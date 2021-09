A base resolve: 'Um gol muito importante', festeja Mateus Moraes

Ele jogou improvisado e ainda assim foi o pratagonista do Vitória na 22ª rodada da Série B do Brasileiro. Na ausência de Roberto, suspenso, e Pedrinho, negociado com o Athletico-PR, o zagueiro Mateus Moraes foi o escolhido pelo técnico Wagner Lopes para suprir a lacuna da lateral esquerda diante do Operário neste sábado (4). E não é que ele roubou a cena? O prata da casa marcou o único gol do jogo e garantiu o primeiro triunfo rubro-negro como visitante nesta edição do campeonato.

Tem mais. O tento foi o primeiro do jogador de 20 anos como profissional. Após cabeceio na medida, Mateus Moraes viu a redonda encontrar a rede aos 39 minutos do primeiro tempo. Ninguém voltou a encontrar o caminho do gol e o jogo terminou em 1x0.

"Um gol muito importante. Sou grato a Deus pelo meu primeiro gol como profissional. Começamos bem, só ficamos afobados no último terço e erramos alguns pases", analisou Mateus Moraes em entrevista concedida ao SporTv no intervalo do jogo.

O triunfo no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná, foi um passo importante rumo à reabilitação no campeonato, mas não tirou a equipe da zona de rebaixamento. Invicto há seis jogos, o rubro-negro somou os mesmos 23 pontos do Vila Nova, mas como perde no número de triunfos (quatro contra cinco), ficou na 17ª posição. O adversário goiano é o 16º.

Mateus Moraes e todo o elenco do Vitória terão uma semana para trabalhar. O rubro-negro só volta a campo na sexta-feira (10), quando recebe o Remo, às 19h, no Barradão, em jogo válido pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro.