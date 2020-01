75 integrantes do PCC fogem de presídio no Paraguai por meio de túnel

Pelo menos 75 integrantes de uma facção criminosa brasileira fugiram por um túnel da Penitenciária Regional de Pedro Juan Cabellero, no Paraguai, que fica na fronteira com a cidade brasileira de Ponta Porã (Mato Grosso do Sul), na madrugada deste domingo (19).

Inicialmente, a ministra da Justiça do Paraguai, Cecilia Perez, havia informado que 91 presos conseguiram escapar da prisão por volta das 4h (3h, em Ponta Porã) e disse que eles são integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). Mais tarde, a procuradora Reinalda Palacios esclareceu que o número de fugitivos foi atualizado para 75, de acordo com o jornal "ABC Color".

O Ministério da Justiça divulgou uma lista de foragidos brasileiros e paraguaios. Entre eles, estão o brasileiro Timóteo Ferreira, apontado como líder da facção dentro do presídio, e seis supostos integrantes do grupo de matadores de aluguel ligados ao tráfico "Minotauro". Eles atuam na fronteira e na semana passada buscavam deixar a prisão com uma ordem judicial.

Lista dos presos que fugiram

(Reprodução/ABC Digital)

De acordo com informações do Ministério Público há vídeos das câmeras de segurança do presídio que mostram uma movimentação intensa desde as 4h deste domingo. Para a promotora, é impressionante que os guardas não tenham agido diante das imagens que tinham à disposição.

Entre os fugitivos, 53 estavam em um piso superior e 25 no inferior, onde o túnel foi cavado. Para ter acesso ao piso inferior, os detentos devem passar por um portão, que deve permanecer trancado. O que chamou a atenção dos promotores foi que esse portão estava trancado no momento em que Ministério Público foi visitar o local após a fuga.

As autoridades paraguaias investigam se houve uma rede de corrupção que facilitou a fuga. A ordem de captura dos foragidos deve ser emitidas em algumas horas.

A ministra da Justiça afirmou ainda nesta manhã que sua pasta denunciou ao Ministério Público um suposto plano de fuga e pagamento de 80 mil dólares (mais de R$ 330 mil) por parte de integrantes da facção criminosa para os funcionários da prisão regional de Pedro Juan Caballero, de acordo com o jornal "La Nación".

Na ocasião, foi recomendado um aumento na segurança interna e externa ao centro de detenção. Porém, segundo ela, instituições envolvidas no serviço de segurança interna do país não tomaram medidas de precaução. Após a fuga, ela disse que colocou o cargo à disposição do presidente Mario Abdo Benítez.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Mato Grosso do Sul informou que está em contato com as autoridades paraguaias. O policiamento em Ponta Porã e Dourados, maior cidade da região e possível destino de fugitivos, foi reforçado com equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil.