A Dona do Pedaço: Maria da Paz e Amadeu salvam a vida de Chiclete

(Foto: Divulgação)

Nos próximos capítulos de A Dona do Pedaço, Camilo (Lee Taylor) tenta matar Chiclete (Sergio Guizé). O investigador atropela o rival, que fica caído, com duas costelas fraturadas. O pior só não acontece porque Maria da Paz (Juliana Paes) e Amadeu (Marcos Palmeira) chegam ao local e o levam imediatamente para o hospital. A boleira se surpreende com o ocorrido.



"Meu Deus, como aconteceu isso com ele?”, questiona Maria da Paz, seguida por Amadeu: "Foi um atropelamento. Você conhece alguém que teria algum motivo pra atropelar o Chiclete?”.

Os dois ficam com a pulga atrás da orelha, mas nem desconfiam do verdadeiro autor do crime. No hospital, já em recuperação, Chiclete recorda o que viveu para Vivi (Paolla Oliveira), de quem está separado:

"Eu ia atravessar a rua… tava vazia… de repente um carro apareceu do nada… e me jogou na sarjeta. Mas não sei por que isso te interessa”.

Em seguida, ele avisa que não quer ficar sob os cuiidados da digital influencer. "Eu prefiro que a Maria da Paz me ajude. Não quero dar trabalho. O brinquedinho deu defeito, Vivi. Mas não precisa consertar. Pode voltar pra sua vida, quem sabe cê arruma até um novo brinquedinho?”, ironiza.