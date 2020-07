A Casa Que Eu Quero: Feirão online de imóveis é prorrogado por mais 30 dias

O evento online A Casa Que Eu Quero, da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA), está fazendo tanto sucesso que os organizadores decidiram prorrogá-lo. O plano inicial era que o feirão imobiliário, lançado no dia 8 de junho, fosse encerrado nesta terça-feira (7), mas a iniciativa ficará disponível por mais 30 dias

Com uma plataforma digital e interativa, é possível negociar tudo pela internet. Dá para conversar com os corretores, tirar dúvidas, ver imagens e vídeos dos empreendimentos e negociar a compra do imóvel, sem precisar sair de casa. São mais de mil unidades à venda, entre apartamentos, lotes e villages. Os preços partem de R$ 129 mil e muitos oferecem até 90% de financiamento e 6 meses para começar a pagar a prestação.

Nesta segunda fase, participam 16 incorporadoras, reunindo 25 empreendimentos. Em Salvador, há unidades disponíveis nos bairros do Cabula, Cabula VI, Cajazeiras, Caminho das Árvores, Graça, Horto Florestal, Imbuí, Itapuã, Jaguaribe, Jardim Armação, Nova Brasília, Pituba, São Lázaro e Vila Laura.

A capital baiana, porém, não está só: o site também oferece imóveis em Camaçari, com Jardim Limoeiro; em Mata de São João, em Sauípe; e em Esplanada, na área de Baixio.

Desde o dia 8 de junho até a última sexta-feira (3), o feirão online já contabilizou R$ 10 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV), com uma média de 1.386 acessos por dia.