5 séries levinhas e novas baseadas em livros

1. A Mulher do Viajante no Tempo

Baseada no livro homônimo, a série acompanha um casal que precisa enfrentar um problema incomum: ele é um viajante no tempo e precisa conciliar a vida ao lado da amada com a "condição" de ir, sem escolha, para outras épocas de sua vida.

A obra é extremamente delicada e utiliza a viagem no tempo como metáfora para as dificuldades e barreiras da vida, que 'tentam nos tirar do tempo presente'. A parceria, os cuidados e os combinados em um casamento são retratados de forma sagaz e acompanham o crescimento e maturidade do casal ao longo dos anos.

Theo James (Divergente) e Rose Leslie (Game Of Thrones) protagonizam a produção, a qual já obteve uma adaptação para as telas de cinemas. O filme Te Amarei Para Sempre, inclusive, já foi indicado aqui na coluna, na seleção especial de filmes de romance que fogem totalmente dos clichês.

Novos episódios da série serão lançados em todos os domingos.

➨ Data de lançamento:2022

➨ Quantidade de episódios: 1 até o momento

➨ Streaming: HBO Max

➨ Livro: A mulher do Viajante no Tempo, por Audrey Niffenegger

2. As 7 Vidas de Lea

Lea viaja no tempo e vive a vida de outras pessoas em outras épocas. Tudo começou quando encontrou o cadáver de um jovem. Após, ela despertou nos anos 1990 e passou a trocar de corpo enquanto tentava resolver o mistério da morte do rapaz — por quem acaba se apaixonando.

A trama aborda temas universais e delicados, como amizades tóxicas, batalhas internas, famílias, amor e solidão. Além de tantos pontos positivos, é também um achado por misturar diversos gêneros, como thriller, mistério, crime e fantasia, mas sem gerar bagunça no roteiro.

O mais bacana é analisar as mudanças de uma época para outra, com abordagens sobre questões de corpos, sexualidade, gênero e ­preconceito racial. A série aposta na nostalgia e na transformação cultural, com vestimentas peculiares da época, alguns anacronismos e o óbvio estranhamento tecnológico dos jovens de hoje em um mundo mais analógico.

➨ Data de lançamento: 2022

➨ Quantidade de episódios: 7

➨ Streaming: Netflix

➨ Livro: A série é baseada no livro As 7 Vidas de Léo Belami, escrita por Natael Trapp

3. Um Ano Inesquecível (vai ser lançada | sequência de filmes que pode ser maratonada como minissérie)

O livro traz quatro contos, em quatro estações do ano, sobre jovens que passam por vivências e sentimentos intensos. Paula Pimenta nos leva em uma viagem de inverno. Babi Dewet conta como um outono pode mudar tudo. Bruna Vieira mostra a paixão brotando com a primavera. E Thalita Rebouças narra um intenso amor de verão.

Agora, a Amazon Prime resolveu adaptar todos os contos em uma franquia de filmes, que podem ser assistidos em sequência, tal qual uma maratona de uma minissérie. E a melhor parte? Todas as tramas ficam conectadas de maneiras criativas.

Ótima pedida para conferir direções especiais, como a de Lázaro Ramos, que estará à frente de um dos longas.

➨ Data de estreia: sem data confirmada

➨ Streaming: Amazon Prime Video

➨ Livro: Um ano inesquecível

4. Os Anéis do Poder (vai ser lançada)

Esta não é tão leve, mas viajar para um mundo mágico sempre traz uma leveza singular.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, série baseada no mundo criado por J. R. R. Tolkien, teve o primeiro trailer revelado hoje. A série abordará a Segunda Era da Terra Média, antes da trilogia clássica e de O Hobbit.

A adaptação para o streaming trará maior diversidade para esse universo mágico, com a inclusão de um elfo negro e também de uma anã negra, personagens que não existem na obra original. O programa é considerado a série de TV mais cara já feita.

Na produção, em uma época de paz, um grupo de guerreiros enfrenta o ressurgimento do mal na Terra-Média. Das profundezas escuras das Montanhas de Névoa, das majestosas florestas de Lindon, até os confins do mapa, o legado desses heróis é maior do que suas vidas.

➨ Data de estreia: Prevista para 2 de setembro

➨ Streaming: Amazon Prime Video.

➨ Livro: Baseado no livro Senhor dos Anéis, de J.R.R Tolkien

5. Never Let Me Go (vai ser lançada)

Never Let me Go segue os amigos de infância Kathy, Ruth e Tommy quando eles se encontram em um inusitado internato inglês chamado Hailsham. O que diferencia os garotos de Hailsham é que eles são todos clones, que só foram feitos para servir como doadores de órgãos.

Para quem quer uma história triste e que ajuda a perceber as delicadezas da vida esta é a melhor pedida. Tudo se mistura em um cenário de ficção científica com grandes toques de drama. Temas como amizade, amor, valores morais, existência do espírito e muitos outros são aprofundados com sagacidade.

➨ Data de estreia: ainda não divulgada

➨ Streaming: FX

➨ Livro: Never Ler me Go, por Kazuo Ishiguro

LEIA TAMBÉM: 5 livros de sucesso que estão sendo adaptados para séries de TV