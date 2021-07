6 livrarias físicas de Salvador que ainda estão de pé e merecem a sua atenção

Quando o Porto dos Livros (https://www.instagram.com/portodoslivros/?hl=pt-br), que é o meu Sebo favorito de Salvador, anunciou que iria fechar as portas – e fazer apenas vendas de forma online –, meu coração já ficou despedaçado. Depois, as Saraivas e Culturas foram fechando as portas em grandes shoppings por todo o país. E, recentemente, tivemos a notícia confirmada de que a Cultura do Salvador Shopping – uma das maiores e mais adoradas – também nos deu adeus.

Veio, então, o desespero: não existem mais livrarias físicas na capital baiana? Como autora, reconheço que o online foi de imenso suporte durante toda a pandemia, que a Amazon facilitou a vida de todos os escritores independentes e que os e-books, assim como as vendas dos livros físicos através dos marketplaces, foram uma mão na roda. Mas é inegável que sem espaços físicos para a circulação literária, muito do incentivo cultural que poderia ocorrer, pode se perder para as novas gerações.

E é óbvio que existe uma enorme discussão sobre o futuro dos espaços físicos com o intuito de vender impressos, mas também podemos esperar por transformações ao invés de um simples abandono. E a resposta que nos deixa aquela pontinha de esperança é a de que, sim, ainda existem livrarias físicas de grande porte em Salvador. Muitas delas estão ativas no Delivery e também em seus devidos espaços, prontos para receber leitores.

Para aquecer o seu coração, assim como o meu foi aquecido enquanto produzia esse compilado, venha conferir os principais locais que qualquer leitor pode aproveitar desde já na nossa cidade:

1. Livraria LDM | @livrarialdm | Frete gratuito para a Bahia!

(Foto: Divulgação)

A LDM foi fundada em 1992, com o intuito de ser uma livraria de rua. De início, funcionava em uma pequena casa na Rua Direita da Piedade e, após alguns anos, chegou a um grande casarão, na mesma rua, onde permaneceu por mais de 10 anos. O ponto, inclusive, ficou conhecido e frequentado por autores baianos como Mayrant Galo, Carlos Barbosa, Lima Trindade, Ruy Espinheira Filho, Mônica Menezes e Aurélio Schommer.

“Sempre fomos uma livraria amiga dos escritores baianos, sejam eles com publicações independentes ou por editoras”, conta Luana Maldonado, representante da LDM.

O acervo da LDM, no entanto, vai para muito além dos livros do mercado editorial nacional e também inclui livros internacionais e mais populares no mercado literário. Quer um super best-seller? Lá você encontra.

“Não esquecemos, porém, dos autores locais e/ou de editoras menores, como a Pólen Livros, a Kapulana, a Arché, Nandyala, Malê, Carochinha, Letramento, Nós, Arcádia, Todavia e Pimenta Malagueta”, conclui Luana, ainda deixando a dica: “Aqui, temos livros da literatura infantil também, de autoras como Nairzinha, Emília Nunez, Renata Fernandes e Ana Paula Mira”.

Livros de autores na nova geração também ganham nas prateleiras. Títulos meus, como o Depois Daquilo, por exemplo, podem ser adquiridos no local. Quando não havia pandemia, inclusive, o local era meio de encontro para leitores e escritores contemporâneos, abrindo espaço para muitos eventos.

➨ Endereço: Shopping Paseo (Rua Rubens Guelli, 135 – Itaigara) | Espaço Itaú de Cinemas Glauber Rocha (Praça Castro Alves, s/n – Centro)

➨ Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 10h às 18:30 | Verificar no Glauber: 71 3011-4706

➨ Contatos (WhatsApp e mais): https://linktr.ee/livrarialdm

➨ Site: https://www.livrarialdm.com.br/

2. Livraria Leitura | @leiturasalvador

(Foto: Divulgação)

A Leitura sempre foi uma das minhas favoritas, principalmente por facilitar bastante a produção de eventos para os autores da nova geração. Inaugurada em 1967 na Galeria do Ouvidor em Belo Horizonte vendendo livros novos e usados, a livraria foi uma das primeiras do Brasil no conceito megastore, que consiste em lojas acima de 1.000 m² e grande variedade de produtos de cultura e entretenimento. Líder de mercado no ramo de livrarias em Minas Gerais, Centro-Oeste, Paraíba, Alagoas e Maranhão, a Leitura adotou uma política de expansão que a colocou entre as maiores redes do Brasil.

Em 2017 a Livraria Leitura ganhou o prêmio Top of Mind de Minas Gerais, realizado pela revista Mercado Comum, na categoria livraria e papelaria com 79,3% de lembrança do público.

As megastores oferecem variedade de produtos, chegando a 100 mil itens entre livros, revistas, filmes, música, games, informática, papelaria, jogos e presentes. Assim como em todas as sedes, na capital baiana o local conta com espaços de entretenimento como cafés, ambientes para leitura, sessões de autógrafos e eventos culturais.

Apesar de ter cunho e reconhecimento nacional, aderindo também obras diversas de todo o mundo, a livraria Leitura, em Salvador, visa, ainda, a disseminação das obras de autores independentes e regionais como um dos seus principais aspectos. Assim, o ambiente conta sempre com espaços separados para a divulgação e disponibilização das obras de editoras menores e/ou de autores locais que publicam por conta própria. Os eventos também abrem portas para receber autores baianos e editoras de menores portes.

Apesar de ter fechado no Shopping Bela Vista, ela continua com duas sedes especiais em outros shoppings. Confira:

Leitura | Shopping da Bahia:

➨ Endereço: Avenida Tancredo Neves, 148. LOJA: G 05 a 08, 2 piso - Caminho das Árvores, Salvador - BA

➨ Horário de funcionamento: De segunda a segunda, das 10h às 18h30

➨ Telefone: (71) 98245-5555

➨ Site: leitura.com.br

Leitura | Salvador Norte Shopping:

➨ Endereço: Salvador Norte Shopping Rod. BA 526, nº 305 3027 - São Cristóvão, Salvador - BA

➨ Horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 10h às 18h30.

➨ Telefone: (71) 3035-6217

➨ Site: leitura.com.br

3. Livraria Escariz | @escarizbarra (https://www.instagram.com/escarizbarra/)

(Foto: Divulgação)

A Escariz nasceu em Aracaju no ano de 1985, ocupando a garagem de uma casa localizada perto da margem do Rio Sergipe. Aos poucos, foi conquistando o coração do público e construiu uma rede de livrarias que lidera o comércio de livros na capital sergipana. Atualmente, ela segue com cinco lojas no local, estando em shoppings, universidades e supermercados da cidade.

Em 2020, a livraria ultrapassou os limites do seu estado natal e abriu a sua primeira loja na Bahia. A nova unidade ocupa o espaço deixado pela Saraiva no Shopping Barra de Salvador. A inauguração é mais um passo no movimento iniciado por outras redes como Leitura, que tem se mantido de pé em meio à crise livreira.

Além dos livros, o espaço também disponibiliza papelaria, material didático, kipling, artigos de decoração e muito mais. No setor literário, as obras são diversas, seguindo com o melhor estilo da falecida Cultura ou da antiga Saraiva. Best-sellers, nacionais de grandes autores e até didáticos ficam incluídos nas possibilidades.

➨ Endereço: Shopping Barra | R. Fernão de Magalhães, 2992 - Barra, Salvador - BA

Horário de funcionamento: Segunda aos sábados, das 10h às 20h. Aos domingos, de 12h até 20h.

➨ Telefone: (71) 98427-5242

➨ Site: https://www.escariz.com.br/

4. PromoLivros | @promolivros.shopba | Qualquer livro por R$ 10

(Foto: Divulgação)

Para quem quer gastar menos e se divertir encontrando títulos curiosos e nada óbvios, a PromoLivros é certeira. São várias obras na faixa dos R$ 10. Mas não pense que livros famosos ou até de capa dura não estão inclusos, porque eles não ficam em falta no local.

As possibilidades vão desde Game of Thrones e Harry Potter até livros didáticos, que englobam, inclusive, áreas de profissões como Direito e Comunicação. E sabe aquele livros grandes e belíssimos que trazem curiosidades de Turismo, por exemplo? Eles são ótimos para colocar no meio da mesa de centro da sala e podem ser encontrados também na PromoLivros por preços surreais.

O foco da marca é realmente o de levar os melhores preços do mercado até diversos públicos. Não é à toa que a iniciativa já está presente em diversos shoppings pelo país e, aqui na Bahia, se expande para feiras e outras possibilidades vez ou outra.

➨ Endereço: Shopping da Bahia | Av. Tancredo Neves, 148, Caminho das Árvores - Salvador - Bahia

➨ Horário de funcionamento: De segunda aos sábados, das 10h às 22h. Domingos, de 12h às 21h.

➨ Instagram: @promolivros.shopba

5. Livraria Disal | @disal_livraria (https://www.instagram.com/disal_salvador/)

(Foto: Divulgação)

A Livraria Disal promove diversos eventos para fortalecer a Literatura Nacional e as diferentes línguas do mundo (os encontros estão sendo feitos de forma online durante a pandemia) e disponibiliza livros de todos os estilos.

A marca tem sede em São Paulo e está também em Salvador, formando uma extensão ideal para quem quer uma opção fora dos shoppings. Obras que estão sendo tendências podem ser encontradas facilmente no local, que também faz atendimentos online.

Livros que foram adaptados para novas séries da Netflix e outros títulos internacionais de peso estão nas estantes, assim como alguns nacionais muito buscados.

Para quem quer aprender outras línguas ou para quem está em busca de livros didáticos, a Disal é também a melhor pedida. Sempre preparada para qualquer "volta às aulas", ela vive com o estoque reposto para todos os tipos de alunos.

➨ Endereço: Alameda das Espatódias, 479 - Caminho das Árvores, Salvador - BA

➨ Horário de funcionamento: De segunda a sexta, das 9h às 17h. Aos sábados, das 9h às 13h.

➨ Telefone: 71 3565-1922

➨ Site: https://www.disal.com.br/

6. Boto Cor de Rosa | @livrariabotocorderosa

(Foto: Divulgação)

A Boto é um projeto cultural itinerante. Atuando em Salvador desde 2015, seu propósito é lidar com vários aspectos do fazer literário e trazer os leitores para mais perto da literatura contemporânea. De acordo com uma das criadoras, Sarah Rebecca Kersley, a linha curatorial do projeto tem a diversidade como foco.

A iniciativa já contou com uma livraria fixa, mas atualmente funciona levando livros para feiras e eventos. Cada stand da Boto apresenta uma seleção especial de publicações de diversas editoras brasileiras, trazendo literatura e pensamento contemporâneo com destaque para poesia, livros infantis, e livros com temática de áreas como gênero e sexualidade, etnia, ciência política, antropologia e estudos culturais.

As oficinas de criação literária e o selo editorial paraLeLo13S são outros eixos da Boto. O selo iniciou suas publicações em 2017, tendo editado, até o momento, 7 livros, incluindo os gêneros de poesia, contos, crônicas e ensaios críticos, com mais títulos sendo preparados para sair no catálogo em 2019. Paralelo13S evoca a linha da latitude no 13° grau a sul do plano equatorial que, como a livraria da Boto como um todo, cruza e mergulha pela cidade de Salvador.

➨ Site: http://www.livrariabotocorderosa.com/loja/

➨ Telefone: (71) 98647-7489