5 vídeos curtos com reflexões recitadas e frases nada clichês

Vídeos com textos, poemas e reflexões diversas recitadas podem trazer ainda mais sentido para o escrito em questão. Os pontos positivos de assistir a produções assim vão desde a entonação singular dada pelo(a) narrador(a) até as imagens poéticas, que funcionam basicamente como um videoclipe. Além de tais pontos, ainda existe a questão do tempo, que se torna, na maior parte dos casos, ainda mais curtinho do que quando se para para ler.

Como autora e produtora de conteúdos digitais, sempre amei misturar todos os meus trabalhos e trazer novas e mais intensas versões deles para cada leitor possível. É por isso que tenho criado conteúdos assim: recitando alguns dos meus escritos com cenas que parecem fotografias complementares para as mensagens passadas nos textos.

Resolvi, então, fazer um compilado de alguns desses projetos, que trazem trechos de diversos dos meus livros e que abordam temas que vão desde os relacionamentos a dois até críticas sociais. Confira abaixo e veja, ainda, onde pode ler cada um dos escritos fora do play. Para acompanhar mais deles, é só ficar de olho no Instagram e no blog, onde reposto os vídeos.

1. Maiores na Infância (Eu Vi Uma Luz na Sua Raiz)

Maiores na Infância fala sobre o relacionamento entre dois seres humanos que estão começando a se envolver, mas que ainda se encontram em uma história repleta de interrogações. São dois corações pisoteados pela vida que se esbarraram nas esquinas tortas. Mas ela sabe bem o que não pode mais aceitar. Ela está enrugada demais para ser de momento. Ainda assim, ela resolveu se jogar nisso, porque viu uma luz na raiz dele.

Com mensagens diversas e reflexivas sobre relações, o poema pode servir, inclusive, para outros níveis de intimidade e para críticas sociais – que se encontram nas entrelinhas: "(...) É que ando meio perdida. Sempre. Mesmo quando sei de mim. Vivo driblando piscinas vazias, querendo alma na pornografia, sentada no trampolim. (...) Eu vivo dentro de uma caixa com trinta cadeados, até que apareça quem me faça ficar. E aí eu mergulho, não sei ir aos pouquinhos. Mas aprendi a ter cautela, a ter uma cota de espinhos.".

➨ Não esqueça de optar para assistir em HD.

➨ Onde fazer a leitura do poema (fora do vídeo): no post 4 Poemas, 1 História, do blog Sem Quases ou na descrição do vídeo no YouTube.

➨ De qual livro é o poema: do livro Não Precisa Ser Assim, que vai ser lançado no início de 2020 (para mais informações, acompanhe no Instagram).

2. Obra-prima (Todo Mundo é uma Casa)

"Todo mundo é uma casa. Onde já se viu entrar em alguma e sair deixando a porta entreaberta?". É com este trecho que se inicia o poema Obra-prima, recitado no vídeo. O escrito brinca com metáforas que acompanham a ideia de que todos somos como uma casa. A partir das analogias, o poema pode servir para diretas e indiretas sobre relacionamentos amorosos, amizades e outras formas de laços, incluindo os mais sociais.

Relacionamentos instáveis, pessoas indecisas, falta de empatia e vários outros temas ganham críticas nas entrelinhas. "Ela é uma casa. Se você não trancou direito, nem sinto muito se um ladrão adentrar. Se você quebra a parede, é pelo buraco que a luz vai entrar.".

➨ Onde fazer a leitura do poema (fora do vídeo): no post do blog Sem Quases ou na descrição do vídeo no YouTube.

3. Os Culpados

O poema Os Culpados é repleto de ironias e fala das inversões de culpas que a sociedade continua a implantar. A ideia de que o esperto é o que trai e de que "o lerdo" é o traído é, por exemplo, um dos pontos criticados no curto escrito.

A ideia da poesia é mostrar o quanto continuamos a colocar culpas nas vítimas e a não dar consequências aos verdadeiros culpados, alimentando assim uma sociedade doente, machista e pouco senso de justiça.

➨ Onde fazer a leitura do poema (fora do vídeo): no post do blog Sem Quases ou no próprio livro Depois Daquilo.

➨ De qual livro é o poema: do livro Depois Daquilo (https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/escritora-vanessa-brunt-lanca-depois-daquilo-neste-sabado-28/). | A obra, que está à venda em livrarias e no site da editora Chiado, pode também ser adquirida com desconto através do Direct do Instagram

4. Trailer do livro Depois Daquilo

O livro Depois Daquilo é recheado de frases, crônicas e pequenos poemas sobre os ganhos das perdas. Ressignificando cicatrizes, a obra quebra/parte e desconstrói palavras, mostrando outros sentidos que elas podem ter. Com novas formas de olhar para as cicatrizes, o livro trata de autoconhecimento, amor, sucesso, amizade e outros temas.

O trailer dele traz um compilado de alguns trechos que podem ser lidos na obra. Estão presentes no vídeo frases como: "Transbordo em tudo. Fico onde couber." e "Os mais vivos são os afogados. Os únicos que conseguem realmente respirar.".

5. Dê Pois

"Para saber se vale a pena, veja se é capaz de fe-RIR" (ou seja, se é algo tão forte ao ponto de ser capaz de ferir, mas que no fim nunca machuca profundamente, porque é possível voltar a sorrir): esta é uma das reflexões inclusas no poema Dê Pois, que trata de diversas lições da vida. Mensagens sobre como lidar com as perdas, com os nãos, com as pessoas sem caráter e outras tantas estão nas linhas e entrelinhas da pequena poesia.

➨ Onde fazer a leitura do poema (fora do vídeo): aqui.

