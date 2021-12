50 pessoas são presas na Bahia durante operação realizada nessa sexta (10)

Cinquenta pessoas presas, drogas e armas já foram apreendidos durante a terceira fase da Operação Unum Corpus realizada nesta sexta-feira (10), em cidades do interior do estado pertencentes as 26 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins). As ações visam o combate a crimes que vão desde os praticados contra o patrimônio e de gênero, até o tráfico de drogas e os violentos letais intencionais.

"Vamos cumprir durante todo o dia 107 mandados de busca e apreensão e uma série de mandados de prisão de diversas práticas delituosas" ressaltou a diretora do Departamento de Polícia do Interior, delegada Rogéria Araújo. No município de Seabra, pertencente a 13ª Coorpin, já foram apreendidos mais de R$ 10 mil em espécie, diversas porções de maconha já prontas para venda, dois tabletes da mesma substância e duas balanças. Novas atualizações serão divulgadas no decorrer da operação.

O objetivo é coibir diversas práticas criminosas no interior do estado. "Estamos a três meses consecutivos, cumprido mandados de prisão e de busca e apreensão, de diversos tipos de crimes, em cidades do interior do estado da Bahia. A Unum Corpus simboliza o trabalho integrado de nossas unidades e seguirá atuando também no próximo ano", disse a diretora do Depin, delegada Rogéria Araújo.

A operação, desde a sua primeira fase, já tirou de circulação mais de 100 pessoas envolvidas com práticas criminosas e apreendeu armas e drogas. Mais de 500 policiais estão envolvidos na ação desta sexta-feira.