A Copa do Mundo da adivinhação tem o Brasil em final inédita

Mãe Zefinha de Ewá deu a ideia e nós, titulares absolutos do Alienados Fútil-Bol Club, o imbatível AFBC do Baixo Saboeiro, felizes habitantes das belas quadras pintadas do condomínio da alegria, já sabemos tudo sobre a Copa do Mundo.

Na leitura da combinação de 280 búzios, dá Brasil x Argentina na semifinal da competição a iniciar-se dia 20 de novembro com Catar x Equador, pela Chave A.

Quem quiser manter o sabor da surpresa não é obrigado a continuar lendo a coluna porque aqui você terá o serviço completo: a ansiedade já está de um jeito a não se conseguir pegar no sono.

Vamos passar direto para as oitavas de final: Senegal de Sadio Mané despacha Gales; o desafio seguinte é a Argentina porque os gardelitos de Lionel Messi vão eliminar a Dinamáquina toda enferrujada.

Eita jogão da zorra! Senegal x Argentina. Impossível pensar em outra coisa na vida a não ser neste confronto. O jogo da adivinhação não perdoou: La Albiceleste vai adiar o sonho senegalês de chegar mais longe e Mané voltará para ajudar as aldeias necessitadas de seu apoio.

Na sequência, tem Irã, o vingador do roubo de seu petróleo pelos anglo-saxões, contra a Holanda, há muitas copas já merecedora de ganhar a primeira estrelinha, embora pareça nem fazer questão, bastando ter o finório bom nos bares de Amsterdã, tá tudo certo pras laranjas.

A Holanda avança diante dos persas e vai se bater com a atual campeã, a França Preta de Mbappé, Pogba e N’golo Kanté, que despacha o México; difícil a pessoa verdadeiramente alienada perder este jogão: pode pegar desemprego, largar a crush, mas não deixa de ver a vitória holandesa.

#OrgulhoAlienado segue com Costa Rica – maior zebrona do mundo –, ao eliminar a Bélgica, e enfrentando o nosso scratch, cuja missão de despachar a africana Gana será cumprida, com a raça de Casemiro e a clarividência de professor Tite. Costa Rica x Brasil, dá Brasil, pai.

Croácia x Alemanha é outro jogão sem condições de deixar de assistir, com previsão de vitória croata liderada por Modric (favorito a monstro da Copa). Nosso Urukaya, a Celeste Olímpica bobmarleyana, vence o derradeiro africano, Camarões.

E passa pela Croácia, claro, pois um país com uma política pública com o perfil do Uruguai permite um fútil-bol mais relaxado, maneiro e tranquilo, aguardando o momento certo de baforar a meta da camisa quadradinha.

Semifinal da nossa Copa da Adivinhação: Argentina x Brasil e Holanda x Urukaya, certificando, assim, o conhecimento ancestral de Mãe Zefinha do Saboeiro, saravá, o Ifá juntou o amor pela redonda de quatro seleções tradicionalmente recheada de craques.

Tem mais previsão boa pra nós: o Brasil passa pelos gardelitos, não deu para ver se Neymar Jr. faz alguma coisa porque saiu uma bruma espessa da pedra referente ao garoto de Neymar Papai, mas Di María erra um pênalti e, na sequência, nós amarelinhos-pretinhos balançamos os cordéis.

Na outra semi, a Holanda deixa os celestes de cara e vence a finalíssima diante do Brasil, vice-campeão. Reinará a justiça de Sangô para Cróife, Neeskens, Gullit, Van Basten e tantos semideuses de um país já merecedor de um título mundial. Asé, mojubá!





Paulo Leandro é jornalista e professor Doutor em Cultura e Sociedade.