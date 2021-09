A Fazenda 13: Nego do Borel tem ataque de fúria e assusta peões

O cantor Nego do Borel teve um ataque de fúria durante a madrugada deste sábado (18) no reality A Fazenda. Depois da confusão, a baia foi cancelada.

Uma suposta conversa do cantor com alguém da produção circulou. Nele, o participante parece receber um alerta. Ele não gostou e jogou objetos contra a parede, assustando o cavalo que estava próximo.

"Engraçado, né, essa p... Vocês falam que a gente é livre, e a gente é livre desse jeito, né? Tá bom, valeu. Valeu", responde Nego do Borel.

A cena aconteceu depois do funkeiro tentar beijar a modelo Dayane Mello, que deu um selinho nele, mas negou o beijo.

Nego do Borel andou revoltado e chegou a dar um murro na parede. Dayane questionou o que tinha acontecido. O funkeiro seguiu jogando objetos na parede. Outros participantes tentaram acalmá-lo, que xingava e dizia que estava "tranquilo" ao mesmo tempo.

A produção do reality cortou a câmera, mostrando o lado externo da baia, que estava vazio. Horas dpeois, foi anunciado que a baia havia sido encerrada. A nova baia será formada amanhã a tarde durante a Prova de Fogo, que vale o poder do lampião, importante para a formação da roça.

O assunto foi parar nas redes sociais, com usuários pedindo a expulsão de Nego do Borel do reality.

Desabafo de Duda

Ex-noiva de Nego do Borel, Duda Reis falou das experiências violentas que teve com o ex e disse que a cena no reality era uma pequena amostra de como o cantor se comportava com ela.

"Vocês tiverem um leve spoiler (cortado) de um mini surto do agressor", escreveu Duda, em seu perfil no Twitter. "Imaginem os grandes surtos? Os grandes eram em mim mesmo, no meu corpo. Assim como fez com outras duas ex-namoradas diferentes", afirmou.

"Todas (as ex) morriam de medo do mesmo, ele é isso, explosivo e instável", continuou ela, que ontem criticou a Record por convidar Nego do Borel para o reality.

"Hoje Nego do Borel foi indiciado por violência doméstica contra mim. Acho que vocês precisam saber, principalmente quem duvida da palavra da mulher e sempre a coloca em questão", escreveu ela ontem.

Duda e Nego do Borel terminaram o relacionamento em dezembro de 2020. Depois, a modelo registrou um boletim de ocorrência contra o cantor na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em São Paulo. Ela diz que foi vítima de estupro e ameaças.

A defesa do funkeiro confirmou que ele foi indiciado, mas afirmou que foi por "lesão corporal devido a perturbações psíquicas".