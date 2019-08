A 'era' Osmar Loss no Vitória: 75 dias e Z4 inseparável

Ao anunciar a demissão do técnico Osmar Loss do Vitória, na noite de domingo (4), o presidente Paulo Carneiro declarou que “infelizmente o resultado venceu o processo num clube que atravessa a pior crise da sua história”.

O CORREIO destrinchou os números de Loss no clube e, de fato, os resultados em campo jogam contra o treinador. Por isso, Osmar Loss passou apenas 75 dias no Vitória. Está na média do clube em 2019: Cláudio Tencati ficou 61 e Marcelo Chamusca, 102 dias. Chamusca, no entanto, trabalhou na pré-temporada e só comandou o primeiro jogo depois de 49 dias no cargo.

Loss assumiu o rubro-negro entre a 4ª e a 5ª rodadas, com o time em 17º lugar e a um ponto do 16º colocado, na época o Operário-PR. Sai em 19º e com dois pontos de diferença para o São Bento, primeiro time fora do Z4.

A zona de rebaixamento foi companheira inseparável. Nas dez rodadas com Loss, o Vitória ocupou o 17º lugar uma vez; ficou quatro vezes em 18º; duas em 19º; e três em 20º.

Com o treinador, o Leão venceu duas partidas, empatou duas e perdeu seis, a última por 1x0 para o Brasil de Pelotas, fora de casa, estopim da demissão. Um aproveitamento de 26,6% dos pontos disputados.

Ao todo, oito gols marcados e o dobro de sofridos, 16. A derrota mais impactante foi por 3x0 para o Oeste, pela 8ª rodada da Série B, no dia 11 de junho. Os triunfos foram por 2x0 sobre o Criciúma e 2x1 na Ponte Preta, justamente nos dois últimos jogos que comandou no Barradão, pela 10ª e 12ª rodadas.

O elenco rubro-negro está de folga nesta segunda-feira (5) e voltará aos treinos na terça. O próximo jogo é sábado (10), às 19h, contra o Paraná, no Barradão, pela 15ª rodada. A ideia da diretoria é que, até lá, o clube já tenha um novo treinador. Até o momento, não foi anunciado um técnico interino.

Jogos de Osmar Loss no Vitória:

Atlético-GO 1x1 Vitória

Vitória 0x2 Bragantino

Sport 3x1 Vitória

Oeste 3x0 Vitória

Vitória 0x1 Cuiabá

Vitoria 2x0 Criciúma

Londrina 3x1 Vitória

Vitória 2x1 Ponte Preta

Figueirense 1x1 Vitória

Brasil 1x0 Vitória