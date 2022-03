5 vezes mais pesado que o Titanic, maior transatlântico do mundo faz viagem inaugural

Com 236.857 toneladas, o equivalente a cinco Titanic, o maior navio de cruzeiro do mundo zarpou pela primeira vez na sexta-feira passada, levando consigo passageiros ansiosos para aproveitar suas 19 piscinas, 20 restaurantes, 11 bares, uma pista de gelo, um cassino e uma área verde, com 20 mil plantas e árvores.

A viagem inaugural de sete dias partiu de Fort Lauderdale, na Flórida, nos EUA, e vai até o Caribe. Segundo a Royal Caribbean, empresa que administra o colosso dos mares, o navio tem capacidade para receber 6.988 passageiros e 2,3 mil tripulantes.

O transatlântico, com 362 metros de comprimento, levou três anos para ser construído em Saint-Nazaire, na França, mediante um custo equivalente a R$ 6,7 bilhões.

O Wonder of the Seas possui 18 deques, sendo 16 para passageiros, com uma velocidade máxima de 22 nós (40 quilômetros por hora). O navio já tem previsão de realizar um novo passeio no verão do hemisfério Norte, pelo litoral europeu. Com informações do O Globo.