5 séries sombrias que estreiam ainda em 2020

Nem sempre tramas de terror são rasas. Críticas sociais de peso e profundas reflexões sobre o funcionamento da mente humana podem estar inclusas. E, mesmo antes da pandemia de covid-19 se instalar globalmente, algumas novas produções que buscam tais vertentes já estavam gravadas.

Assim, seja com o terror psicológico, o suspense ou até um lado mais sombrio da ficção científica, séries da Netflix, HBO e outros streamings estão prometendo surpreender ainda em 2020. Para que possamos ficar de olho e não perder nenhuma dessas estreias, separei cinco desses títulos para a coluna de hoje.

Alguns serão lançados nas próximas semanas, outros em setembro e outros mais para o fim do ano. Confira:

1. A Maldição da Mansão Bly

A Maldição da Residência Hill foi um grande sucesso original da Netflix em 2018. A produção de terror apresenta um grupo de irmãos adultos tentando lidar com o passado assombroso que carregam desde a infância. A trama é feita com flashbacks para que o público possa acompanhar o que aconteceu há anos atrás com a família apavorada.

A aclamação que a série recebeu não foi apenas pelo formato do roteiro ou pela direção elogiada, mas principalmente por trazerem um terror diferenciado e repleto de reflexões psicológicas. A teoria dos fãs é que cada personagem apresenta um distúrbio mental.

Para mim, o quinto episódio da obra é, inclusive, um dos mais bem roteirizados que já conferi. As entrelinhas, metáforas e mensagens possíveis para reflexões profundas são diversas.

Fato é que a série foi bem redonda e já está finalizada, mas a Netflix resolveu não parar por aí. A ideia agora se alastra e vira uma antologia – ou seja, a cada nova temporada, uma nova trama de terror familiar será apresentada.

Para dar continuidade ao projeto, ainda em 2020 será lançada a A Maldição da Mansão Bly. A obra é baseada no livro A Outra Volta do Parafuso, de Henry James. O romance originalmente foi publicado em 1898 e eternizado no cinema em 1961 com o filme Os Inocentes, além de ter inspirado Os Outros, longa estrelado por Nicole Kidman.

Assim como na primeira temporada, o livro vai servir apenas como base para o roteiro, não sendo uma adaptação direta. O diretor, Mike Flanagan, inclusive, garantiu que a nova temporada será mais aterrorizante. Dentro das minhas expectativas, fica o aguardo por uma trama repleta de bons aprofundamentos sobre a mente humana.

Curiosidade: para a alegria do público, Victoria Pedretti e Oliver Jackson-Cohen, que interpretaram os gêmeos problemáticos Nell e Luke Crain na temporada anterior, estarão de volta na sequência.

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Lançamento: em 2020, mas ainda sem data de estreia definida (é possível ativar o lembrete dentro da Netflix).

➨ Gênero: Terror, Terror Psicológico

➨ Quantidade de episódios: ainda não definido

2. Lovecraft Country

Lovecraft Country está sendo uma aguardada série de suspense/terror da HBO. A trama, inclusive, já foi conferida em primeira mão pela crítica estrangeira e conquistou 100% de aprovação no Rotten Tomatoes.

A produção foi considerada “uma abordagem emocionante sobre a tradição Lovecraftiana, que prova que os deuses antigos não são a única coisa que fazem barulho no cosmos”, além disso, ela também foi aclamada pelas performances dos astros Jonathan Majors e Jurnee Smollett-Bell.

O seriado adapta o livro homônimo de Matt Ruff, que é ambientado na década de 1950, e mostra uma jornada repleta de perigos sobrenaturais e também humanos. A série acompanha Atticus Freeman, que se une à sua amiga Letitia e seu tio George para embarcar em uma viagem de carro pelos Estados Unidos de 1950, em busca de seu pai desaparecido.

Isto se inicia com uma luta para sobreviver e superar tanto os terrores racistas da América branca, quanto os monstros aterrorizantes que poderiam ser tirados de uma história de Lovecraft. Assim, a crítica social também marcará bastante presença no seriado. O nome do produtor-executivo Jordan Peele (Corra!, Nós) já entrega isso como fator importante.

➨ Onde assistir: HBO e HBO GO

➨ Lançamento: prevista para 16 de agosto de 2020

➨ Gênero: Suspense

➨ Quantidade de episódios: 10 episódios para a 1ª temporada

3. Next

Quando o magnata da tecnologia, Paul LeBlanc, descobre que uma das suas criações pode causar uma catástrofe em escala global, o técnico une-se a agente de cibersegurança, Shea Salazar, para impedir consequências terríveis.

Na trama, a IA sabe tudo sobre as pessoas ao seu redor e as ataca através de suas vidas pessoais e carreiras. Com tal contexto, NeXt se passa no Silicon Valley, local onde se concentram os maiores criadores tecnológicos e científicos, na Califórnia.

A produção tem a intenção de mostrar o quanto a tecnologia transformou nossas vidas e como pode ir além. NeXt promete ser eletrizante e utilizar de uma 'pegada Black Mirror', questionando se estamos realmente preparados para transformações tecnológicas, além de abordar diversos questionamentos éticos e humanos em geral.

A trama tem direção de Glenn Ficarra (This Is Us) e Manny Coto (24: O Legado), que afirmaram em entrevista que a inteligência artificial de NeXt não é ruim em si. Muito pelo contrário: ela apenas segue a programação que lhe foi dada.

➨ Onde assistir: Fox Play

➨ Lançamento: prevista para final de setembro

➨ Gênero: Ficção Científica

➨ Quantidade de episódios: ainda não divulgado

4. Ratched

Ratched é uma espécie de prequel (derivado) do livro (1962) e filme (1975) de sucesso Um Estranho no Ninho, seguindo a vida da enfermeira Mildred Ratched.

A trama se passa em 1947, vinte anos antes de Mildred se tornar um “monstro”, quando a mesma passa a explorar e assassinar pacientes do sistema público de saúde mental. A personagem é tão marcante que já apareceu em séries como Once Upon a Time, da ABC.

A direção da série está nas mãos do aclamado Ryan Murphy (American Horror Story). Ratched foi disputada pela Apple TV+ e Hulu, mas em setembro de 2017 a Netflix conseguiu os direitos da trama. Segundo Ryan, esta será uma produção feminista de terror psicológico.

Inclusive, a segunda temporada já foi confirmada. Ao todo, a série possuirá 18 episódios. O produtor do filme original, Michael Douglas, retorna à produção de Ryan Murphy, como produtor executivo.

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Lançamento: 18 de setembro

➨ Gênero: Thriller, Suspense, Drama

➨ Quantidade de episódios: 9 (na primeira. Depois 9 na segunda temporada, totalizando 18)

5. The Third Day

The Third Day é uma minissérie de terror estrelada por Jude Law e Naomie Harris. A trama se passa em uma ilha misteriosa na costa da Grã Bretanha e é dividida em duas partes, Verão e Inverno. Em cada uma dessas estações traz um visitante diferente (Law e Harris) àquela comunidade cheia de segredos.

Isolada do Reino Unido, a ilha tem costumes pouco convencionais, que assustam os protagonistas e criam conflito com os moradores. Os nativos, por outro lado, querem manter as suas tradições a qualquer custo.

Em meio a todo o caos, o protagonista Sam é confrontado por um trauma de seu passado. À medida que a linha entre realidade e fantasia se confunde, Sam se vê imerso em uma busca emocional que começa a ameaçar seu modo de vida.

➨ Onde assistir: HBO e HBO GO

➨ Lançamento: prevista para setembro

➨ Gênero: Suspense, Terror Psicológico

➨ Quantidade de episódios: 6 (para a 1ª temporada)