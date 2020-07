A. Brand se junta à BoBags e cria a Venda do Bem

nota 0

Uma amiga ligou para outra para dar os parabéns. A aniversariante, não contente, disse que só valia se ela postasse uma foto na rede social. De última!

O tie dye, literalmente, virou moda. E mais: tem gente usando a técnica para ajudar o próximo, fazendo camisas, e revertendo a renda para caridade.



Moda do Bem

Esta é a hora de se reinventar, unir forças e pensar em iniciativas inteligentes. A. Brand (abrand.com.br) está bem afiada a esses conceitos e demonstra isso ao se juntar à BoBAGS (bobags.com.br), plataforma de consumo consciente, numa ação beneficente bem pensada. Funciona assim: as peças novas da coleção de Inverno da marca carioca estão disponíveis para venda, com valor mais baixo e renda 100% revertida para a Instituição União Rio. É a batizada Venda do Bem, que faz todo sentido, especialmente neste momento de pandemia.

Nada básico

Cansou de fazer a linha minimalista? Então, joga aquela armação de efeito que o look se transforma na mesma hora. Rolou sentimento? Dá logo uma espiadinha neste par de óculos bafônico garimpado na lojinha virtual Rare Glasses (rareglasses.net). Preço: R$ 89,9.



O eleito

Tem calçado mais prático que a mule? O vixe amou esse achadinho da Ziovara (ziovara.com.br) que custa R$ 159,9. Desenvolvido em material sintético, se destaca pela fivela lacrativa que dá À peça aquela pegada western. Em tempo: o produto é vegan, sem origem animal. Um plus a mais, né mores?!



Fazendo arte

Está vendo esta camiseta? É criação da pequena Clara Ribeiro, de 11 anos, leitora da coluna e que enxerga na customização uma maneira de expressão e diversão. Ela resolveu ressignificar a camisa velha da mãe, usando fitas e sianinhas. Daí, surge uma nova arte e uma empreendedora mirim, já que a ideia deu vida ao projeto Totalmente Fashion. Através do site (totalmentefashion.wixsite.com), a pequena vende suas peças criativas. Mais informações: 988190899



Multifuncional

Tem um jardim em casa? Então, espera para morrer de amores pelo regador com estampa floral garimpado na Tok & Stok (tokstok.com.br). Mas a peça também pode cumprir um novo papel: basta treinar o olhar para ver o diferente. Que tal transformá-la em um vaso de flores? Fica a ideia. Preço: R$ 119,9