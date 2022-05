'A Bahia precisa viver um novo ciclo de industrialização do interior', afirma ACM Neto

Durante coletiva de imprensa realizada em Itabuna, no sábado (14), o pré-candidato ao Governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) defendeu a “industrialização do interior”. Para ele, esse é um importante movimento para garantir o desenvolvimento dos municípios do interior baiano e a geração de empregos.

“A Bahia precisa viver um novo ciclo de industrialização do interior, da mesma forma que aconteceu, de maneira muito forte, no período que Paulo Souto e César Borges governaram a Bahia”, disse.

“Chegamos, inclusive, ao auge quando iniciamos o parque automotivo do Norte e Nordeste do Brasil. Só que esse processo parou. As empresas começaram a fechar as portas, os investimentos começaram a ir para outros estados e nada foi feito para impedir esse movimento”, ponderou o pré-candidato.

ACM Neto também falou sobre a necessidade de discutir e definir as melhores iniciativas para implementar a geração 5G no Polo de Informática de Ilhéus. Ainda com foco na modernização da Bahia, o pré-candidato adiantou que pretende, caso seja eleito, construir hubs de tecnologia em cidades do estado.

“Nós vamos fomentar o crescimento e o desenvolvimento de start-ups para exportar conhecimento para o mundo”, destacou. “Eu fiz isso em Salvador, e quero levar para o interior. Para isso, é preciso ter um plano, uma visão regional, sabendo aonde queremos chegar, o que precisamos fazer, e em que tempo será feito. Foi assim que eu consegui tocar Salvador durante oito anos, e a gente mudou a realidade da cidade. A gente trouxe uma nova perspectiva para a capital, e pretendo trazer esse modelo de gestão para todo o estado”, afirmou.

“Nós temos, portanto, um estado com matriz econômica bastante diversificada, mas que precisa ser aproveitada e trabalhada”, finalizou.

Neste final de semana, ACM Neto visitou as cidades de Una, Itabuna e Itajuípe. As agendas aconteceram na sexta-feira (13) e no sábado (14). Desde 2021, quando iniciou o projeto Pela Bahia, o pré-candidato ao governo já caminhou por mais de 100 cidades baianas.