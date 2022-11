A Dama do Pagode denuncia episódio de racismo em shopping: 'Cansativo demais'

A cantora Alanna Sarah, mais conhecida como A Dama do Pagode, falou nesta sexta-feira (25) sobre um episódio de racismo que sofreu ao ser confundida com funcionária de uma loja em um shopping. Ela estava pagando compras ao lado da namorada, Gabriela, quando uma outra cliente atravessou a fila para perguntar se ela trabalhava no local e tirar dúvidas.

"A gente está cansada de chegar nos lugares e a farda dos funcionários pode ser rosa, a gente pode estar de camisa preta, branca, azul o que for, e as pessoas estão sempre confundindo a gente", disse ela, em uma série de stories emocionados. "A gente chegou na Adidas, eu com a camisa da Nike, a mulher chegou perto de mim e falou 'Você trabalha aqui, moça?'. Eu falei, moça, como eu trabalho na Adidas se estou com a camisa da Nike? Agora de novo a gente veio na loja da Puma. E o pior não foi nada, tinha uma fila de pessoas, eu já estava no balcão pagando, a mulher chegou perto de mim, passou toda fila, para me perguntar se eu trabalhava ali", disse ela.

A artista afirmou que a situação é recorrente e que ela tem até evitado ir a esse tipo de estabelecimento. "Uma coisa que já está cansativo demais, insuportável. Não tenho mais nem paciência de ir pra shopping. É uma parada que acontece diariamente e hoje doeu de verdade", disse, com lágrimas nos olhos.

Alanna ressaltou que não há problema nenhum em ser funcionário de lojas, mas questionou porque uma pessoa preta sempre é vista assim. "Não há absolutamente problema em ser funcionário de uma loja, em trabalhar dignamente, em fazer seu corre, ganhar o seu, sem passar por cima de ninguém. É trabalho como qualquer outro. O problema não é o trabalho, o problema são as pessoas que confundem a gente. As pessoas que trabalham têm farda, crachá. Por que toda vez que tem um preto dentro de uma loja tem que ser funcionário, não pode ser uma pessoa que ta comprando como você? Hoje eu realmente eu senti. Ela passou na frente de uma fila inteira e veio no balcão me perguntar se trabalho aqui", disse. "Venho passando por isso em vários shoppings, hoje foi a gota d'agua".

A artista não compartilhou onde foi o episódio. Depois, ela compartilhou comentários de pessoas que diziam viver a mesma situação sendo brancas. "Gente, tô começando a achar que tô exagerando, que não é possível uma coisa dessa não. Deve ser muito normal...", comentou.