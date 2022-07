8 vinhos brasileiros até R$ 70 para harmonizar com pizza

Este ano o Dia Mundial da Pizza, celebrado em 10 de julho, cai justamente em um domingo! Se você está a fim de comemorar essa data com uma taça de vinho ao lado, mas sem comprometer o orçamento, selecionei alguns rótulos com valores até R$ 70.

Como sabemos que a criatividade do pizzaiolo brasileiro para inventar sabores é infinita, elegi alguns estilos mais tradicionais. Uma dica, caso você vá a algum tipo de rodízio, é escolher um espumante ou tinto muito leve, como a Pinot Noir.

(Foto: Pexels)

Harmonizando pizza e vinho

VINHO BRASIL

Falando em rótulos nacionais, a Sala de Vinhos promove em 18 de agosto a primeira edição do Vinho Brasil — Encontro de Vinícolas Brasileiras. O evento acontece a partir das 18h no Congrats Hall, na Paralela; e vai reunir vinícolas de diversas regiões produtoras do país.

Entre as empresas confirmadas estão a Luiz Argenta, Don Guerino, Pizzato, Viapiana, Família Bebber e Maximo Boschi, todas do Rio Grande do Sul; além da Primeira Estrada (MG) e Suzin (SC). Os últimos ingressos do evento, que já está com 85% das vagas preenchidas, estão à venda por R$ 175 através do número (71) 99994-8888.



UMA NOVA AVALIAÇÃO NACIONAL

A Associação Brasileira de Enologia (ABE) mudou o regulamento da Avaliação Nacional de Vinhos e, a partir deste ano, vinícolas de regiões de dupla poda ou colheita de inverno (como Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Pernambuco) poderão finalmente ter seus vinhos avaliados.

O período de inscrições das amostras será de 11/07 a 19/08; e a coleta delas a partir de 23/08. O regulamento pode ser acessado pelo site www.anvinhos.com.br, onde também é disponibilizada a ficha de inscrição.

O resultado será apresentado no dia 5 de novembro em evento híbrido, com degustação presencial e transmissão ao vivo pelo canal da ABE no Youtube. Serão vendidos mais de 600 ingressos para o evento de Bento Gonçalves (RS) e 250 kits para participação em qualquer local do país. As inscrições para o público devem começar ao final de agosto pelo site https://www.enologia.org.br/avaliacao-nacional-de-vinhos/inscricao-publico/.

PROWINE

A ProWine São Paulo, considerada uma das maiores feiras do setor de vinhos e destilados da América Latina, está com inscrições abertas para profissionais do setor. Para participar é necessário realizar a inscrição gratuita pelo site: https://prowinesaopaulo.com.



(Foto: Divulgação)

Nesta edição, que acontecerá de 27 a 29 de setembro no Expo Center Norte, São Paulo (SP), o evento promete apresentar ainda mais produtos e soluções inovadoras em um perfeito ambiente de negócios. Já confirmaram participação a Wines of Argentina, a Uruguay Wine, o Consejo Federal de Inversiones de Argentina, Vini Portugal, e a CVRVV - Vinhos Verdes (Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes), além de inúmeras importadoras e vinícolas de todas as partes do mundo.