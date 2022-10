A menos de um mês do Enem: veja o que fazer na reta final de preparação

Faltando menos de um mês para o início do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, que acontece em 13 e 20 de novembro, o coração do estudante começa a disparar, chega a sensação de que não estudou nada e se intensifica o medo de “dar um branco”.



Só na Bahia, 260.311 candidatos se inscreveram para esta edição. Ao todo, foram 3.396.632, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Mas, afinal, o que candidatos devem fazer no remate para o vestibular? Especialistas na área de educação indicam que o método muda conforme o desempenho do aluno durante todo ano.

Diretora pedagógica do curso Os Aprovados, Naíce Oliveira detalha que, para quem estudou o ano inteiro, é hora de descansar e revisar o conteúdo através de simulados e listas de exercícios. Neste momento, ela indica fazer um “mix”, como assistir um filme para se entreter, mas ao mesmo tempo pensar como a obra pode servir de repertório para a prova.

“Trazemos aula com música didática de relaxamento para o aluno na reta final. No dia 5 [de novembro] teremos um aulão ao ar livre em Pituaçu também”, exemplifica. “Vindo de uma pandemia, as questões da ansiedade têm se acentuado. [Os candidatos] tendem a ter nervosismo, crise de ansiedade, pânico. Tentamos contornar esse momento de ansiedade através do pensamento, como ao fechar os olhos, respirar e se transportar a algo que os dê segurança, [pode ser] uma viagem, relacionamento”, acrescenta.

Para quem procrastinou, a diretora diz que ainda há salvação, mas o trabalho será em dobro. “Pode sim alcançar o sucesso, não é o ideal que indicamos, é importante que venha ao longo do ano dividindo tempo entre revisões, estudos e simulados. Mas quem deixou para o final, se intensificar, ainda há solução”, afirma.

É o caso da jovem aprendiz Larissa Ribeiro, 19. Ela conta que estava focada para o Enem desde o início do ano, porém, quando começou a trabalhar a rotina de estudos desandou. Às vésperas da prova, Larissa segue o cronograma que montou só quando pode. “Eu esperava estudar bastante nesse ano e passar nesse [Enem]. Mas pelo visto não é isso que vai acontecer”, lamenta. Embora as expectativas estejam baixas, a jovem pretende continuar estudando e adaptar a rotina no próximo ano.



Habilidades

Além da preparação geral, há habilidades específicas requeridas durante os dois dias do Enem. Os participantes fazem provas de quatro áreas de conhecimento. No primeiro dia, são duas: linguagens, códigos e suas tecnologias e mais ciências humanas e suas tecnologias; já no segundo dia, mais duas: ciências da natureza e suas tecnologias e mais matemática e suas tecnologias. Somadas as quatro áreas, serão 180 questões objetivas. Os candidatos também são avaliados por meio de uma redação, no dia inicial.

Para a professora de redação, Mariana Carreiro, o texto escrito é o fator que costuma alavancar a nota final. Nas provas objetivas, uma boa nota final alcança por volta de 700 pontos - mesmo o valor máximo sendo 1000 - já na redação, é mais comum encontrar candidatos com notas superiores a 900, ela explica.

A redação, portanto, precisa ser a atividade a ser bem feita no dia. Mariana orienta que primeiro é importante identificar o tema e sublinhar as palavras-chave para não cair no tangenciamento ou fuga total do tema. Depois, é fazer projeto de texto já tendo prontos os conectivos a se usar e partir para esqueleto do texto com argumentação e repertório.

Na argumentação, inclusive, a atenção deve ser redobrada. “A galera vem com histórico de que competência 1 é bicho de sete cabeças. Concordo. Mas além da 1 tem a 3 [redação é avaliada por cinco competências] que vai avaliar lacunas argumentativas”, diz. Depois disso, basta partir para o rascunho e escrita do texto oficial. O ideal é que se faça tudo em até 1h30.

“É importante revisar competências, repassar caderno com repertório e montar projeto de texto”, sugere a professora Mariana.

Uma área que casa com a redação é a de ciências humanas. Segundo o professor de história César Augusto, quanto maior a base em história, mais o participante poderá desenvolver repertório sociocultural no texto. A melhor forma de se preparar é estudar história geral e do Brasil, além de acompanhar temas da atualidade através de jornais. A multidisciplinaridade é fundamental.

“Aluno que não tem conteúdo vai perder questões básicas. Por exemplo, [quanto à] guerra da Ucrânia, o Enem pode cobrar a guerra ou República Soviética”, associa o professor de história.

A multidisciplinaridade também está presente no segundo dia de prova. O professor de química e matemática Eric Barretto explica que o caderno de ciências da natureza mescla as competências de química e física, por exemplo. Eletroquímica - oxidação, redução, pilha e bateria - e funções inorgânicas são temas recorrentes.

Já matemática requer aplicação das operações básicas. “Vai facilitar bastante a vida trabalhar com fração, probabilidade, porcentagem, razão”, garante. Para Barretto, o que coloca um candidato à frente do outro é o desempenho em matemática em razão das questões mais fáceis, que alavancam a somatória dos pontos.



Relembre passo a passo para realizar suas provas ‘numa boa’

Qualquer pessoa que já concluiu o ensino médio ou está concluindo a etapa pode fazer o Enem para ter acesso à educação superior. As inscrições para participar desta edição finalizaram em 21 de maio e a taxa de pagamento - para os que não conseguiram isenção - em 27 do mesmo mês. Três semanas antes da prova, o usuário já pode acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição por meio da página do participante, que informa o número de inscrição, datas e horários do exame, além do local de prova.

No dia, é obrigatório ter em mãos documento de identificação original, válido e com foto, de acordo com os editais da edição, e caneta esferográfica transparente com tinta na cor preta. É recomendado também que o estudante leve lanche, água e o cartão de confirmação da inscrição. O edital prevê utilização de máscaras de proteção contra a covid-19. No entanto, o uso está liberado em localidades onde não haja decreto obrigatório.

A abertura dos portões será às 12h, com fechamento às 13h. O início das provas nos dois domingos (13 e 20 de novembro) será às 13h30, com término até 19h - no primeiro dia - e 18h30 - no segundo - conforme horário de Brasília. O Ministério da Educação (MEC) não divulgou a data do resultado do boletim de desempenho individual, mas a expectativa é que saia nas primeiras semanas de janeiro.

O Inep informa que as notas do Enem podem ser usadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni). Elas também são aceitas em mais de 50 instituições de educação superior portuguesas. Além disso, os participantes do Enem podem pleitear financiamento estudantil em programas do governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Confira as principais dicas para reta final para o ENEM:

- Manter os estudos com revisões e simulados, mas desacelerar a rotina com foco no ENEM

- Continuar escrevendo redação por ao menos uma vez na semana

- Ter estilo de vida saudável, com oito horas de sono, refeições contínuas e exercícios físicos

- Tirar dúvidas finais com professores e não se prender em temas com muita dificuldade

- Separar momento para entretenimento ou sair com amigos



