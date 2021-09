6 plataformas que vão acabar com papeladas e burocracias na sua empresa

1. Simulefrete | envios de cargas

A digitalização dos processos de transportes é uma tendência mundial. Assim, fica mais fácil, seguro, organizado e menos custoso elaborar todos os seus envios de cargas, independente das quantidades e tamanhos. A @simulefretebr chega para ajudar nisso.

Dentro da plataforma, é possível encontrar os fornecedores (como as melhores transportadoras), Cotações de Frete online, Cálculo de Frete em Lote, Tracking de Entregas, Auditoria de Custos e Governança, Programação de Carga Inteligente, suporte para compartilhamento de cargas e muito mais, incluindo um painel gerencial para acompanhar cada detalhe dos seus envios.

2. Conta Azul | controle financeiro com emissões de notas e boletos

A @contaazul permite que a sua empresa faça o controle financeiro de vendas e estoque de forma completa e simples, além de emitir boletos, notas fiscais eletrônicas, recibos, propostas e contratos.

É possível acompanhar diversos relatórios sobre o seu negócio enquanto inclui financeiro, fiscal e vendas em um só lugar. O mais bacana é que você pode realizar um teste grátis. E o site ainda inclui controle contas a pagar e a receber, integração com os principais bancos para bater saldo e controle dos valores enviados pelos clientes.

3. Guardex Self-Storage | armazenagem de produtos e outros itens

A @guardexselfstorage é uma marca soteropolitana e permite que você alugue um espaço privativo, no tamanho adequado, para auto armazenamento de itens pessoais ou de sua empresa – apenas pelo tempo necessário e sem burocracia. Mais do que um Guarda-Móveis, Guarda Volumes ou Guarda Documentos, o Self Storage é a solução definitiva para o seu problema de espaço.

A área de Solução do site da empresa resume bem as opções principais. Lá você pode encontrar a aba de Estoque Para Empresas, assim como Depósito Temporário, Guarda Documento e outras possibilidades.

4. Runrun.it | organização e funcionamento do time

O @runrunit ajuda na organização e no funcionamento de times de diferentes áreas da empresa. Suas funcionalidades incluem cadastro de atividades com os nomes dos responsáveis e o acompanhamento do tempo levado para as execuções.

A ferramenta é bastante intuitiva e os modelos de projetos ajudam para que o líder possa automatizar demandas, já que há uma padronização e o andamento segue como planejado. Se algo for atrasar, a Inteligência Artificial te avisa e fica fácil para você tomar decisões. Assim, toda a comunicação, tomada de decisão e todos os arquivos ficam dentro de uma solução eficiente.

5. Linte (https://www.linte.com/) | gerenciamento de contratos

Você ainda usa e-mails e planilhas para fazer a gestão de contratos? A @linte_ descomplica a gestão e automação de contratos digitais e das demandas jurídicas. A plataforma oferece as principais funções de gerenciamento necessárias para gerar documentos e assinaturas online de maneira mais rápida, simples, segura e com total controle sobre o ciclo de vida.

A ideia é parar com assinaturas em papéis e também com o "vai-e-vem por e-mail e em planilhas". É tudo digital e comprovado. Assim, o jurídico da empresa pode tomar diversas atitudes sem precisar do TI.

6. Result1 Tecnologia | registro automatizado de contratos de financiamento de veículos

Se a sua empresa trabalha com financiamento de veículos, a Result1 pode ajudar de forma rápida e prática para deixar todo o processo mais seguro. A marca é uma registradora de contratos de financiamento nos Detran e B3 e usa tecnologia de ponta para agilizar os processos.

Ela trabalha, por exemplo, com automação dos processos de digitação. Assim, os erros manuais são totalmente impossibilitados. E para reduzir ainda mais toda a burocracia que existe no processo contratual, a Result exibe na plataforma todo o gerenciamento dos contratos e das liberações para que tudo possa ser acompanhado em tempo real e organizado dentro da própria ferramenta.