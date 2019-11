A Dona do Pedaço: Kim fica com Téo no último capítulo

Monica Iozzi é Kim em A Dona do Pedaço

(Foto: Reprodução/TV Globo)

Nem Márcio (Anderson Di Rizzi) nem Paixão (Duda Nagle). No último capítulo de A Dona do Pedaço, novela das nove da Globo/TV Bahia, Kim (Monica Iozzi) ficará com Téo (Rainer Cadete). A informação é da colunista do jornal O Globo Patrícia Kogut.

Conforme a jornalista, tudo começará quando a empresária anunciar que se mudará para o Estados Unidos para agenciar celebridades internacionais, como Lady Gaga e Justin Timberlake. Pouco depois, ela convidará o fotógrafo para trabalhar com ela no exterior. Téo aceitará e os dois ficarão bastante próximos. No dia do embarque, ele falará com Kim sobre o futuro:

- Estou muito entusiasmado, vou fotografar a galera mais importante do mundo.

- Téo, tem que se superar. Ser o melhor.

- Eu vou ser o melhor. Mas Kim, e nós?

- Nós o que, honey? - perguntará Kim, sem entender.

- A gente tem se aproximado muito esses dias.

- Você está falando de um jeito, com aquele olharzinho sinistro, como se tivesse intenções.

- Eu tenho intenções.

Kim não acreditará em Téo e lembrará que ele só tinha olhos para Josiane (Agatha Moreira).

- Antes mesmo da Jô, eu te achava interessante. Especial - responderá ele.

- Especial, my best? Gostei. Sou especial.

- Mas você nunca me deu bola. Agora que vamos juntos para um outro país, podemos nos aproximar mais.

- What? Nos aproximar?

- Tenho chance?

- Se você for tão bom de cama como é de câmera, eu topo - dirá ela, beijando Téo.

Ainda de acordo com Patrícia Kogut, as cenas irão ao ar nesta sexta-feira (22), no último capítulo da obra. Também no fim da novela, Maria da Paz (Juliana Paes) e Amadeu (Marcos Palmeira) terão outra filha. Já Régis (Reynaldo Gianecchini) se tornará evangélico e viajará para uma missão religiosa com Josiane. E Fabiana (Nathalia Dill) voltará para o convento.