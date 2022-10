75 toneladas de santinhos são recolhidas no 1º turno das eleições em Feira de Santana

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Sesp) de Feira de Santana recolheu 75 toneladas de materiais de propaganda de candidatos no primeiro turno das eleições. Foram disponibilizadas 14 equipes com 15 agentes em cada uma delas, que atenderam a sede do município e os distritos.

Os serviços de limpeza tiveram início logo após o pleito do último dia 2. Inicialmente os agentes se concentraram em frente aos colégios de votação e também nas principais avenidas da cidade.

O diretor de Limpeza Pública, João Marcelo Gomes, afirma que já está sendo montada a programação para o domingo (30), quando será realizado o segundo turno das eleições.

“Vamos iniciar os serviços de varrição e coleta de santinhos logo no final da votação. As equipes estarão distribuídas pelos principais colégios localizados no Centro. Na segunda-feira [31] o trabalho será retomado se estendendo aos bairros e distritos”, informa.