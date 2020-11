60 frases para motivar a sua produtividade e gerar reflexões 

Aqui na nossa coluna de todas as quartas-feiras sempre misturamos dicas apuradas e reflexões diversas. Turismo, livros, filmes, séries, críticas, marketing, empreendedorismo e tantos outros temas se mesclam nessas trocas. E, em meio a tal variedade, já havia feito uma lista de 35 frases nada clichês para usar nas legendas e refletir e outra de 20 quotes.

"Crescer é também não seguir, enfrente.", "Liberdade é saber ao que se prende.", "Tropeçamos é nas pequenas pedras. Montanha a gente escala." e "O impossível é um emaranhado de pequenos possíveis." foram alguns desses meus trechos.

Agora, para quem quiser degustar aos poucos de outros tantos aforismos, trouxe uma seleção com mais 60 trechos de livros. Lá no perfil (@vanessabrunt), inclusive, compartilho novas citações quase diariamente, além de compartilhar sobre as novas obras.

A seleção aqui apresentada foi feita especialmente para quem busca novas formas de pensar sobre a vida pessoal ou profissional. Confira:

1. Não é exatamente enxergando o que ninguém vê que fará o diferencial. É entendendo ângulos que ninguém pensou sobre aquilo que, no fundo, todo mundo viu.

(Vanessa Brunt | Livro Entre Chaves)



2.Você pode se queixar porque a rosa tem espinhos ou se alegrar porque os espinhos têm rosas.

(Zig Ziglar)

3. A rotina não abafa quem tem o olhar curioso.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)

4. O que vai acontecer já está acontecendo.

(Laura Berbert)

5. Tudo o que recebe o nosso foco está recebendo a nossa atenção e, tudo o que recebe a nossa atenção, se ampli-fica. As coisas desimportantes só vão ficar gigantes se você se apequenar nelas.

(Vanessa Brunt)

6. Bagunças sempre nos organizam quando não tentamos escondê-las.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)

7. FLORESTA

Nem tudo são flores.

Mas, em tudo,

flor resta.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)

8. Aceite o que não pode mudar. Mude o que não pode aceitar.

(Autor Desconhecido)

9. A sua história nunca é sobre o que encontra no meio do caminho. É sobre os meios que cria no caminho com o que encontra.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)

10. A estrada nunca é firme, a firmeza está no caminhante.

(Autor Desconhecido)

11. Quem vive como se fosse morrer amanhã, mas não cuida de tudo como se fosse viver para sempre, não acumula nada além de saudade do que não eternizou.

(Vanessa Brunt | Livro Depois Daquilo)

12. Liberdade não é fazer o que se quer, mas querer o que se faz.

(Sartre)

⁠13. Se você quer um grandioso jardim para atrair as borboletas, não julgue o seu dia pelo que colheu da terra, mas sim pelo que regou e colocou nela. Cada luz é um pedaço de caminho que o escuro ajuda a encontrar.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)

14. A maior parte das soluções sempre está na escolha da melhor direção e não no fechamento dos buracos que surgem no caminho. | A maior parte dos problemas sempre está na falta de direção e não na falta de tempo.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)

15. No dia a dia, pausar é também estar fazendo. Fazer é também algo pausar. Aprenda quando o cansaço bater, não a desistir, mas a descansar. E se, descansado, desistir for o melhor caminho: largue aos poucos enquanto tenta diferente dessa vez, porque mais importa a direção e as possibilidades do que toda a rapidez.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)

16. Ser luz até quando tudo se apaga é ser vela. A vela deixa claro que serve para acender várias outras e não é por isso que sua própria chama será encurtada. Lâmpada que não ajuda ninguém a encontrar a porta, está quebrada.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)

17. Os sensíveis são os novos rebeldes. Quem não se en-caixa é quem veio para abrir portas e e x p a n d i r tudo.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)



18. O arco-íris tomou o céu,

mas quem só fica

olhando para baixo

não viu nada além

do resultado que

a chuva que passou

deixou no barquinho

de papel.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)

19. Pegue um lápis e marque um ponto no centro de uma folha. A solidão é tudo o que está em volta.

(Alice Santanna)



20. Que nenhum raso consiga ferir você a fundo. Sentimento que vale a pena não é aquele que nos tira da realidade, mas sim o que nos faz enxergá-la melhor e de um jeito mais bonito. Todo o resto é faz

de conta.

E o preço é alto.

(Vanessa Brunt)

21. A vulnerabilidade só afasta quem é cheio de muros e quem é cheio de muros nunca enxerga nada direito.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)



22. Não vemos as coisas como são: vemos as coisas como somos.

(Anaïs Nin)

23. Quem não sabe o que busca, não identifica o que acha.

(Immanuel Kant)

24. Às vezes, a única forma de seguir em frente é parando de mexer-se. Ir também é ficar.

(Vanessa Brunt | Livro Ir Também é Ficar)

25. RE(NASCIMENTO)

Já não lamento sobre mais um vaso quebrado, porque a flor nunca precisou dele para nascer.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)

26. (...) Quando encostava em Vinha, sempre pensava – antes de entrar no sono profundo – que bicicletas poderiam ser boas representações sobre relacionamentos amorosos. É preciso equilibrar, guiar com mãos e pés e não dá para se locomover sem certo esforço constante – não é sobre conseguir não cair uma vez, é sobre poder continuar com a sensação de segurança de que grandes quedas não vão acontecer.(...) Intimidade é sobre não sentir agonias.

(Vanessa Brunt | Livro Ir Também é Ficar)

27. Depois da quebra, juntar os cacos não reconstrói pote algum, mas abre espaço para o novo, deixa seguro para andar e limpa até as sujeiras que estavam ao lado e nunca antes foram percebidas.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)

28. Tudo o que sufoca está protestando sobre alguma falta.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)

29. Não fico onde preciso endurecer, porque o que fica mais duro, fica sempre mais suscetível a quebras.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)

30. As coisas realmente bonitas são as que são sempre. São as que ocorrem com constância. É o charme. É a árvore que cresce no meio do asfalto e todos os dias continua ali, esperando que alguém repare. Não é qualidade o que só aconteceu uma vez e depois morreu. Não é belo o que foi feito isoladamente e depois desfez. Qualidade é quando se repete, verdade é quando se prossegue. As coisas mais bonitas são aquelas que nem o tempo e nem os lados mais tristes são capazes de tirar. As coisas mais bonitas estão sempre ali, aparecendo para quem reparar. Eu sou de olhar a beleza em tudo, mas não vou romantizar o que não tem nada que continue, porque belo é sempre lar.

(Vanessa Brunt)

31. O que vai com alma não vai com calma, vai com planejamento.

(Vanessa Brunt)

32. O rio pensava que estava morrendo. Não percebia que se tornava mar.

(Autor Desconhecido)

33. COMBO DE LEITURA

Estou sempre me livrando. Pena de quem não lê. |

Ela não é complicada. É só que ela é um livro e você só sabe ter f(R)ase. Ela não entende quem não doa o tempo para ler. |

Sempre me livro sem ficar (a)aguardando. Pena de quem surge aqui querendo só f(R)ases.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)

34. Felicidade é lembrar que tudo sempre traz inovações. Ser feliz é focar no que vale a pena.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)

35. Os fracos se vingam, os fortes se protegem.

(Augusto Cury)

36. Networking não é as pessoas conhecerem você. É te recomendarem.

(Autor Desconhecido)

37. Deixar um tanto de mim em cada lugar. Não deixar que tirem de mim o meu lugar.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)

38. Se você não contar a sua história, ou ninguém vai conhecê-la, ou alguém vai contá-la por você.

(Débora Alcântara)

39. O que não me MATA, me FLORESCE.

(Lua Ferreira)

40. Mais do que cuidar do que escolheu ficar, é necessário que cuidemos do que escolhe, todos os dias, aqui prós-seguir.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)

41. Valorizo as casas antigas, o móvel vintage que repintei. Valorizo as velhas cantigas, a canção que entendi melhor porque sempre cantei. Valorizo a descoberta da rua que tem um museu lindo e que nunca antes havia visitado. Porque o segredo está em valorizar e descobrir tudo o que sempre esteve ao meu lado. Estou desconstruindo pontes que pareciam inovadoras, mas não levam a espaços que podem me espalhar e ser. Cansei de ruas vazias, prédios modernos e cheios de brilhos – com cegueiras que nunca vão me re-conhecer. Não sinto falta do que nunca esteve e nunca saberia estar. Não sinto falta do que sempre foi falta, do que nunca seria como a velha e boca caneca, na qual tomo do álcool ao chá.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)



42. Não aceito que o seco ou o raso tirem de mim o que sei que deve ser. Até porque a cura para tudo é sempre se molhar: no suor, nas lágrimas ou nos mergulhos.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)

43. CAPITAL

Como você pode dizer que sabe bem sobre o estado das coisas se nunca se importa com o interior?

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)

44. Escolho lutas imensas o bastante para que signi-fiquem e atingíveis o bastante para que não me encolham. Que dure enquanto cure, que cure enquanto es-colham. Prefiro ser poesia do que praticidade. Mas temos que escolher entre o que é falso e o que é facilidade. Não há dificuldade onde se mata ambiguidade. E liberdade é sinônimo de re-colha. Porque o que não tem renúncia, meu bem, não dá escolha.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)

45. Foque no progresso e não na perfeição. Lembre que ser produtivo e ser ocupado são coisas diferentes.

(Autor Desconhecido)

46. Onde não encontro espaço para ser sol, sou de lua.

Não me erra, me pergunta.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)

47. Quando se está em rua sem saída, é preciso dar ré para fazer um novo caminho.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)

48. Cuidar de uma árvore todos os dias não garante que ela vingue duradouramente, mas garante que o jardineiro seja cada vez melhor no que faz e que saiba cada vez mais em que solo deve ou não plantar. Ser um bom jardineiro importa mais do que ter uma árvore boa. Só um bom jardineiro pode criar uma floresta. Se você deixou saudade, já (se) vingou. E só faz falta quem não faltou enquanto durou.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)

49. Ser um bom líder e/ou um bom amigo não é apenas dar suporte nas horas complicadas, mas é também vibrar nas vitórias, divulgar as glórias do outro e não mudar apenas porque as fases de vida estão diferentes.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)

50. Quem tem princípios não tem fim.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)



51. Você não controla a vida, mas controla o que deixa para as vidas que passam pela sua.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)



52. Não fosse isso e era menos. Não fosse tanto e era quase.

(Paulo Leminski)

53. Mais importante do que saber para onde vamos é ter convicção do que queremos deixar. Decida se quer ser marca ou mancha.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)



54. Decidir e comunicar são as mais acertadas maneiras para prever o amanhã.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)



55. De tudo o que desisto é para insistir em mim. Só quero o que me revoluciona e só me revoluciona o que posso também revolucionar.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)

56. Até o que está

que bra do

pode ser de(coração).

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)

57. Não posso ser flor e nem espinho se estiver despedaçada. Mas sempre posso ainda ser raiz. A questão é focar no que me ilumina e alimenta e não no que poderia ser. Não me inclino por um brilho qualquer solto pelo chão, porque brilhar e clarear são pontos diferentes. Quero apenas o que esclarece caminhos. O verdadeiro sol deixa tudo naturalmente mais nítido. Não precisa implorar. E não dá para se despedaçar onde não há sol suficiente para renascer. Prefiro estar onde minha raiz é valorizada. Prefiro estar onde sou bem ilustrada. Antes sol do que mal-assombrada.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)

58. A lagarta não precisa de um milagre para virar borboleta. Ela precisa de um processo.

(Rupi Kaur)

59. O essencial não é o invisível aos olhos. É o que fica ali na cara e a gente é que não dá atenção. É o café na cama, é o beijo na mão. O essencial é o que deixa de ser constância na pressa e no tempo que corre. O essencial é lembrar que só há mais chances de ficar vivo se não demora para deixar mais partes de si no outro, se fala logo tudo, se, as-segurando, só-corre.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)



60. Aprendi que o fim é quando fica tudo bem. Porque, antes disso, ainda há meio. No fim, mesmo com alguma morte, estão as respostas, as perguntas que esclarecem e acabam com qualquer receio. Então, quem não ficou, não ia mesmo me fazer ficar e não faria questão de mim. Eu quero detalhes constantes, repetidos como quem lapida e não aceita o ruim. E nem adianta dizer que eu só quero tudo o que seja simples ou complicado demais. Eu só quero mesmo é o que simplifique e, se chegou ao fim, simples faz.

(Vanessa Brunt | Livro Não Precisa Ser Assim)