À espera de 6 mil baianos, INSS prorroga prazo de agendamento para perícia médica

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) prorrogou o prazo de agendamento da perícia médica para os beneficiários que recebem o auxílio por incapacidade temporária - antigo auxílio-doença - e não realizam o procedimento há mais de seis meses. Antes, os segurados teriam até esta quinta-feira (11) para agendar o procedimento. Por conta dos feriados e pontos facultativos recentes, o prazo foi ampliado até a próxima sexta-feira (19).

Uma boa notícia para os 6.250 baianos que estão na lista dos convocados que precisam realizar o agendamento e não o fizeram até agora. Ao todo, 6.885 segurados da Bahia foram chamados para o procedimento em setembro, mas apenas 601 realizaram a perícia e 34 agendaram.

Chefe da divisão de cadastro do INSS na Bahia, Marcelo Caetano afirma que o número está muito aquém do ideal e que isso preocupa o órgão.

"Esse número de agendados está muito abaixo do que o projeto propõe. Esperamos que, com essa prorrogação e o prazo findando, as pessoas procurem agendar para evitar a suspensão do benefício porque só o ato de agendar impede isso. Quem agendar e não fizer a perícia antes do dia 19, não perderá o benefício”, ressalta.

A convocação para o agendamento, que foi feita em setembro, é parte de uma operação do órgão que pretende verificar possíveis irregularidades. Até por isso, quem não agendar pode não ver a cor do benefício já no próximo pagamento, como explica Caetano.

"Não agendando, as pessoas convocadas podem perder o benefício já na próxima competência. Ou seja, nós estamos em novembro, então o pagamento referente a esse mês já poderá ser suspenso", conclui.

Para que serve a perícia médica?

Observar a condição de cada segurado, dando o encaminhamento técnico e qualificado;

Estabelecer uma data de cessação futura, para acompanhamento permanente, de acordo com a manifestação do segurado;

Transformar em aposentadoria por invalidez, quando constatada a total impossibilidade de recuperação;

Encaminhar ao processo de reabilitação profissional ou mesmo cessar o benefício nos casos em que constatada a plena recuperação da capacidade laboral.

Como agendar

É preciso agendar uma perícia médica por um dos canais de atendimento do INSS, sendo eles o aplicativo ‘Meu INSS’, o site e o telefone 135.

Pelo Meu INSS, basta fazer o seguinte:

1. Faça o login no Meu INSS

2.Clique em "Do que você precisa?", escreva "Agendar Perícia" e, em seguida, em "Novo Requerimento"

3. Escolha entre "Perícia Inicial", se for a primeira vez, ou "Perícia de Prorrogação", se já estiver em benefício

4. Siga as orientações que aparecem na tela

5. Informe os dados necessários para concluir o seu pedido

