'A prefeitura não está no Centro da cidade, mas nos 163 bairros', diz ACM Neto

É do seu gabinete, no Palácio Tomé de Souza, no Centro de Salvador, que o prefeito ACM Neto, assina documentos, leis, decretos e toma várias decisões para a cidade. Nesta quinta-feira (18), o cenário foi outro. O Gabinete da Prefeitura em Ação desembarcou na região administrativa de Itapuã. Uma série de ações municipais foram realizadas ao longo do dia na região. As atividades foram iniciadas na Escola Municipal Célia Nogueira, em Mussurunga I, onde o prefeito assinou o decreto que institui a transferência da administração municipal para a região durante todo o dia de hoje.

Na companhia do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, vereadores e lideranças comunitárias, o prefeito também assinou a ordem de serviço para a reforma do Campo do Sucatão, em Mussurunga.

Para ACM Neto, a ideia da retomada do Gabinete da Prefeitura em Ação e a escolha da região de Itapuã para a abertura das ações é que, pelo menos uma vez por mês, a prefeitura realize as atividades em cada região administrativa da cidade. Segundo ele, a escolha é parte de um recado simbólico.

“Estamos começando aqui em Mussurunga, que compreende a Prefeitura-Bairro de Itapuã, porque tem um recado simbólico. Muitos dos lugares, como Cassange, se sentiram excluídos de Salvador por muito tempo, porque a prefeitura não estava presente. Mas essa lógica foi mudada com a realização de obras importantes, isso me orgulha muito. A prefeitura não está no Centro da cidade, mas sim, nos 163 bairros da capital”, afirmou.

Para o secretário das Prefeituras-Bairro, Luiz Galvão, a iniciativa representa a essência da gestão municipal. "Desde 2013, a gestão tem procurado estar nas ruas. A prefeitura é isso e tem que continuar, deve estar presente em todos os lugares, perto das pessoas, principalmente das que mais precisam, nos quatro cantos da cidade", completou.

Situado no Setor I, a reforma do Campo do Sucatão, coordenada pela Secretaria Municipal de Trabalho, Esportes e Lazer (Semtel), tem investimento de aproximadamente R$214 mil. As intervenções englobam melhorias no piso, alambrado, traves e iluminação, dentre outras.

Durante o dia, a agenda do prefeito ACM Neto seguiu cheia na região de Mussurunga, com inauguração do posto de saúde no Cassange, da unidade do CRAs no bairro da Paz, do campo de futebol em São Cristóvão e uma praça em Mussurunga, além de vistoriar obras.

Serviços

Na Escola Célia Nogueira também foram ofertados diversos serviços gratuitos promovidos por órgãos municipais, a exemplo de atividades de lazer, inscrição para programas como o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, cartão do SUS, programa Primeiro Passo, registros de demandas de infraestrutura e de defesa do consumidor, orientações de saúde e de prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis (DST), além de um stand da Defesa Civil do Salvador (Codesal).

Beneficiários

À frente da oficina de turbantes, a agente comunitária de saúde, Janete Castro, 56 anos, contou um pouco sobre a importância dos turbantes e sobre a cultura afro estar presente na ação.

“Nos empenhamos muito nessa questão dos turbantes para frear a questão do modismo. Porque o turbante é muito mais que moda, é empoderamento. Por trás dele, existem muitas histórias importantes. Essa ação ajuda a promover a cultura, pois ela significa muito para a população negra, é uma questão de ancestralidade”, contou.

Quem aproveitou para testar os turbantes da oficina de Janete foi a técnica em saúde dentária Raidalva de Souza, 51, que a aproveitou a folga do trabalho para participar das ações promovidas pela prefeitura. Ela revelou que pela primeira vez que pôde participar da ação, já que das outras vezes, não caíam em seu dia de folga.

“Ações como essas são muito importância para a comunidade, não só aqui em Murussunga, mas em todos os outros bairros carentes que recebem ações como essas. Essa é a primeira vez que estou participando, e a minha impressão é de alegria e agradecimento, pude aprender muito sobre turbantes, e ficar por dentro de tudo que envolve o tema, principalmente a questão do racismo”, disse.

Além da oficina, os atendimentos de saúde seguiam a todo vapor na escola, como contou a técnica a de enfermagem Gracilene Virgínia, 42, que, trabalhava com aferição de pressão numa das salas da unidade escolar.

“A importância disso tudo para a comunidade é imensa. Os cuidados especiais que estão sendo ofertados aqui são muito bons para as pessoas, perto de suas casas, sem precisarem ir para outros bairros à procura de atendimento. Aqui oferecemos instruções, palestras sobre doenças. Isso é muito bom para todos”, contou Gracilene.

Ao lado da filha Ana Luiza, 5, a manicure Patrícia Santos, 25, aproveitou a oferta dos serviços para fazer um check-up na saúde e realizar outros serviços ofertados pelo projeto como atualização de dados do Bolsa Família, consultas médicas.

“Estávamos precisando de algo assim. Para conseguirmos atendimento médico, tínhamos que ir até Itapuã. Mas com essa oportunidade perto de casa não dá para ficar de fora. Aproveitei e vim com minha filha e fiz todo o serviço que estávamos precisando, e foi um atendimento muito bom”, disse.

Cassange

O prefeito ACM Neto esteve no conjunto residencial Coração de Maria, em Cassange para entregar a nova Unidade da Saúde da Família (USF), que terá capacidade para atender cerca de 460 pessoas por dia. O valor total do investimento é de R$ 1.442.759,85, sendo R$ 659 mil provenientes de recursos federais e o restante do município.

Na ocasião, ACM Neto também inaugurou a praça do Conjunto Coração de Maria, que ofertará lazer e diversão para a criançada, e fez a vistoria da Estrada das Pedrinhas, que fica na localidade.

O prefeito destacou que a construção da USF Coração de Maria atende a uma antiga reivindicação das famílias que residem na região. “Os moradores desejavam um serviço de saúde perto de onde eles vivem. Esse posto vai atender 12 mil pessoas aqui na comunidade, que é muito distante do Centro da cidade. Quando assumi a Prefeitura, esse distrito sanitário tinha apenas 15% de cobertura de atenção básica. Vamos levar a cobertura para 75%”, afirmou.

A USF Coração de saúde ofertará serviços de atenção integral, desde o recém-nascido ao idoso, através atendimento médico, de enfermagem e odontológico, contando com atuação de três equipes de saúde da família e três da área bucal. Além disso, serão ofertados no posto serviços de atenção integral nos programas de hipertensão, diabetes, controle da tuberculose, hanseníase e doença falciforme.



A unidade também disponibilizará serviços de curativo, vacinação, visita domiciliar, marcação de consulta para outras especialidades e exames ofertados no distrito sanitário, dispensação de medicamentos básicos e confecção do cartão SUS (2ª via).

Escola

Em fevereiro de 2018, a prefeitura inaugurou no conjunto uma escola com 700 metros quadrados de área construída, que possui 10 salas de aula e capacidade para atender mais de 250 alunos nos segmentos Educação Infantil (grupos 2, 3, 4 e 5) e 1º ano do Ensino Fundamental. Além disso, uma série de vias da localidade receberam pavimentação e asfalto. “Nunca um governo municipal esteve tão presente como temos estado em Coração de Maria, Ceasa, Jardim Nova Esperança e toda essa região”, acrescentou ACM Neto.

Ainda hoje, o prefeito inaugura uma unidade do CRAS no Bairro da Paz e um campo de futebol em São Cristóvão. Nesse mesmo bairro ainda fará uma vistoria das obras da Avenida São Cristóvão, antes de seguir para entrega de uma praça em Mussurunga. As iniciativas fazem parte da agenda do Gabinete da Prefeitura em Ação.

Solidariedade

A partir desta quinta-feira (18), as dez unidades das Prefeituras-Bairro de Salvador passarão a recolher donativos para ajudar os moradores dos municípios de Pedro Alexandre e Coronel João Sá, no interior baiano, após o rompimento da Barragem do Quati, que deixou quase 2 mil desalojadas. Entre as principais necessidades estão: água potável, alimentos não-perecíveis, materiais de higiene pessoal, roupas em bom estado de conservação, de cama e banho e produtos de limpeza. As doações podem ser feitas diretamente nas sedes das Prefeituras-Bairro.

com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier