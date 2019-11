'A gente pensa em vencer todos os jogos', garante volante Ronaldo

O duelo do Bahia contra o Goiás, neste domingo (24), às 16h, no Serra Dourada, marcará a segunda partida seguida que Ronaldo será titular. No jogo anterior, contra o Palmeiras, o volante tinha ficado com a vaga de Guerra, que não podia enfrentar o clube que o emprestou. Desta vez, ficará no time por causa da saída de Flávio, suspenso.

"Cada um buscando o seu espaço, eu também buscando o meu. Durante o campeonato, diversas vezes a gente vem oscilando, joga um uma hora, em outra, joga outro. Mais uma oportunidade para estar mostrando e estar ajudando o Bahia para tentar esse objetivo que a gente acredita", comentou Ronaldo.

O volante tem 11 jogos pelo tricolor no ano. Nesta nova oportunidade, quer ajudar a acabar com a má fase do time - que está sem vencer há sete partidas, somando três empates e quatro derrotas.

"Restam poucos jogos, e a gente pensa em vencer todos para estar lá em cima. Jogo importante, confronto direto e vamos buscar o triunfo", garante Ronaldo, confiante no triunfo. "Campo bom de jogar, a gente tem uma vantagem à frente deles e vamos com tudo para ter mais pontos e chegar ao nosso objetivo", falou o volante, referindo-se à classificação à Copa Libertadores.

A cinco rodadas do final do campeonato, a chance do Bahia conquistar a vaga na Libertadores 2020 é remota. A equipe está em 9º lugar com 44 pontos, seis a menos que o Internacional, que no momento encerra a zona de classificação, em sétimo lugar. Se o Flamengo for campeão da Libertadores neste sábado, contra o River Plate, o atual G7 se tornará G8. Nesse caso, o Corinthians é o 8º colocado, também com 50 pontos.

O Bahia fez o último treinamento no CT do Atlético Goianiense. O técnico Roger Machado focou o trabalho em bolas paradas. Élber, que chegou a preocupar após desfalcar três treinos, voltou a ir a campo, assim como já tinha feito na véspera.