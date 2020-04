A interceptação dos respiradores baianos

A sexta-feira (3) começou com a notícia de que uma carga de 600 respiradores comprados pela Bahia junto à China acabou tendo o envio cancelado quando já estava na metade do caminho. O repórter do Correio* Vinícius Harfush conta essa história ao apresentador Ivan Dias Marques e aos ouvintes do OQABQS. Confira:

SALVADOR UNIDA

