A Fazenda 12: Lipe Ribeiro, Tays Reis e Victória Villarim estão na roça

Lipe Ribeiro, Tays Reis e Victória Villarim protagonizarão a sétima roça de "A Fazenda 12", da RecordTV. Os três disputam através do voto popular a permanência no programa e hoje um deles deixará o reality.

Jakelyne Oliveira conseguiu escapar da berlinda e ainda se tornou a nova fazendeiro da casa. A modelo superou Lipe e Tays em uma disputa realizada na quarta-feira.

A roça começou a se formar quando após Biel obter o 'poder da chama vermelha', que dizia que o fazendeiro ganharia R$ 20 mil caso deixasse o dono do poder ser o primeiro a votar. Juliano topou o acordo e o funkeiro mandou Lipe para a berlinda. Já Victória Villarim foi a mais votada da casa, recebendo 6 votos.

Seguindo o regulamento do reality, o peão que recebe mais votos do grupo, deve puxar uma pessoa da baia para a zona de risco e Vic puxou Jakelyne Oliveira. Victória tinha o 'poder da chama vermelha' dado por Biel e salvou Tays Reis, que tinha sobrado no 'resta um', da berlinda, indicando em seu lugar Raissa Barbosa.

Troca na roça: sai Raissa e volta Tays Reis

Mas uma reviravolta mudou tudo. No início da tarde desta quinta, Marcos Mion entrou em contato com a casa e avisou que o 'poder da chama vermelha' tinha sido anulado. Com isso, Tays Reis - que estava na quarta vaga da roça, voltou a ocupar o lugar, que era de Raissa Barbosa.

Segundo o apresentador, ao assistir as imagens do programa de ontem, a produção viu trechos no qual Biel desrespeita as regras do reality ao tentar informar para Vic o teor do poder.