barzinho de hipsters. Com personagens bem aprofundados, amizades construídas e muita sagacidade, a produção foca na caminhada de autoconhecimento da protagonista – e em suas descobertas válidas para o mundo de hoje.

➨ Onde assistir: Amazon Prime Video

➨ Gênero: Dramédia (comédia + drama)

➨ Temporadas: 2

➨ Duração por episódio: 60 min

➨ Finalizada? Terceira temporada confirmada e com estreia marcada para 6 de dezembro.

➨ Lançamento: 2017-Presente

➨ Direção: Amy Sherman-Palladino

➨ Elenco: Rachel Brosnahan, Alex Borstein, Michael Zegen

➨ Nacionalidade: EUA

5. Pushing Daisies

Ned é um jovem confeiteiro com uma habilidade única: ele pode tocar coisas ou pessoas mortas e trazê-las de volta à vida. Ele usa seu poder para trazer de volta sua antiga paixão, Chuck, mas eles não podem nunca mais se tocar, pois o segundo toque do rapaz mataria qualquer pessoa definitivamente.

Com o detetive particular Emerson Cod, Ned também ajuda a resolver crimes, trazendo qualquer falecido de volta à vida para que ele mesmo conte quem foi seu assassino. Tratando poeticamente da importância de abdicações e da definição das escolhas, a série foi um sucesso de crítica e ganhou inúmeros prêmios, recebendo 17 indicações ao Primetime Emmy Awards com sete vitórias, e 3 indicações ao Globo de Ouro.

➨ Onde assistir: adquira o DVD

➨ Gênero: Fantasia

➨ Temporadas: 2

➨ Duração por episódio: 42 min

➨ Finalizada? Sim

➨ Lançamento: 2007-2009

➨ Direção: Bryan Fuller

➨ Elenco: Lee Pace, Anna Friel, Chi McBride

➨ Nacionalidade: EUA