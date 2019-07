A aventura de um carnívoro no universo da comida vegana

Na primeira feira de arte de que Pablo Cordier participou, ouviu muita gente impressionada com a sua famosa feijoada de Eryngui, um cogumelo macio do Mediterrâneo: ‘Nunca imaginei que iria gostar de comida sem carne’, exclamavam alguns dos visitantes. Para ele, era comum o entusiasmo entre veganos e vegetarianos, mas estava feliz em ver tantos amantes de proteína extasiados com os seus vegetais. Foi muito bom perceber, finalmente, que chegara ao ponto alto de sua busca: agradar pelo sabor original dos alimentos.

Nhoque tostado de fruta pão ao molho pesto (Foto: Pablo Cordier/@talocomidavegana)

Claro que nem sempre foi assim. Até os 23 anos, se alimentou de animais e ainda está fresco na memória o quanto roubava as calabresas nos churrascos da família, em Itabuna. A mudança veio quando começou a fazer a própria comida e a questionar o que servia no prato. Viu documentários sobre abate de animais, estudou o impacto disso no meio ambiente e mudou radicalmente a visão. Em 2016, lançou o projeto @talocozinhavegana, um experimento 100% à base de plantas.

No perfil do Instagram, realiza um desfile de pratos com feijão, grão-de-bico, cogumelos, vegetais diversos, requeijão de castanha ...

(Escondidinho de tofu defumado, brócolis e tomate uva) (Mousse de maracujá e cacau, caramelo de pistache) (Cogumelos indo para o forno ) (Feijoada de cogumelo Eryngui ) (Guisado agridoce de legumes e frutas secas ) (Grão-de-bico ) (Couve-flor servida com purê ) (Abóbora com cogumelo ) (Torta de palmito pupunha fresco e creme de castanha ) (Cogumelos salteados ) (Bolinhos com recheio de cogumelos ) (Azeitona e tomate seco ) (Sanduíche mediterrâneo - pão focaccia recheado com queijo de castanha, tomate confitado e abobrinha assada ) (Vegetais assados ) (Rubacão - feijão verde, arroz da terra, cogumelos shitake e paris, tofu defumado, creme de castanha maturado, ervas e especiarias )

As postagens da rede social, até mesmo para um inveterado carnívoro, são sedutoras. Coloridas, lembram um mural de arte contemporânea. É que antes de se dedicar à vocação, Pablo formou-se em Artes Plásticas pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e trabalhou como fotógrafo, videomaker e desenhista. ‘Quando fotografo um prato ou algum ingrediente, meu principal objetivo é o de valorizá-los. Gosto de respeitar a cor de cada alimento e a força da comida. Não existe algo superior ou inferior, tudo é precioso’, diz ao explicar o ciclo de trabalho, que começa na escolha dos produtos orgânicos até chegar à beleza das fotografias.

Arte e comida, para ele, são a mesma coisa. Em ambas há entrega do espírito. A diferença está na intenção.

Quando desenha, explica Cordier, não pensa em quem vê. Já na culinária há o desejo de agradar o outro. Para além do respeito à estrutura de cada alimento, existe muito de intuitivo no ato de cozinhar.

Então, como seduzir com vegetais alguém que ama carne? Foi valendo-se do sentimento que Pablo montou o menu dessa reportagem.

Nos deparamos com uma escultura de cenoura macia e de talos crocantes (devorados sem cerimônia), requeijão cremoso de castanha e uma incrível pasta de lentilha e beringela defumada. Sob o arroz negro, um improvável purê de couve-flor cozida no leite de coco. Tudo saudável e de gosto apurado.

Cenoura assada, azeite de ervas, pasta defumada de lentilha e berinjela, citronete de manga, damasco e hortelã - Foto: Pablo Cordier @talococozinhavegana

Gordita inflada, creme de queijo de castanha, couve flor assada, milho tostado, broto de agrião - Foto: Pablo Cordier @talocozinhavegana

Eryngui ao vinho branco, tomate cereja confitado, arroz preto e purê de couve flor cozida no leite de coco - Foto: Pablo Cordier @talocozinhavegana





Assim é fácil ser vegano. Sem discurso chato e com leveza, o paladar só encontra o sabor, a potência de cada alimento, num jogo de sedução que é puro prazer.

Quem vive isso de perto é o sócio no projeto, o artista visual, João Oliveira. Ele diz que só sabe fazer molho de tomate, mas é um expert em comer. Como divide o apartamento com Pablo, tem o privilégio de provar todas as receitas ainda no ateliê.

Mundo fast food

Uma maneira de escapar dos produtos superprocessados, das gorduras ruins e da indústria de dietas, que elege ou recrimina, de uma hora para outra, determinados alimentos. Diante da rotina dura de trabalho, é mesmo um privilégio preparar a própria comida.

O que Pablo prega para a alimentação é muito maior que o menu de um restaurante. É dedicar-se a cozinhar para si e para os amores.

Uma experiência que suaviza o cotidiano e resgata o que há de mais nobre em cada um de nós.

Talo

