A origem da gravura surge com a impressão

A gravura de forma tradicional se inicia sobre uma matriz de madeira, metal ou pedra. A gravura tem três estágios na confecção, cria-se sobre a matriz com instrumentos e técnicas caracterizantes, depois se entinta a matriz e posteriormente vem a impressão, numa prensa ou de forma manual. Gravuras são originais múltiplos, as imagens saídas de uma matriz única podem ser reproduzidas em varias impressões, quantas o artista queira e cada reprodução numerada é uma obra de arte. A grande vantagem da gravura é ser um múltiplo que tem preço bem acessível, podendo ser consumida por muitos apreciadores ou colecionadores.

O material da matriz artesanal pode variar muito e classifica o tipo de gravura.

A gravação da imagem é um processo de incisão, podendo ser em horizonte quando o sulco recebe a tinta que aparece como positivo no produto final e ainda em relevo quando a superfície em alto relevo recebe a tinta, e o sulco aparece em negativo, sem a presença da tinta. A transferência da imagem para um tipo de suporte como papel ou tecido é de cuidadoso fazer, que qualifica ou não a artesania do artista.

O Brasil foi um dos países que mais se destacou em gravura nos anos 60 e 70 e teve representantes premiados em certames internacionais, de grande prestígio. Eram essencialmente gravadores Oswaldo Goeldi (1895–1961), nosso maior gravador; Lívio Abramo (1903-1992), Marcelo Grassmann (1925-2013), Evandro Carlos Jardim (1935 ), Carlos Oswald (1882-1971), Lasar Segal (1891-1957). Destacaram-se no Brasil instituições especializadas na técnica: Clube de Gravura de Porto Alegre, dirigido por Carlos Scliar (1920–2001), que se exercitava com temáticas sociais e políticas. Ainda o Ateliê Coletivo, criado e dirigido por Aberlado da Hora (1924-2014), em Recife, que produzia, sobretudo, xilogravuras, inspiradas na cultura popular nordestina.

Em termos históricos, a gravura era executada com objetivos documentais, comerciais e artísticos. Documentais, se prestavam a registrar a realidade, um papel desempenhado hoje pela fotografia. Comerciais usadas para rótulos, impressões para propagandas. Artísticos quando o indivíduo buscava resultados estéticos.

A origem da gravura surge com a impressão. A primeira xilogravura com datação é de 1423, uma imagem de São Cristóvão, guardada com grande cuidado em Manchester, Inglaterra.

A gravura não só consolidou um enorme mercado no século XV, divulgando imagens religiosas, cartas de baralhos, selos, rótulo de produtos, jornais e livros, como até hoje nos surpreende com a alta qualidade de artista gravadores.