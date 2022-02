A caminho da Ucrânia, David se despede do Vitória: 'Gratidão'

Após 11 anos, o atacante David se despediu do Vitória. Formado nas divisões de base rubro-negras, o jogador de 22 anos foi negociado pelo clube com o Metalist, da Ucrânia, que adquiriu 80% dos seus direitos econômicos. O rubro-negro fica com 20%, útil em caso de venda futura.

No Instagram, David agradeceu o apoio que teve neste início de carreira.

"É com muita alegria que agradeço à torcida do ECV por caminhar ao meu lado e fazer eu chegar onde estou hoje. Tenho certeza que sem cada um de vocês não teria conquistado nenhuma das minhas vitórias. Obrigado Esporte Clube Vitória pelas oportunidades que você me proporcionou e pelas conquistas alcançadas durante esses 11 anos. Me despeço do clube com sentimento de gratidão", escreveu.

Detentor de 83% dos direitos econômicos de David, o Vitória receberá do Metalist 990 mil euros (cerca de R$ 6 milhões) à vista. O time ucraniano também pagará, em junho, o valor de 210 mil euros (cerca de R$ 1,3 milhão) pelos outros 17% que são divididos da seguinte forma: 7% dos agentes atuais do jogador e 10% do empresário Luciano Cortizo, que agenciou David no começo da carreira.

O jogador tinha contrato com o Vitória até dezembro de 2024. Revelado nas categorias de base, ele foi promovido ao elenco principal no ano passado. No total, David disputou 60 jogos e fez 11 gols pelo clube, entre estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.

Na temporada passada, o atacante começou como ponta e depois atuou como centroavante, sob comando do técnico Wagner Lopes nos últimos jogos do ano. Neste ano, David só vestiu a camisa vermelha e preta uma vez: no segundo tempo da derrota por 1x0 para o Jacuipense, no Barradão, na 3ª rodada do Campeonato Baiano.