8 filmes e séries para quem quer ampliar o poder de convencimento 

1. O Discurso do Rei | Filme

Vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2010, o longa apresenta os percalços verídicos do homem que se tornou o rei George Vl, pai da rainha Elizabeth ll. Atormentado por uma gagueira, Bertie consegue a ajuda de um terapeuta e, através de um conjunto de técnicas inspiradas, é capaz de encontrar sua voz e corajosamente guiar o país em uma guerra.

O ator britânico Colin Firth no vencedor do Oscar O Discurso do Rei (divulgação)

Apesar de soar como um dramalhão de época assumido e repleto de clichês em alguns pontos, o filme apresenta entrelinhas valiosas para quem busca aprofundar aspectos da Comunicação e da própria autoestima. Como quebrar ruídos? Como ter uma oratória mais bem elaborada? A produção passeia por esses temas com soluções que podem valer aprofundamentos posteriores.

➨ Gênero: Drama

➨ Lançamento: 2011

➨ Duração: 1h58

➨ País: Reino Unido

➨ Direção: Tom Hooper

➨ Onde assistir: Amazon Prime | Google Play | YouTube Filmes

2. Happyish | Série

A comédia britânica Happyish acompanha a rotina de Thom Payne, um publicitário de 42 anos que vê sua carreira tomar novos rumos com a chegada de um novo chefe, muito mais novo que ele.

Sentindo-se obsoleto, Thom Payne lida com a pressão para que se reinvente e possa acompanhar as mudanças na nova geração do mercado da Publicidade e da Comunicação.

A comédia dramática Happyish (divulgação)

A série aborda de forma cômica questões importantes como os confrontos de gerações no trabalho e a importância de acompanhar o mercado para se manter atualizado. Em meio aos obstáculos, surgem as argumentações e a comunicação entre os profissionais, exibindo o poder da oratória.

➨ Gênero: Comédia dramática

➨ Lançamento: 2015

➨ Quantidade de temporadas: 01

➨ Finalizada? Sim.

➨ País: EUA

➨ Duração: 30 minutos por episódio.

➨ Onde assistir: Showtime (sem legenda).

3. No | Filme

Indicado ao Oscar de 2013 na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, o longa chileno narra um momento histórico do país, quando o ditador Augusto Pinochet foi obrigado pela comunidade internacional a abrir um plebiscito sobre o apoio ou não do povo à ditadura.

É aí que começa o trabalho de René (Gael García Bernal), um jovem publicitário contratado pelos líderes da oposição para criar a campanha do Não.

O ator mexicano Gael García Bernal protagoniza o drama No (divulgação)

O filme explora todo o processo de criação do projeto, exibindo a elaboração de um conceito e explicitando como a Publicidade e uma boa Comunicação impactam e podem mudar a opinião pública.

➨ Gênero: Drama

➨ Lançamento: 2012

➨ Duração: 1h58

➨ País: Chile

➨ Direção: Pablo Larraín

➨ Onde assistir: YouTube Filmes

4. The Morning Show | Série

O drama é ambientado nos bastidores de um jornal matinal dos EUA, mas esqueça qualquer tom de comédia ou de jornalismo sensacionalista. A trama apresenta um veículo de comunicação muito bem conceituado e levado a sério por todas as famílias que o assistem.

Os conflitos começam após o âncora da atração ser denunciado por assédio. É aí que duas jornalistas, de personalidades bastante distintas, vão acabar lidando com o caso e precisando inovar o jornal. Ambas vão exibindo suas facetas e buscando conquistar o público com uma linguagem emocional/empática, honestidade e repleta de apurações.

As atrizes Reese Whiterspoon e Jennifer Aniston em The Morning Show (divulgação)

Para quem tem curiosidade de saber como ocorre o funcionamento por trás de programas de TV, a série é uma excelente pedida. Além disso, os debates exibidos são enriquecedores para um ampliamento da empatia e de consciência perante a cultura do estupro.

A produção ajuda quem quer ampliar o poder de convencimento e, de quebra, ainda traz Jennifer Aniston e Resse Whiterspoon como protagonistas.

➨ Gênero: Drama

➨ Lançamento: 2020

➨ Quantidade de temporadas: 01 (com 10 episódios)

➨ País: EUA

➨ Finalizada? Não (segunda temporada confirmada).

➨ Duração: 1h em cada episódio.

➨ Onde assistir: Apple TV+

5. Prenda-me Se For Capaz | Filme

A história de um dos maiores golpistas dos Estados Unidos: Frank Abagnale Jr. Com um discurso convincente e uma comunicação eficaz com as pessoas ao seu redor, o ladrão dá uma aula de confiança ao se disfarçar de médico, advogado e até mesmo copiloto. Em uma das cenas do longa, Frank consegue convencer até o agente do FBI de que é um policial. Precisa dizer mais?

Leonardo DiCaprio na deliciosa comédia Prenda-me se For Capaz (divulgação)

A produção é, provavelmente, a mais conhecida desta lista pelo grande público. Com atuação de Leonardo DiCaprio, o caso real é aprofundado com entrelinhas que podem servir para qualquer um que deseja aprimorar aspectos primordiais para transmitir mais segurança, confiança e, principalmente, poder de persuasão.

➨ Gênero: Drama | Biografia

➨ Lançamento: 2003

➨ Duração: 2h21

➨ Direção: Steven Spielberg

➨ País: EUA

➨ Onde assistir: Amazon Prime | YouTube Play

6. Borgen | Série

Birgitte é uma candidata ao governo pelo Partido Popular. Eleita, ela logo descobre que o cargo traz responsabilidades conectadas e não previstas. Ao longo do mandato, a profissional tenta estabelecer um governo de sucesso enquanto tenta manter o casamento e a relação com os filhos. Em meio ao caos, o relacionamento com a imprensa é aprofundado, assim como as intrigas e consequências do cargo em sua vida particular.

A série dinamarquesa Borgen (divulgação)

A produção apresenta, assim, estratégias de Storytelling para resultados efetivos, exemplificando como criar imagem e reputação, usando a Comunicação a seu favor. O único ponto que pode ser visto como problemático é que os valores éticos não são levados em consideração em diversos momentos dentro do jogo político.

Com um roteiro repleto de aulas sobre jornalismo, conexão com o público e diálogos certeiros, a produção promete mexer com corações e reformular mentes. Estou devorando e amando, então não poderia deixar de trazer para ampliar nosso conhecimento sobre o jogo político num regime parlamentarista.

➨ Gênero: Drama

➨ Lançamento: 2009

➨ País: Dinamarca

➨ Temporadas: 3 temporadas (com 10 episódios em cada)

➨ Duração: 58 min por episódio

➨ Finalizada? Não

➨ Onde assistir: Netflix

7. Invictus | Filme

A produção exibe como Nelson Mandela uniu forças com o capitão da equipe de Rúgbi da África do Sul para ajudar a unir a nação. Recém-eleito, o presidente Mandela sabe que seu país permanece dividido racial e economicamente após o fim do apartheid. Tudo muda por ele acreditar ser capaz de unificar a população por meio da linguagem universal do esporte.

Morgan Freeman e Matt Damon em cena do excelente Invictus (divulgação)

O longa inspirador consegue trazer lições para qualquer profissional, abrindo caminhos com mensagens sobre liderança, construções argumentativas certeiras e mais aspectos que incentivam a criatividade.

➨ Gênero: Drama | Biografia | Histórico

➨ Lançamento: 2009

➨ Duração: 2h12

➨ Direção: Clint Eastwood

➨ País: EUA

➨ Onde assistir: Google Play

8. Obrigado Por Fumar | Filme

Nick Naylor é o principal porta-voz das grandes empresas de cigarros dos fumantes nos EUA. Desafiado pelos vigilantes da saúde e também por um senador, Nick passa a manipular informações com o objetivo de convencer as pessoas de que o cigarro não é algo ruim. Apesar de não ser correto eticamente, o protagonista passa ensinamentos interessantes para quem precisa falar em público, ampliando a autoestima e a desenvoltura.

Aaron Eckhart no ótimo Obrigado por Fumar (divulgação)

➨ Gênero: Comédia

➨ Lançamento: 2005

➨ Duração: 1h32

➨ Direção: Jason Reitman

➨ País: EUA

➨ Onde assistir: Telecine

