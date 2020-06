A logística e #FiqueEmCasa

O Dia Mundial da Logística, celebrado em 6 de junho foi escolhido em homenagem ao Dia D (Operação Overlord). Considerada a maior operação logística realizada, Overlord teve como objetivo disponibilizar os meios necessário para o sucesso das Forças Aliadas na ação que marcou o início da vitória da democracia sobre as Forças Autoritárias durante a Segunda Guerra Mundial.

Ao longo da história, a logística mostra-se como fator essencial para manutenção da liberdade e da democracia. Na atual situação, a principal ação para a desaceleração da onda de contaminação pela covid-19 é a campanha mundial do “Fique em Casa”. Essa ação gerou uma revolução na cultura de muitas pessoas e de vários empreendimentos. Muitos desses negócios foram impedidos de funcionar, o que gerou a necessidade de adaptação para atender às expectativas dos clientes e, principalmente, sobreviver à crise.

Desta forma, a maioria adotou a fórmula cantada por Milton Nascimento que diz: “(...) tem de ir aonde o povo está”. Muitos empreendimentos de todos os portes, formais ou informais, passaram para o e-commerce.A adoção dessa medida de forma prematura gerou alguns equívocos do tipo cancelamento do pedido, pedidos incompletos ou produtos com avarias. Entretanto, ao longo do tempo, esse sistema está sendo aperfeiçoado, em particular os serviços de entrega ou a atividade Logística.

Utilizada por todos, porém muitos não sabem o que é “Logística” e nem qual o primeiro momento do dia que se a utiliza? Normalmente, o primeiro momento do dia que se usa a Logística é na higiene pessoal ou no desjejum, pois tem-se que ter o que se quer, no momento e no lugar certo para realizar essas ações e iniciar o dia. E a Logística é isso. Disponibilizar o que se quer, quando se quer e no local em que se quer.

Apesar de parecer óbvio e simples, essas ações não são fáceis como parecem. Para atender às expectativas do cliente é necessário planejamento, implementação e controle de ações, por meio do processamento do pedido, da gestão de estoque e do transporte.

Hoje a humanidade está envolvida em um conflito mundial, que não é bélico, mas é contra um inimigo invisível. Contudo, são nas ameaças que surgem as oportunidades com as mudanças de comportamentos, rotinas e culturas. Neste contexto, os profissionais de Logística continuam a promover saúde, segurança, qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável ao atender às necessidades e desejos da população, adequando-se ao cenário da 4ª Revolução Industrial, utilizando o ciberespaço, a inteligência artificial, a Internet das coisas, blockchain e outras ferramentas.

Então, se possível, “FIQUE EM CASA”, mas não se esqueça que para sua permanência em seu lar é necessário que a Logística faça a sua parte.



Salomão Santana é professor dos cursos de pós-graduação e graduação da Unijorge e membro do Conselho de Defesa da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Condefesa/FIEB)