A alta-costura se desenvolveu no conceito de moda como arte

Os estudos contemporâneos das artes visuais, que, na atualidade, têm vasto alcance, encontrou a moda como fato concreto para estudo. A moda é arte quando há descobertas de sistemas de códigos, linguagens e transfigurações. A roupa é o aspecto cenográfico do corpo, que se transforma em suporte e expressa um pensamento, um estilo, lugares e épocas.

Os estilistas resolvem problemas de silhueta, caimento, textura, harmonia e cor, buscando transcender o artesanal e chegar a equações artísticas de alto padrão.

Críticos de arte, historiadores e curadores tem contribuído com ensaios e exposições de grandes estilistas. Foi na alta-costura que mais se desenvolveu o conceito de moda/arte. A moda é um elemento histórico que tomou corpo no Século XV e veio até a nossa idade contemporânea.

A profissionalização de forma sistêmica veio a partir dos anos 20, com quatro pilares pioneiros:

Jacques Doucet (1853-1929) - francês, escandalizou o mundo ao subir as saias das mulheres até tornar visível as ligas rendadas. Fundou em Paris, uma das primeiras casas de alta costura.

Paul Poiret (1879–1944) - francês, abriu sua casa em 1903 e libertou a mulher dos espartilhos. Foi o inventor da técnica de moulage e draping. Criou as calças sherazade, túnicas–abajur e o sutiã.

Jean Patou (1880-1936) - francês, abriu sua loja, a Maison Parry, em 1912. Foi o inventor da malha de banho, roupas para esportistas. Subiu as saias, popularizou o “casaquinho” e desenhou gravatas para homem.

Coco Chanel (1883-1971) - francesa, Chanel inventou as primeiras calças femininas, roupas para praia e montaria. Introduziu na alta costura o jérsei de malha, tecidos xadrez, calças boca de sino, jaquetas curtas, joias falsas, colares de correntes e de pérolas com várias voltas, bolsas com alças de correntes.

Em 1950, Paris tinha 105 casas de alta-costura.

Entre os grandes criadores de linguagem, destacaram-se ainda:

Nina Ricci – italiana, extremamente requintada, tinha nas cores seu ponto alto. Trabalhou com Andy Warhol.

Hurbert Givenchy – francês, criou a blusa Bettina e tem seu nome ligado ao cinema, vestindo inúmeras atrizes, entre elas Audrey Hepburn.

Valentino Garavani – italiano, um dos mais corretos criadores do planeta. Sua grife tem cortes diferenciados e o tornou conhecido internacionalmente.

Yves Saint Laurent – francês, inventou o smoking feminino. Foi o primeiro estilista a lançar manequins negros. Em 1983, foi homenageado com exposição no Metropolitan Museum of Art de Nova York.

A moda é arte e técnica apurada de interação, interinfluências de atitudes que registram transformações da sociedade.