'A gente construiu o resultado', diz Gilberto após triunfo de 3x0

Diante do Flamengo neste domingo (4) o Bahia fez mais do que um 3x0. Acabou com um jejum incômodo de sete jogos sem vencer retomou duas posições na tabela, indo para a 10ª posição, um ponto atrás do sexto colocado.

Mas teve mais. Simbolicamente, o Esquadrão acabou com outro jejum, o de não ter marcado um gol sequer nas últimas quatro partidas. E essa correção veio com juros: três gols de Gilberto, artilheiro da equipe na Série A com cinco gols.

“Primeiro de tudo tenho que agradecer a Deus. Não teve nenhuma falha de adversário hoje (diante do Flamengo). O que teve foi o nosso time, que é apto a fazer o que fez. Sabemos que a gente pode contra-atacar bem, movimentar muito bem na frente. A gente construiu esse resultado”, disse o atacante.

O último gol do Bahia antes da goleada havia sido do próprio Gilberto. Foi no 1x1 com o Grêmio, no dia 10 de julho, em Porto Alegre, pela Copa do Brasil.

Aquele gol contra o Grêmio saiu numa jogada de Artur. A tabelinha de sucesso repetiu-se neste domingo, quando Gilberto lançou o camisa 98 em contra-ataque após escanteio e disparou para receber de volta cara a cara com Diego Alves.

Artur também comemorou o fim do jejum de triunfos e de gols neste domingo: “A gente vinha fazendo bons jogos, mas diante de uma equipe qualificada como a do Flamengo é sempre muito importante. A gente se expôs mais no primeiro tempo e conseguiu fazer três gols. Depois, no segundo tempo, conseguimos segurar a vantagem”.

O Bahia volta a campo no domingo (11), às 16h, diante do Palmeiras, no Allianz Parque. O técnico Roger Machado não contará com o atacante Fernandão, expulso no final do duelo com o Flamengo.