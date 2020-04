A força das picapes: segmento representa 12,9% das vendas no país

A expansão do mercado de utilitários esportivos vem mudando o cenário automotivo em todo o mundo. No Brasil, essa categoria sufocou as vendas das peruas, hatches médios e minivans, além de ter abalado as vendas dos sedãs médios. Entre outros modelos, deixaram de fazer parte do portfólio brasileiro carros como Fiat Palio Weekend, Ford Focus e Renault Fluence.

Mesmo com todas essas modificações um segmento se mantém estável, o de picapes. Em 2015, essa categoria representava 12% das vendas de automóveis e comerciais leves no país, passou para 13,2% em 2016, 13% em 2017, 13,2% em 2018 e 12,9% no ano passado.

Esse percentual correspondeu ao emplacamento de 342.804 veículos em 2019, sendo que 76.223 foram da Strada e 65.566 foram da Toro. Ou seja, 141.789 das picapes, mais de 40% das vendas da categoria, foram de modelos da Fiat. Em seguida aparece a Volkswagen, que somou 61.181 unidades: 42.270 da Saveiro e 18.911 da Amarok. A Chevrolet emplacou 44.685 picapes, 32.161 S10 e 12.524 Montana. Já a Toyota teve 40.419 unidades da Hilux licenciadas no último ano.

A VERSÃO RADICAL

A Ranger tem crescido entre as picapes médias, foi a única entre elas a ganhar participação de mercado no ano passado, e a Ford quer mais. A empresa começou a comercializar essa semana a versão Storm, que poderá ser comprada online nesse momento. Entre os diferenciais estão a grade dianteira, estribos laterais, santantônio de aço tubular, alargadores de para-lamas e lanterna traseira inspirada na versão Wildtrack, que é vendida na Ásia e na Europa. Com visual esportivo, ela conta com o motor Duratorq turbodiesel de cinco cilindros com 3.2 litros (200 cv), transmissão automática de seis velocidades e tração 4x4. A Ranger é a única com cinco anos de garantia e o preço é competitivo: R$ 150.990.

A Ford apresentou uma nova versão para a Ranger, a Storm

(Foto: Divulgação/Ford)



LANÇAMENTO ADIADO

Para esse semestre era esperada a chegada da nova geração da Strada, líder absoluta entre as picapes pequenas. O lançamento estava previsto para essa semana, mas a pandemia do coronavírus obrigou o adiamento para o segundo semestre. Andei no veículo em fevereiro e o material que estava embargado foi liberado na terça-feira, dia 7, quando publicamos no site do CORREIO - um dos poucos veículos que tiveram contato com a Strada 2021.

(Fotos: Studio Cerri/Divulgação)

COMO FICOU A STRADA

A Strada agora segue as linhas da Toro, bem sucedido projeto lançado em 2016. Internamente utiliza componentes do subcompacto Mobi, uma decepção para quem acreditava em um compartilhamento de peças com o Argo. Mas a picape evolui bastante em diversos aspectos. A carroceria ganhou mais aços de ultraresistência e a dirigibilidade melhorou muito. A adoção de assistência elétrica para a direção, que facilita as manobras em baixa velocidade e transmite firmeza em alta, é um dos pontos altos. A suspensão, que na traseira teve o eixo em ômega atualizado e continua utilizado feixe de molas, foi aprimorada.

Na cabine dupla a caçamba leva até 844 litros (Fotos: Studio Cerri/Divulgação) O interior tem componentes do Mobi e do Uno A conexão com CarPlayeAndroid será sem fio

NOVAS CONFIGURAÇÕES

Com cabine simples ou dupla, agora com quatro portas, a picape contará inicialmente com o motor 1.4 Fire (88 cv) e 1.3 GSE (109 cv) e transmissão manual de cinco velocidades. Transmissão CVT e o aguardado propulsor turbo devem chegar ano que vem. Os preços das três versões (Endurance, Freedom e Volcano) ainda não foram divulgados.

SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

Empresas especializadas em manutenção e concessionárias estão trabalhando em regime especial durante a quarentena. As revisões e outros serviços devem ser programados com antecedência para que não haja aglomeração de pessoas. Se você se sente necessidade, pode fazer agora. Caso contrário, diversas marcas estão ampliando a cobertura das garantias.

ANÁLISE DO FLUXO

De acordo com dados do Vehicle Artificial Intelligence (VAI), sistema de conectividade automotiva da Wings, 84% dos usuários da tecnologia reduziram seus hábitos de uso semanal do carro durante o mês de março. Na amostragem com de 1.435 veículos na última semana do mês, entre os dias 25 e 31, o tempo médio do brasileiro ao volante foi 58% menor, por exemplo, ao registrado de 3 a 10 de março, antes das medidas de isolamento social. No total, a média de minutos gastos no carro por dia caiu de 125 para 52.

APOIO AOS CAMINHONEIROS

A rede de concessionárias VW Caminhões e Ônibus está unida no combate contra a Covid-19 em todo o Brasil. A Bravo, que representa a empresa na Bahia, também faz a sua parte: somou forças com a Polícia Rodoviária Federal para distribuir 600 kits de lanches diariamente nos postos de Simões Filho e Feira de Santana, ambos bem próximos a suas instalações. No pacote estão também água mineral, frascos de álcool gel e folhetos explicativos.

(Foto: VWCO/Divulgação)

RETOMADA

Algumas marcas já estão prevendo a retomada da produção no Brasil. A Toyota anunciou que pretende colocar suas quatro fábricas no país em operação dia 22. Já a Renault espera reabrir sua unidade no Paraná dia 4 de maio.

LIMPEZA

É sempre bom lembrar que é importante o uso de álcool gel em algumas partes do carro: maçanetas (externas e internas), volante, manopla de câmbio, comandos de vidros, trava das portas e apoio de braço. No som ou central multimídia, use álcool isopropílico.