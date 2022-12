6 marcas gastronômicas de Salvador que vão ajudar no seu evento

Esculturas feitas de pipoca? Kits saudáveis para a festa da sua empresa? Chás especiais com mel? Existem diversas opções, como essas, que podem ser inclusas para um evento ainda mais delicioso e charmoso na capital baiana.

Conheça marcas criativas, que preparam toda a parte gastronômica do seu evento de maneiras nada óbvias:

1. Roma Distribuidora | @romabahia

Roma Distribuidora (divulgação)

A Roma oferece kits de lanches saudáveis para eventos. Pioneira em alimentos saudáveis no nordeste brasileiro, inclui no portfólio as principais marcas do segmento, além de um mix de produtos diferenciados (geléias, massas italianas, sucos e linha pet). Ao longo dos 38 anos de história, se tornou referência no gerenciamento da categoria e hoje inclui snacks de diversas marcas do segmento.

A empresa é também conhecida como a melhor opção para os lojistas que se preocupam em ter nas suas lojas produtos que o seu cliente não encontre em qualquer lugar. Apesar de ter sedes no Ceará e no Rio Grande do Norte, o projeto tem foco na Bahia e agrega fornecedores baianos de diversos nichos e tamanhos.

2. Pipocas Vita | @pipocasvita

Pipocas Vita (divulgação)

A Vita prepara pipocas gourmet e artesanais, que surgiram de criações da empresária Tatiana Abreu. Essas pipocas podem também estar em esculturas, formando bolos, buquês, bonecas, jarros de flores e outros moldes.

Ideais para eventos ou para presentear alguém especial, o projeto também oferece o seu Carrinho Gourmet para festas. A marca fornece, ainda, kits básicos, que vão desde a tradicional pipoca salgada até as doces de nutella, de leite Ninho ou caramelizadas.

3. Magali Brandão Confeitarias & Gastronomia | @magalibrandao_o

Magali Brandão Confeitaria (divulgação)

A marca faz entregas que vão desde marmitinhas (em tamanho mini) e empadões até as tortas. Na confeitaria da Magali também é possível encontrar doces tradicionais e outras sobremesas. Mas o grande sucesso, de acordo com os clientes, é a torta salgada e os salgados de forno.

Magali também realiza almoço ou jantar completo para eventos.



4. Tea Shop | @teashop_salvadorshopping

Tea Shop (divulgação)

A rede Tea Shop comercializa chás premium, e recentemente chegou na capital baiana. Com loja física no Salvador Shopping, a marca fornece apenas chás produzidos artesanalmente e de forma sustentável.

A loja também inclui mel e outros itens no cardápio. Todos podem ser aderidos em kits especiais para eventos ou outras ocasiões, assim como pedidos soltos podem ser efetuados. Além das lojas físicas, o site teashop.com.br disponibiliza uma vitrine de mesclas à escolha do consumidor, com opções para saborear em diferentes momentos do dia.

5. Cissa Brownies | @cissabrownies

Cissa Brownies (divulgação)

Os brownies da Cissa são feitos com cacau 100%, nuts e baixa adição de açúcar. Pelo cuidado com a saúde e pelos sabores marcantes, ganharam algumas versões: recheados com brigadeiro, ninho e doce de leite, além da possibilidade sem glúten e sem lactose.



Cissa criou a versão tabuleiro de Brownie para aniversários e eventos. Com apenas 5 meses de constituída, a marca já está também em algumas cafeterias da cidade.

6. Beju Doces | @beju_doces

Beju Doces (divulgação)

Já imaginou poder presentear quem você ama ou reunir a família com combos repletos de doces nada óbvios? A BEJU, que produz doces artesanais autênticos e exclusivos, chegou na capital baiana para ajudar quem deseja provar algo fora dos clichês.

Suspiros, lasquinhas de caramelo, florentinas, brownies especiais e até sobremesas criativas fazem parte do cardápio recheado. Sabores resgatados da infância e experiências turísticas geraram os carros-chefes da marca. Com recheios inovadores e utilização de frutas naturais, a marca se torna uma opção para quem busca adocicar a vida com ingredientes mais leves.